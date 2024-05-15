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организаторских, хочу отметить, при заселении в гостиницу, одновременно приехало 3 автобуса по 40 человек, работал один менеджер, она должна была сканировать паспорта, и подписывать документы, собственно говорят, заселение затягивается (гостиница Амбасодор). Еще момент, возможно я упустила и информация была, но все же стоит обращать внимание, что данная гостиница, хоть и в черте города, но фактически это уже пригород, и до центра 20 минут на такси. Сама гостиница хорошая, но все же стоит понимать, что придется ехать в центр на такси, а это примерно 500 руб. в одну сторону и еще ожидание. Второй момент минус-это посещение ясной поляны, на нее закладываются 2 часа и в него входит свободное время. К сожалению за 2 часа посетить основной дом + флигель + могилу не возможно, это ровно 2,5 часа и собственно свободного времени нет, даже купить сувенир. Третий момент, это питание, из трех дней, только еда в Туле, была вкусной. В первый день, из минусов, абсолютно невкусная варенная картошка, хотя я уж не знаю, как можно было ее испортить и рыба под майонезом, что тоже странный выбор, рыба продукт специфичный и не все ее едят, особенно дети. А в третий день в Серпухове, обед так же, был не очень вкусным, суп с разваренными макаронами, и арестная булочка, рис и каток в были нормальными. К сожалению, поскольку это групповое питание, и времени на заказывание блюд нет, то организаторам стоит обратить внимание на выбор кафе и меню по питанию. Все что касается экскурсий и сопровождения, все было на достойном уровне.