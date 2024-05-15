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Авторский тур
3 дня
Жиздра. Сплав на байдарках и каноэ
Начало: Калуга
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Засечная черта. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
7 сен в 10:00
18 090₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Большие выходные в Калуге
Начало: Россия, Москва
2 ноя в 10:00
27 апр в 10:00
15 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
19 590₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Большое Калужское кольцо
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
16 190₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Начало: Россия, Москва
5 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 19 590₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Москва
5 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
18 590₽ за человека
скидка
2%
Авторский тур
3 дня
Большие зимние выходные в Калуге
Начало: Россия, Москва
3 ноя в 10:00
2100020 490₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Начало: Россия, Москва
3 ноя в 10:00
от 1900018 090₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил15 мая 2024Отличная организация тура.
- ИИнна15 мая 2024Все организовать о на уровне, никаких накладок, все четко. Приятно сотрудничать с ответственными мастерами своего дела.
- ММихаил15 мая 2024Хорошая работа всех сотрудников и адекватное сопровождение экскурсовода Раисы Петровны (к сож. не знаю фамилии) М. Г.
- ЮЮрий13 мая 2024Хорошее размещение в глемпинге, приятный коллектив. Отдельная благодарность инструктору Григорию — все круто сделал.
- РРубайло4 мая 2024Путешествовали с удовольствием, в последующем тоже путешествовать с вашей компанией.
- ННаталья4 мая 2024Добрый день!!! Спасибо, все было прекрасно, я довольна👍👍
- РРубайло4 мая 2024Спасибо, за познавательный и хорошо организованный тур. Вся программа тура выполнена. Транспорт чистый и комфортабельный. Гид прекрасно организовывал работу с группой, подача информации интересная.
- ААнна13 марта 2024Добрый день, тур организован хорошо, нам очень повезло с гидом Владимиром. Если брать общее впечатление, то оно положительное. Из минусов
- ГГолубева1 марта 2024В первый день сопровождающий экскурсовод про засечную черту ничего особо не рассказывал; 2 и 3-й день - экскурсоводы отработали на «5».
- ЕЕлена11 января 2024По южным рубежам. Экскурсионный турВсе замечательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «3-дневные туры»
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