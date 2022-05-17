Большие зимние выходные в Калуге

В этом туре вы отправитесь в путешествие по Калуге и ее окрестностям

4.5
2 отзыва
В этом туре вы отправитесь в путешествие по Калуге и ее окрестностям! Вы познакомитесь с одним из старейших городов центральной части России, посетите музей истории Космонавтики, мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского и интерактивный музей бумаги.

А еще окунетесь в атмосферу пушкинских времен во время прогулки по парку в музее-усадьбе «Полотняный завод».
Большие зимние выходные в Калуге
Большие зимние выходные в Калуге
Большие зимние выходные в Калуге
Большие зимние выходные в Калуге
Большие зимние выходные в Калуге
Большие зимние выходные в Калуге
Большие зимние выходные в Калуге
Большие зимние выходные в Калуге
Большие зимние выходные в Калуге
Большие зимние выходные в Калуге
Большие зимние выходные в Калуге
Ближайшие даты:
23
фев

Что вас ожидает 🤩

Калуга
Калуга
Погуляем по одному из старейших городов русской провинции
Диорама «Великое стояние на реке угре»
Диорама «Великое стояние на реке угре»
Посетим первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года
Музей истории Космонавтики
Музей истории Космонавтики
Сходим в музей, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина

Программа тура по дням

1 день

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по Калуге

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в Макдоналдс (двухэтажное здание).

В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)

8:00 Отправление, путевая экскурсия.

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре».

Первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года.

Он создан по инициативе и трудами монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь.

Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.

Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига.

Посещение святого источника.

Переезд в Калугу.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города и увидите:

  • Гостиные ряды – символ купеческой Калуги;
  • палаты Коробовых – первое каменное здание города;
  • место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси;
  • Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй;
  • Дом Губернатора, где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль;
  • здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге;
  • Усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II.

Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.

Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Размещение в гостинице.

Ужина по программе тура не предусмотрено.

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по КалугеМузей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по КалугеМузей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по КалугеМузей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по Калуге
2 день

Музей истории Космонавтики. Мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского

7:00 – 8:30 Завтрак в ресторане гостиницы («шведский стол«).

9:00 Отъезд на экскурсию, путевая информация.

Музей истории Космонавтики.

Первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина.

Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, и отражают историю космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.

Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны.

Вторая очередь музея космонавтики – новое современное здание площадью 12,5 тысяч кв. метров, что почти в четыре раза превышает площадь исторического здания, экспозиционные площади увеличились в пять раз.

Обед.

Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского.

Здесь им были написаны десятки важнейших работ по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению, космонавтике и другим проблемам.

17:00 Окончание экскурсионной программы.

Свободное время

Музей истории Космонавтики. Мемориальный дом-музей К.Э. ЦиолковскогоМузей истории Космонавтики. Мемориальный дом-музей К.Э. ЦиолковскогоМузей истории Космонавтики. Мемориальный дом-музей К.Э. ЦиолковскогоМузей истории Космонавтики. Мемориальный дом-музей К.Э. ЦиолковскогоМузей истории Космонавтики. Мемориальный дом-музей К.Э. ЦиолковскогоМузей истории Космонавтики. Мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского
3 день

Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод". Музей бумаги "Бузеон"

7:00 – 8:30 Завтрак в ресторане гостиницы («шведский стол«), освобождение номеров.

9:00 Отъезд на экскурсию.

Музей-усадьба «Полотняный завод».

Здесь жила жена А. Пушкина – Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт.

Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А. С. Пушкину.

В начале XVIII века родоначальник семьи – Афанасий Абрамович Гончаров основал здесь парусную и бумажную мануфактуры.

Бумажная фабрика не останавливала свою работу со времени своего основания.

Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.

Обед.

Музей «Бузеон» – интерактивный музей бумаги, где у вас появится уникальная возможность окунуться в 300-т летнюю историю производства бумаги: от его возникновения – и до современных технологий.

Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.

Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых.

Сначала бумага была побочным производством родственников жены Пушкина, тогда ее делали из отходов парусного производства.

Но в 1720-м году фабрика начала работать как самостоятельная фирма и с тех пор ни останавливалась.

16:00 Окончание экскурсионной программы

Отъезд в Москву, ориентировочное время прибытия около 21:00, ближайшая станция метро.

Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод". Музей бумаги "Бузеон"Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод". Музей бумаги "Бузеон"Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод". Музей бумаги "Бузеон"Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод". Музей бумаги "Бузеон"Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод". Музей бумаги "Бузеон"Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод". Музей бумаги "Бузеон"

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении – 15 990 руб.

Доплата за одноместное размещение – 2 400 руб.

Стоимость тура для 3-его чел. в номере – 15 790 руб.

Варианты проживания

Отель «Best Western»

2 ночи

«BestWestern» в Калуге – это отель, который за годы своей работы принял многих гостей и зарекомендовал себя как уютное место для комфортабельного отдыха. Современные стандарты сервиса, европейские традиции гостеприимства и удобство расположения – то, за что гости любят и выбирают гостиницу «BestWestern» в Калуге!

Отель «Best Western»Отель «Best Western»Отель «Best Western»Отель «Best Western»

Гостиница «Калуга»

2 ночи

К услугам гостей этого отеля ресторан европейской и русской кухни, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Он расположен в центре Калуги.

Во всех номерах установлен телевизор и шкаф для одежды, а также обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и памятник в честь 600-летия Калуги находятся в 10 минутах ходьбы. В одном здании с гостиницей работают универмаг и развлекательный центр.

Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»

Отель «Амбассадор Калуга»

2 ночи

Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы. В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.

В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».

Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице (2 ночи)
  • Питание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Доплата за одноместное размещение – 2400 руб.
  • Питание, не указанное в программе (1 завтрак, 3 ужина)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как вести себя в Православном храме?

Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.

Возможны ли изменения по программе?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Возможны изменения в экскурсионной программе в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.

На чем мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Т
17 мая 2022
Все организованно, все четко.
Удачи вам! До новых встреч!
В
7 мая 2022
Владимир, безусловно, много знает, но его информация избыточна, даже для людей привыкших к большому объему оной (например, я историк,проработавший 41 год с людьми). У него нет выделения ключевых моментов, переизбыток фактов и прочего, перескакивание с одного на другое, повторение уже сказанного. Сложно воспринимать. Как организатор он учтив и заботлив, но не всегда дожидается всю группу и начинает говорить.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калуги

Калуга🏡Выездные🧳Многодневные туры3-дневные туры☃️ЗимниеВодные развлечения

Похожие туры в Калуге

Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии День
День
4.4
10 отзывов
Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу
Калуга - небольшой городок с многовековой историй. С нами вы отправитесь в путешествие по улочкам города
ул. Академика Королева, 2
Завтра
21 янв
28 янв
4 фев
600 за 1 человека
Калуга новогодняя. Парфюмерное путешествие
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Вера
Вера
5
14 отзывов
Калуга новогодняя. Парфюмерное путешествие
Праздничные традиции от колядок до оливье в купеческом, советском и современном городе
около Калужского драматического театра
1 фев
2 фев
3 фев
4 фев
3 900 за всё до 5 чел.
Калуга: путешествие сквозь эпохи
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Эдуард
Эдуард
5
109 отзывов
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
15 янв
16 янв
3 250 за всё до 5 чел.
Калуга - колыбель космонавтики
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
2 отзыва
Калуга - колыбель космонавтики
Многие не знают, но в Калуге можно найти множество напоминаний о космосе. Как Калуга и космос связаны друг с другом
по согласованию с гидом
от 3 000 за всё до 10 чел.
Калуга, ты просто космос: выходные в купеческом стиле
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Калуга, ты просто космос: выходные в купеческом стиле
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Вокзал Калуга-1, 10:31
28 янв
11 фев
8 мар
11 мар
17 900 за 1 человека
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
7 отзывов
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
Первое свидание с Калугой станет незабываемым
по согласованию с гидом
от 4 500 за всё до 10 чел.
Храмы Калуги
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Комарова
Комарова
Нет отзывов
Храмы Калуги
Во время экскурсии «Храмы Калуги» вы посетите кафедральный Свято-Троицкий
По договоренности
Сегодня
Завтра
15 янв
16 янв
3 000 за всё до 10 чел.
Калуга - город церквей
2 часа
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии День
День
Нет отзывов
Калуга - город церквей
В Калуге множество древних монастырей и храмов
Ул. Кирова, 19
от 3 500 за всё до 5 чел.
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Приглашаю на непринужденную пешеходную экскурсию по Калуге
улица Ленина, 126
Сегодня
Завтра
15 янв
16 янв
3 900 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Калугой
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Кристина
Кристина
4.9
77 отзывов
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
у музея истории космонавтики
Сегодня
Завтра
16 янв
17 янв
4 500 за всё до 5 чел.
Винтажная Калуга
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Эдуард
Эдуард
4.8
6 отзывов
Винтажная Калуга
Отыскать диковинки на блошином рынке и проникнуть в историю города
Сегодня
Завтра
15 янв
16 янв
3 250 за всё до 3 чел.
Калуга космическая: экскурсия по городу и Музею космонавтики
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
Нет отзывов
Калуга космическая: экскурсия по городу и Музею космонавтики
Понять, почему Калугу зовут «колыбелью космонавтики» и как происходит освоение Вселенной
17 янв
18 янв
19 янв
20 янв
8 300 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калуге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калуге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ