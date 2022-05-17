07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в Макдоналдс (двухэтажное здание).
В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)
8:00 Отправление, путевая экскурсия.
Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре».
Первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года.
Он создан по инициативе и трудами монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь.
Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.
Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига.
Посещение святого источника.
Переезд в Калугу.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города и увидите:
Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.
Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Размещение в гостинице.
Ужина по программе тура не предусмотрено.
7:00 – 8:30 Завтрак в ресторане гостиницы («шведский стол«).
9:00 Отъезд на экскурсию, путевая информация.
Музей истории Космонавтики.
Первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина.
Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, и отражают историю космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.
Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны.
Вторая очередь музея космонавтики – новое современное здание площадью 12,5 тысяч кв. метров, что почти в четыре раза превышает площадь исторического здания, экспозиционные площади увеличились в пять раз.
Обед.
Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского.
Здесь им были написаны десятки важнейших работ по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению, космонавтике и другим проблемам.
17:00 Окончание экскурсионной программы.
Свободное время
7:00 – 8:30 Завтрак в ресторане гостиницы («шведский стол«), освобождение номеров.
9:00 Отъезд на экскурсию.
Музей-усадьба «Полотняный завод».
Здесь жила жена А. Пушкина – Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт.
Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А. С. Пушкину.
В начале XVIII века родоначальник семьи – Афанасий Абрамович Гончаров основал здесь парусную и бумажную мануфактуры.
Бумажная фабрика не останавливала свою работу со времени своего основания.
Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.
Обед.
Музей «Бузеон» – интерактивный музей бумаги, где у вас появится уникальная возможность окунуться в 300-т летнюю историю производства бумаги: от его возникновения – и до современных технологий.
Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.
Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых.
Сначала бумага была побочным производством родственников жены Пушкина, тогда ее делали из отходов парусного производства.
Но в 1720-м году фабрика начала работать как самостоятельная фирма и с тех пор ни останавливалась.
16:00 Окончание экскурсионной программы
Отъезд в Москву, ориентировочное время прибытия около 21:00, ближайшая станция метро.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении – 15 990 руб.
Доплата за одноместное размещение – 2 400 руб.
Стоимость тура для 3-его чел. в номере – 15 790 руб.
«BestWestern» в Калуге – это отель, который за годы своей работы принял многих гостей и зарекомендовал себя как уютное место для комфортабельного отдыха. Современные стандарты сервиса, европейские традиции гостеприимства и удобство расположения – то, за что гости любят и выбирают гостиницу «BestWestern» в Калуге!
К услугам гостей этого отеля ресторан европейской и русской кухни, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Он расположен в центре Калуги.
Во всех номерах установлен телевизор и шкаф для одежды, а также обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и памятник в честь 600-летия Калуги находятся в 10 минутах ходьбы. В одном здании с гостиницей работают универмаг и развлекательный центр.
Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы. В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.
В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Возможны изменения в экскурсионной программе в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).