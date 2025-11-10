Что вас ждёт? Нас ждёт путешествие по невероятно красивой реке Угре, которую называли поясом Богородицы, именно здесь происходили события 1480 года, известные как Великое стояние на реке Угре.

Мы едем в гости к сёстрам древнейшего русского монастыря: село Спас, Женский Спасо-Преображенский Воротынский монастырь, первое упоминание в 1511 году. Вас увлечёт история князей Воротынских, летопись событий великого Стояния на реке Угре, редкая шатровая архитектура XV-XVI веков, невероятная красота пейзажей. Некрополь монастыря — отдельная летопись истории обители в лицах. Мы рассмотрим и почитаем надписи на старинных плитах, прикоснёмся ко времени. В монастыре – своё подворье, отлаженное хозяйство, поэтому в чайной мы обязательно выпьем ароматный кофе и полакомимся удивительным мороженым и пирожными собственного изготовления сестёр — это отдельное утонченное удовольствие этого места.

Мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы: Калужская Свято-Тихонова пустынь встречает вас невероятными пейзажами, величественной архитектурной ново-византийского стиля, историей подвижничества одного из самых великих и почитаемых святых — преподобного Тихона Калужского.

• Село Дворцы: Владимирский скит, музей-диорама «Великое стояние на Угре». Важная информация:

Приоритетный формат путешествия: подробный взгляд изнутри — это путешествия по храмам древнейших обителей, подробности, интересные факты исторических событий, история персоналий — величайших фигур истории Руси XV-XVI вв., прогулки по красивейшим историческим пейзажным локациям.