Всех любящих мини-путешествия ждёт чудесная поездка: Спасо-преображенский Воротынский монастырь (Спас на угре), Свято-Тихонова пустынь, Владимирский скит (диорама Великое стояние на реке Угре). Наше путешествие — это погружение в историю Руси XV-XVI веков, времён правления Ивана III, в невероятную красоту пейзажей реки Угры: пояса Богородицы, истории красивейших русских монастырей, свидетелей великих битв, потрясений и побед.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Нас ждёт путешествие по невероятно красивой реке Угре, которую называли поясом Богородицы, именно здесь происходили события 1480 года, известные как Великое стояние на реке Угре.
- Мы едем в гости к сёстрам древнейшего русского монастыря: село Спас, Женский Спасо-Преображенский Воротынский монастырь, первое упоминание в 1511 году. Вас увлечёт история князей Воротынских, летопись событий великого Стояния на реке Угре, редкая шатровая архитектура XV-XVI веков, невероятная красота пейзажей. Некрополь монастыря — отдельная летопись истории обители в лицах. Мы рассмотрим и почитаем надписи на старинных плитах, прикоснёмся ко времени. В монастыре – своё подворье, отлаженное хозяйство, поэтому в чайной мы обязательно выпьем ароматный кофе и полакомимся удивительным мороженым и пирожными собственного изготовления сестёр — это отдельное утонченное удовольствие этого места.
- Мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы: Калужская Свято-Тихонова пустынь встречает вас невероятными пейзажами, величественной архитектурной ново-византийского стиля, историей подвижничества одного из самых великих и почитаемых святых — преподобного Тихона Калужского.
• Село Дворцы: Владимирский скит, музей-диорама «Великое стояние на Угре». Важная информация:
Приоритетный формат путешествия: подробный взгляд изнутри — это путешествия по храмам древнейших обителей, подробности, интересные факты исторических событий, история персоналий — величайших фигур истории Руси XV-XVI вв., прогулки по красивейшим историческим пейзажным локациям.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Спас: Женский Спасо-Преображенский Воротынский монастырь
- Село Льва Толстого: мужской монастырь Успения пресвятой Богородицы Калужская Свято-Тихоновская пустынь
- Село Дворцы: Владимирский скит, музей-диорама «Великое стояние на Угре»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Оплата трансфера
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калуга, вход в парк ИМ.К.Э. Циолковского
Завершение: Калуга, адрес, удобный путешественнику
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Приоритетный формат путешествия: подробный взгляд изнутри - это путешествия по храмам древнейших обителей
- Подробности
- Интересные факты исторических событий
- История персоналий - величайших фигур истории Руси XV-XVI вв
- Прогулки по красивейшим историческим пейзажным локациям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 6 чел.
Монастыри калужского края
Откройте для себя уникальные монастыри Калужского края, погрузитесь в историю и насладитесь живописными видами на реку Угру
Начало: В любой точке Калуги
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Красивое путешествие по старой Калуге и её храмам
Исследуйте духовное наследие Калуги: соборы, колокольни и живописные виды на Оку. Узнайте историю каждого храма и насладитесь архитектурой
Начало: В районе центрального парка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Истории калужских монастырей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
6000 ₽ за всё до 18 чел.