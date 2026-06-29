Лучшее время для путешествия по святым местам из Калуги - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа вокруг монастырей особенно красива. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладной погоде. Зимой, хотя и возможны посещения, холод и снег могут сделать прогулки менее комфортными, но при этом придадут особую атмосферу уединения и тишины.

Индивидуальная экскурсия в Калуге откроет перед вами двери в мир русского православия и духовности.Вы посетите Оптину пустынь, где проживали знаменитые Оптинские старцы, внесшие значительный вклад в развитие русской культуры и

философии. Шамордино удивит вас своей тишиной и спокойствием, а Клыково поразит своей историей и святостью. Вас ждут не только духовные размышления, но и живописные пейзажи, чудесные леса и святые источники. Это путешествие станет для вас источником вдохновения и покоя, позволит глубже понять историю и культуру России. Забронируйте своё путешествие по святым местам Калуги и погрузитесь в мир духовности и красоты

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописная дорога

Мы начнём путешествие с рассказа об истории земель Монастырщины, по которым будет лежать наш путь. Поговорим об истории и современности древних монастырей — Лютикова Троицкого и Шаровкина Успенского. А по дороге обратно поделимся впечатлениями от путешествия. И всё это время вас будут сопровождать великолепные виды!

Оптина пустынь

Вы пройдёте через главные ворота, посетите все храмы монастыря, осмотрите некрополь и познакомитесь с удивительной историей обители. Через чудесный лес мы проведём вас к воротам Иоанно-Предтеченского скита. Также вы увидите колодец старца Амвросия и побываете у святого источника.

Шамордино

Затем отправимся в Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную женскую пустынь. Вы осмотрите главные святыни и иконы Казанского храма. На неспешной прогулке услышите историю Шамордино и местных обителей. Спуститесь к Живоносному, Амвросиевскому и Казанскому источникам. И полюбуетесь природой окрестностей — рекой Сереной и чудесным лесом. Особенно красивая панорама откроется вам со смотровой площадки.

Клыково

В завершение отвезём вас в мужской монастырь Спаса Нерукотворного. На подъезде к монастырю вы увидите поклонный крест и памятник преподобному Кукше. Поговорим об истории русского православного миссионерства и подвижничестве святого. На территории монастыря вы посетите храм Спаса нерукотворного и храм в честь Кукши Печёрского. Побываете в келье старицы схимонахини Сепфоры и на месте её захоронения. А также узнаете о переплетениях судьбы Оптиной пустыни и монастыря в Клыково.

Организационные детали