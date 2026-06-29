Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей
Индивидуальная экскурсия в Калуге откроет перед вами двери в мир русского православия и духовности.
Вы посетите Оптину пустынь, где проживали знаменитые Оптинские старцы, внесшие значительный вклад в развитие русской культуры и читать дальшеуменьшить
философии. Шамордино удивит вас своей тишиной и спокойствием, а Клыково поразит своей историей и святостью. Вас ждут не только духовные размышления, но и живописные пейзажи, чудесные леса и святые источники.
Это путешествие станет для вас источником вдохновения и покоя, позволит глубже понять историю и культуру России. Забронируйте своё путешествие по святым местам Калуги и погрузитесь в мир духовности и красоты
Лучшее время для путешествия по святым местам из Калуги - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа вокруг монастырей особенно красива. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладной погоде. Зимой, хотя и возможны посещения, холод и снег могут сделать прогулки менее комфортными, но при этом придадут особую атмосферу уединения и тишины.
Мы начнём путешествие с рассказа об истории земель Монастырщины, по которым будет лежать наш путь. Поговорим об истории и современности древних монастырей — Лютикова Троицкого и Шаровкина Успенского. А по дороге обратно поделимся впечатлениями от путешествия. И всё это время вас будут сопровождать великолепные виды!
Оптина пустынь
Вы пройдёте через главные ворота, посетите все храмы монастыря, осмотрите некрополь и познакомитесь с удивительной историей обители. Через чудесный лес мы проведём вас к воротам Иоанно-Предтеченского скита. Также вы увидите колодец старца Амвросия и побываете у святого источника.
Шамордино
Затем отправимся в Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную женскую пустынь. Вы осмотрите главные святыни и иконы Казанского храма. На неспешной прогулке услышите историю Шамордино и местных обителей. Спуститесь к Живоносному, Амвросиевскому и Казанскому источникам. И полюбуетесь природой окрестностей — рекой Сереной и чудесным лесом. Особенно красивая панорама откроется вам со смотровой площадки.
Клыково
В завершение отвезём вас в мужской монастырь Спаса Нерукотворного. На подъезде к монастырю вы увидите поклонный крест и памятник преподобному Кукше. Поговорим об истории русского православного миссионерства и подвижничестве святого. На территории монастыря вы посетите храм Спаса нерукотворного и храм в честь Кукши Печёрского. Побываете в келье старицы схимонахини Сепфоры и на месте её захоронения. А также узнаете о переплетениях судьбы Оптиной пустыни и монастыря в Клыково.
Организационные детали
Просторный и комфортный кроссвэн Kia Carnival 3, удобные индивидуальные кресла, комфорт и безопасность — вы будете наслаждаться дорогой и получите максимальное удовольствие от поездки
В течение дня предусмотрено время на обед и чаепитие в трапезной монастыря, можно будет также зайти в магазин фермерских продуктов Оптиной пустыни. Всё это — дополнительные расходы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Калуге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 430 туристов
Я аттестованный гид и путешественник. Люблю яркие, красочные впечатления от новых мест и их истории, но ещё больше люблю делиться ими со своими гостями в путешествиях по Калуге и Калужской читать дальшеуменьшить
области. Ценю мобильность, комфорт и возможность увидеть интереснейшие места города или области за один день — с разных точек зрения и разных ракурсов. С радостью открою для вас Калугу и окрестности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
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Г
Галина
Выбирала гида по отзывам и не ошиблась. Наталья - профессионал своего дела. Глубокие знания, хорошая подача материала, ориентированность на группу - все было на высоте. Плюсом шло хорошее настроение, улыбчивость, комфортабельный транспорт и опытный водитель. Отличная экскурсия, замечательный гид и приятная атмосфера сделали наш день незабываемым. Спасибо большое Наталье)))
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О
Ольга
19 мая 2026 года была на экскурсии в Оптину пустынь,Клыково и Шамордино. Гид Наталья обладает энциклопедическими знаниями о становлении монашества и жизни старцев,при этом очень интересно,легко и доступно рассказала о всех исторических фактах. Вы побываете в действующих храмах,находящихся на территории обителей,дойдёте до святых источников,пообедаете в трапезной. Маршрут выстроен грамотно. Отдельная благодарность водителю Сергею за безопасность и комфорт. Однозначно рекомендую 👍👌🔥
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В
Виктор
Впечатления от экскурсии положительные! В большей степени они подтвердились отличным экскурсоводам, его продуманным маршрутом, высочайшей эрудированностью, способностью откликнуться на все, иногда капризные, пожелания экскурсантов! Отдельная благодарность водителю микроавтобуса, его профессионализму и терпению! Экскурсантам хочется пожелать терпения и внимания.
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Л
Людмила
Большое спасибо, Наталья, за интересную и познавательную экскурсию. За прекрасную подачу материала и Ваше взаимодействие с экскурсантами (то есть с нами). Мы очень благодарны Вам за Ваш профессионализм, обаяние, глубокое знание материала, взаимодействие с людьми! Обязательно будем рекомендовать Вас своим друзьям и знакомым. С большой любовью из города Коломна и села Ловцы.
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О
Оксана
Великолепное путешествие! Не могу назвать это экскурсией, именно путешествие - путешествие к ДУШЕ. Оптина Пустынь, Клыково, Шамордино. Давно хотели посетить эти Святые места. И вот, случилось! Мы очень рады, что читать дальшеуменьшить
выбрали проводником именно Наталью. Наталья - превосходный рассказчик, обладающая объемным багажом знаний о каждой Обители (и не только) и готовая поделиться ими с вами мягко и ненавязчиво. Захватывающий рассказ длился на протяжении всего путешествия. Мы получили массу впечатлений, не смотря на пасмурную погоду. Спасибо Вам огромное!
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Мария
Сегодня мы получили огромную массу эмоций и впечатлений, посетив эти святые места вместе с Натальей! Хочется сказать огромное спасибо, Наталья, за такой день и знакомство со святынями и, что проводником в читать дальшеуменьшить
эти места были именно Вы! Шикарный и очень ёмкий рассказ на протяжении всего времени, нескончаемой багаж знаний и умение преподнести информацию - это всё наш экскурсовод Наталья. Отдельное спасибо нашему водителю Ивану Васильевичу - спокойно, аккуратно вёз нас. Было очень комфортно и безопасно. Супер показатель это то, что маму не укачало, а ей тяжело ездить бывает. За это отдельная благодарность! Однозначно рекомендую посетить эти духовные места и обязательно с Натальей и Иваном Васильевичем. Впечатления останутся надолго. Мы с мамой в восторге и душевной благодати!
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