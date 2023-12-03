Познакомиться с феноменом Оптинского старчества и узнать о великих православных подвижниках
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даты
Описание
Что вас ожидает
Живописная дорога
Мы начнём путешествие с рассказа об истории земель Монастырщины, по которым будет лежать наш путь. Поговорим об истории и современности древних монастырей — Лютикова Троицкого и Шаровкина Успенского. А по дороге обратно поделимся впечатлениями от путешествия. И всё это время вас будут сопровождать великолепные виды!
Оптина пустынь
Вы пройдёте через главные ворота, посетите все храмы монастыря, осмотрите некрополь и познакомитесь с удивительной историей обители. Через чудесный лес мы проведём вас к воротам Иоанно-Предтеченского скита. Также вы увидите колодец старца Амвросия и побываете у святого источника.
Шамордино
Затем отправимся в Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную женскую пустынь. Вы осмотрите главные святыни и иконы Казанского храма. На неспешной прогулке услышите историю Шамордино и местных обителей. Спуститесь к Живоносному, Амвросиевскому и Казанскому источникам. И полюбуетесь природой окрестностей — рекой Сереной и чудесным лесом. Особенно красивая панорама откроется вам со смотровой площадки.
Клыково
В завершение отвезём вас в мужской монастырь Спаса Нерукотворного. На подъезде к монастырю вы увидите поклонный крест и памятник преподобному Кукше. Поговорим об истории русского православного миссионерства и подвижничестве святого. На территории монастыря вы посетите храм Спаса нерукотворного и храм в честь Кукши Печёрского. Побываете в келье старицы схимонахини Сепфоры и на месте её захоронения. А также узнаете о переплетениях судьбы Оптиной пустыни и монастыря в Клыково.
Организационные детали
- Трансфер для 1-3 человек включён в стоимость, поездка проходит на легковом автомобиле Kia Rio 4. Если вас от 3 до 5 человек, поездка проходит на минивэне Kia Carnival с доплатой 3000 руб.
- В течение дня предусмотрено время на обед и чаепитие в трапезной монастыря, можно будет также зайти в магазин фермерских продуктов Оптиной пустыни. Всё это — дополнительные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Калуге
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.