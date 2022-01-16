Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев

Познакомиться с историей знаковых святынь Калужской области и послушать о пути великих наставников

5
3 отзыва
Индивидуально
для 10 чел.
Неподалеку от скромного Козельска находится место, будто созданное для отшельничества и духовных размышлений.

В 19 веке оно стало обителью «земли Русской утешителей» и легендарным местом паломничества.

В этом центре религиозного возрождения вы узнаете о деятельности Оптинских старцев и услышите о визитах классиков.

А после познакомитесь со сказочной архитектурой храма в Шамордино.
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путевая экскурсия

Дорога из Калуги до нашей главной цели займет примерно час. За это время вы немного познакомитесь с этнографией области — проезжая Гамаюнщину и Монастырщину, услышите о своеобразной культуре местных древних народов и их непростой исторической судьбе. Также поговорим об истории местных усадеб, в которых бывали Жуковский, Чайковский, Константин Романов, и об их путешествиях в Оптину.

Оптина пустынь: почему туда ездили великие

У меня есть аккредитация, поэтому экскурсию по территории обители для вас я проведу сама. Вы узнаете об особом виде наставничества в православии — старчестве, жизненном пути великих Оптинских старцев и их роли в истории русского православия. Отдельно поговорим об их общении с выдающимися классиками русской литературы. Я расскажу, почему Гоголя не постригли в монахи, как монастырь отражен в романе «Братья Карамазовы», а еще прочитаю первое литературное произведение юного Толстого на надгробном памятнике его тетушки. Также вы узнаете о современной жизни монастыря, рассмотрите храмовые росписи — это один из первых опытов возрождения фрески в 20 веке — и услышите о художниках, создавших их… Оптина бесконечна…

Казанская Амвросиевская пустынь

На обратном пути заедем в Шамордино, где вы познакомитесь с особенной архитектурой монастыря, созданного представителем творческой династии Сергеем Шервудом, одним из самых плодовитых и востребованных архитекторов на рубеже 19-20 вв. Романом Клейном, а также автором крупных промышленных и инженерных объектов Борисом Савицким и другими зодчими.

Организационные детали

  • Встречаю гостей на вокзале или другом удобном месте.
  • Отдельно оплачивается вход в монастырь — 50 руб. /человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. театра
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 янв 2022
Были на экскурсии в Оптиной пустыни и Шамордино с гидом Еленой. Остались очень довольны нетривиальной подачей материала, ведением экскурсии. Узнали очень для себя много нового благодаря знающему гиду. Очень советую Елену как экскурсовода
Т
11 янв 2022
Спасибо Елене! С нами были 2 тяжело ходячих человека и когда мы собирались то думали, что сократим экскурсии при необходимости. Но Елена всё великолепно организовала, была очень тактична и внимательна ко всем нашим сложностям. За интересным рассказом время пролетело незаметно. Спасибо, ещё раз. Всем рекомендую этого экскурсовода.
Е
10 янв 2022
Замечательная экскурсия, узнали для себя много нового, благодаря экскурсоводу Елене первый раз увидели скит в Оптиной пустыни, где живут монахи и дом, куда приезжали к святым оптинским старцам известные русские писатели Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский и др.
История каждого из оптинских старцев потрясла своей глубиной и самоотверженностью, подвигом преданного служения. Несмотря на то, что мы уже неоднократно посещали Оптину пустынь и Шамордино, мы открыли для себя великую и трагическую историю каждого из монастырей.
Несколько не хватило времени на более подробную экскурсию по Шамордино, но это повод, чтобы еще раз туда вернуться.

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