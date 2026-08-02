Исследуйте духовное богатство Калужской области в индивидуальной экскурсии по Оптиной пустыни и Шамордино.Вас ожидает знакомство с уникальной историей православных святых мест, где великие старцы вдохновляли классиков русской литературы.Откройте для себя

тайны старчества, узнайте, как монастырь связан с произведениями Достоевского и почему Гоголь так и не стал монахом. В Шамордино вас поразит красота храмов, созданных известными архитекторами. Экскурсия обещает быть не только познавательной, но и наполненной яркими впечатлениями от величия и красоты русской духовной культуры

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

Дорога из Калуги до нашей главной цели займет примерно час. За это время вы немного познакомитесь с этнографией области — проезжая Гамаюнщину и Монастырщину, услышите о своеобразной культуре местных древних народов и их непростой исторической судьбе. Также поговорим об истории местных усадеб, в которых бывали Жуковский, Чайковский, Константин Романов, и об их путешествиях в Оптину.

Оптина пустынь: почему туда ездили великие

У меня есть аккредитация, поэтому экскурсию по территории обители для вас я проведу сама. Вы узнаете об особом виде наставничества в православии — старчестве, жизненном пути великих Оптинских старцев и их роли в истории русского православия. Отдельно поговорим об их общении с выдающимися классиками русской литературы. Я расскажу, почему Гоголя не постригли в монахи, как монастырь отражен в романе «Братья Карамазовы», а еще прочитаю первое литературное произведение юного Толстого на надгробном памятнике его тетушки. Также вы узнаете о современной жизни монастыря, рассмотрите храмовые росписи — это один из первых опытов возрождения фрески в 20 веке — и услышите о художниках, создавших их… Оптина бесконечна…

Казанская Амвросиевская пустынь

На обратном пути заедем в Шамордино, где вы познакомитесь с особенной архитектурой монастыря, созданного представителем творческой династии Сергеем Шервудом, одним из самых плодовитых и востребованных архитекторов на рубеже 19-20 вв. Романом Клейном, а также автором крупных промышленных и инженерных объектов Борисом Савицким и другими зодчими.

Организационные детали