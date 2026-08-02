Дорога из Калуги до нашей главной цели займет примерно час. За это время вы немного познакомитесь с этнографией области — проезжая Гамаюнщину и Монастырщину, услышите о своеобразной культуре местных древних народов и их непростой исторической судьбе. Также поговорим об истории местных усадеб, в которых бывали Жуковский, Чайковский, Константин Романов, и об их путешествиях в Оптину.
Оптина пустынь: почему туда ездили великие
У меня есть аккредитация, поэтому экскурсию по территории обители для вас я проведу сама. Вы узнаете об особом виде наставничества в православии — старчестве, жизненном пути великих Оптинских старцев и их роли в истории русского православия. Отдельно поговорим об их общении с выдающимися классиками русской литературы. Я расскажу, почему Гоголя не постригли в монахи, как монастырь отражен в романе «Братья Карамазовы», а еще прочитаю первое литературное произведение юного Толстого на надгробном памятнике его тетушки. Также вы узнаете о современной жизни монастыря, рассмотрите храмовые росписи — это один из первых опытов возрождения фрески в 20 веке — и услышите о художниках, создавших их… Оптина бесконечна…
Казанская Амвросиевская пустынь
На обратном пути заедем в Шамордино, где вы познакомитесь с особенной архитектурой монастыря, созданного представителем творческой династии Сергеем Шервудом, одним из самых плодовитых и востребованных архитекторов на рубеже 19-20 вв. Романом Клейном, а также автором крупных промышленных и инженерных объектов Борисом Савицким и другими зодчими.
Организационные детали
Стоимость экскурсии на вашей машине — 6500 руб.
Встречаю гостей на вокзале или другом удобном месте
Отдельно оплачивается вход в монастырь — 50 руб. /человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 303 туристов
Инженер по образованию (МГТУ им Баумана), гид по призванию. Считаю, что главное в работе экскурсовода — доброжелательность и артистизм. Экскурсия — это вершина айсберга, под которым должна быть глубина знаний, читать дальшеуменьшить
погружение в тему и добрая доля юмора. Без тёплого контакта со слушателями никакая экскурсия не возможна. Сейчас работаю в Калужской филармонии (люблю классическую музыку с детства). Музыка помогает выстроить внутреннюю гармонию, что обязательно должно сказаться на качестве экскурсий. Также преподаю на курсах экскурсоводов, и самых талантливых гидов беру в свою команду.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
Дата посещения: 2 авг 2026
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Елене за интереснейший рассказ, мы погрузились в историю, узнали много нового. Маршрут продуман идеально, Елена тонко чувствует собеседника, рассказывает легко, информация содержательная. Огромное спасибо за этот день!
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Людмила
Спасибо огромное Елене и нашему водителю Светлане за незабываемый день! День был насыщенный информацией, впечатлениями, светлой радостью и погода порадовала. Спасибо! Тем кто выбирает с кем ехать в Оптину, советую остановить выбор именно на Елене, не пожалеете!
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О
Ольга
Огромное спасибо и благодарность Елене, нашему гиду за интересную экскурси по святым местам Оптина пустынь и Шамардино. Мы слушали историю храмов, икон, святых старцев, монахинь. Елена смогла удержать внимание всех экскурсантов,хотя все разного возраста. И всем было интересно. С уважением Ольга, Максим и Тима.
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В
Владимир
Прекрасный гид!!! Нас было 6 человек, впервые приехали в Калугу именно для того, чтобы посетить Оптину Пустынь. Провели с Еленой почти весь день. Елена прекрасно нам обо всем рассказала, провела читать дальшеуменьшить
по всем знаковым местам, мы посетили келью старца, прошли по всем храмам монастыря. В каждом храме Елена нам рассказывала много интересного о жизни старцев и вообще о монастыре. Елена ответила нам на все наши вопросы, рассказала не только про монастырь, но и в общем про Калугу, про окрестности. Заехали в женский монастырь в Шамордино, потом на источник. Вообще Елена очень позитивная, обаятельная и общительная женщина. Мы все остались очень довольны экскурсией. Спасибо большое!!! Советую Елену!!!
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М
Марина
Рекомендую Елену, как великолепного гида в оптину пустынь. Очень душевный человек, хороший рассказчик. Я путешествую на своей машине, Елена оказалась замечательным попутчиком! Оптина пустынь - необыкновенное место! Желаю всем побывать там и ощутить спокойствие и благость.
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С
Сергей
Спасибо Елене за чудесно проведенный день. Она отличный душевный рассказчик, всё было просто отлично
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