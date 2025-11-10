Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы путешествуем с вами из Калуги в Боровск – исторический, архитектурный, космический.



Прежде всего - здесь невероятно красиво, история переплетается на улочках города с прекрасной живой архитектурой, судьбами удивительных людей.



Куда не поверни голову в Боровске – везде храмы и купола, здесь нет суеты, образ жизни старообрядцев чувствуется до сих пор в ритме городской жизни.

Анна Ваш гид в Калуге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-5 человек 9000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Давно ли вы были в Боровске? А если вдруг не были никогда - приглашаю вас в атмосферное мини - путешествие в сказочный, красивейший старинный Боровск на реке Протве, живописные пейзажи, старинные улочки, история старообрядчества, архитектурные традиции города, деревянное зодчество – все за один день и только для вас! Это город бережного рассматривания, тонкого соприкосновения и я постараюсь быть вашими проводниками в его красоту и историю Важная информация: Экскурсия проходит на автомобиле, трансфер предусматривает отдельную оплату. Это путешествие понравится всем любителям истории, чудесных пейзажей, пеших прогулок по старинным уютным улочкам маленького города-шкатулки. Путешествуем на просторном и комфортном автомобиле, кроссвене с индивидуальными креслами – сидениями. Высококлассный, опытный водитель,безопасность, уют и комфорт путешествия. Дорога – одной из удовольствий поездки. С вами на маршруте – профессиональный аттестованный экскурсовод- гид, историк, искусствовед Все детали обсуждаем и оговариваем при бронировании До встречи!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату