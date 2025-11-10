Мы путешествуем с вами из Калуги в Боровск – исторический, архитектурный, космический.
Прежде всего - здесь невероятно красиво, история переплетается на улочках города с прекрасной живой архитектурой, судьбами удивительных людей.
Куда не поверни голову в Боровске – везде храмы и купола, здесь нет суеты, образ жизни старообрядцев чувствуется до сих пор в ритме городской жизни.
Прежде всего - здесь невероятно красиво, история переплетается на улочках города с прекрасной живой архитектурой, судьбами удивительных людей.
Куда не поверни голову в Боровске – везде храмы и купола, здесь нет суеты, образ жизни старообрядцев чувствуется до сих пор в ритме городской жизни.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииДавно ли вы были в Боровске? А если вдруг не были никогда - приглашаю вас в атмосферное мини - путешествие в сказочный, красивейший старинный Боровск на реке Протве, живописные пейзажи, старинные улочки, история старообрядчества, архитектурные традиции города, деревянное зодчество – все за один день и только для вас! Это город бережного рассматривания, тонкого соприкосновения и я постараюсь быть вашими проводниками в его красоту и историю Важная информация: Экскурсия проходит на автомобиле, трансфер предусматривает отдельную оплату. Это путешествие понравится всем любителям истории, чудесных пейзажей, пеших прогулок по старинным уютным улочкам маленького города-шкатулки. Путешествуем на просторном и комфортном автомобиле, кроссвене с индивидуальными креслами – сидениями. Высококлассный, опытный водитель,безопасность, уют и комфорт путешествия. Дорога – одной из удовольствий поездки. С вами на маршруте – профессиональный аттестованный экскурсовод- гид, историк, искусствовед Все детали обсуждаем и оговариваем при бронировании До встречи!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боровское Городище - возвышение правого берега Протвы, где находилась первая крепость, построенная Боровским князем Владимиром Храбрым., Присутственные места начала XIX в
- Уездное училище, изначально построенное как тюремный замок - здесь с 1880 по 1892 год преподавал К.Э. Циолковский. Конечно, Боровск Циолковского - мы тоже увидим и зайдем в музей - квартиру ученого
- С Городища открывается великолепный сказочный вид на древнейший природный памятник - сосновый бор, раскинувшийся на большей части современного Боровска
- Гостиные ряды - сердце купеческого Боровска, старинные постройки XVIII-XIX вв. В 1634 г. после пожара, уничтожившего крепость, город потерял значение оборонного пункта и начал развиваться как торговый центр
- На торгу располагались рыбные, мясные, овощные, хлебные амбары, винные погреба, пивные. Можно сказать, что с тех пор здесь мало что изменилось, здесь и сегодня расположены разнообразные маленькие магазинчики и лавочки, которые мы с вами при желании обязательно посетим
- Мы пройдем с вами пешком по улице Успенской - ныне улица Ленина, одной из древнейших улиц города. Она сохранила своё направление, сложившееся ещё до регулярной застройки, а планом 1793 г. лишь частично была выпрямлена и расширена. Здесь в ранний период истории Боровска проходила дорога на Серпухов и были выстроены храмы и монастыри. Здесь появились первые купеческие постройки. В начале ХХ в. дома богатых и именитых горожан украшали всю улицу, демонстрируя вкусы и материальные возможности их владельцев
- Увидим:
- Дом Д.Г. Меренковой, фамилия Меренковых встречается в Боровске с XVII века, ее представители занимались гастрономической торговлей и разведением ценных сортов яблок, участвовали во Всемирных выставках садоводства, а в 1899 году на Всемирной выставке в Париже получили золотую медаль
- Дом купца П.М. Полежаева, построенный в конце XIX - начале XX вв. В этом доме впервые в городе был установлен телефон. Дом освещался электричеством от аккумуляторов, что было в диковинку обитателям города. Ткацкая фабрика Полежаевых, созданная в 1887, долгое время была основой процветания Боровска. Основатель династии, Петр Михайлович Полежаев, жил в этом доме с женой и девятью детьми. Он был старовером, как и многие в Боровске
- Сейчас на первом этаже дома находится Музей истории боровского предпринимательства. Он был создан в 2005 году силами внучки фабрикантов Полежаевых
- Купеческая усадьба - дом купца Федора Ивановича Шокина. Строение было возведено в конце XIX века и целиком выдержано в русском СТИЛЕ.Ф.И. Шокин торговал рейнскими винами, являлся членом городской думы, благотворителе, строителем старообрядческих храмов
- Бывший дом офицерского собрания, построенный в XIX веке с в стиле классицизма, являлся частью купеческой усадьбы и принадлежал знатному и древнему роду купцов Санининых, игравших важную роль в общественной жизни Боровска
- Старообрядческий храм во имя Всех Святых, построенный на средства купцов Ф.И. Шокина и И.И. Санина. Годы не пощадили его, сам храм ныне не подлежит восстановлению, но его кружевная колокольня и сейчас украшает собой улицу
- Прогулка по улице Успенской - Ленина - это еще и погружение в художественный портал города - росписи и фрески на фасадах и стенах домов погружают нас в параллельный Боровск - бесконечный музей под открытым небом
- Мы перемещаемся с вами на окраину Боровска - Село Высокое. Здесь находится церковь Покрова Пресвятой Богородицы - уникальный, единственный в Калужской области деревянный храм XVII века, возведенный русскими мастерами-древоделами из сосновых брёвен без единого гвоздя раньше, чем знаменитые Кижи
- Когда-то на месте Покровской церкви существовал мужской Покровский Высоковский монастырь. Именно там принял постриг и 20 лет подвизался монахом святой Пафнутий Боровский. Принял сан игумена обители, а в 1444 году покинул его стены, чтобы основать свой монастырь, существующий и поныне. Высоковский монастырь оскудел, а в середине XVIII века был упразднён. Осталась лишь Покровская приходская церковь
- Рядом с храмом - смотровая площадка над долиной реки Протвы с потрясающим видом на город
- Чуть в стороне, под горой, расположены монастырская чайная, где мы с вами пообедаем и отведаем невероятно вкусную местную кухню, купель со святым источником и еще одна смотровая площадка с большим деревянным крестом, памятник Пафнутию Боровскому
- Мы никуда не торопимся - наш удивительный день продолжается и завершится в Боровско-Пафнутьевском монастыре, обители, которую в разное время посещали великие князья Василий II, Иван III, Василий III, цари Иван IV Грозный, Федор Иванович, Михаил Романов и Алексей Михайлович Романов
- Погуляем по территории монастыря, поднимемся на его величественные стены, поговорим об его истории, истории боровского старообрядчества, увидим келью, где томился в заключении протопоп Аввакум, обязательно зайдем в Рождественский собор, храмы монастыря
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии Калуга, вход в парк ИМ.К. Э Циолковского
Завершение: Калуга, адрес, удобный путешественнику
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на автомобиле, трансфер предусматривает отдельную оплату
- Это путешествие понравится всем любителям истории, чудесных пейзажей, пеших прогулок по старинным уютным улочкам маленького города-шкатулки
- Путешествуем на просторном и комфортном автомобиле, кроссвене с индивидуальными креслами - сидениями. Высококлассный, опытный водитель, безопасность, уют и комфорт путешествия. Дорога - одной из удовольствий поездки
- С вами на маршруте - профессиональный аттестованный экскурсовод - гид, историк, искусствовед
- Все детали обсуждаем и оговариваем при бронировании
- До встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры
Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий
Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат...
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
14 000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест-путешествие «Тайны и клады купеческих домов»
Начало: У памятника Карлу Марксу, ул. Ленина, 88/1
Расписание: В субботу и воскресенье можно начать экскурсию в 9-00ч.
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6100 ₽ за всё до 6 чел.