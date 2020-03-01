Кристина проводит ещё 2 экскурсии

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Знакомство со старинной архитектурой и космической историей города на обзорной прогулке

Кристина
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Кристина – представитель гидов
За пару часов перед вами откроются все достопримечательности, без которых невозможно представить Калугу.

Вы прикоснетесь к истории города у купеческих палат и усадеб, пройдете по следам ученого Циолковского и встретите ракету-носителя «Восток».

А еще отыщете настоящий виадук, услышите легенды о Лжедмитрии II и полюбуетесь чудесной панорамой Оки.
2800 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у Музея истории космонавтики
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Калуга от купцов до космонавтов
Калуга от купцов до космонавтов

Что вас ожидает

Калуга космическая
В первой части экскурсии мы исследуем Калугу, неразрывно связанную с именем К.Э. Циолковского и космическими хрониками СССР. Вы узнаете об истории городского Музея космонавтики, прогуляетесь по местам, где каждый день катался на велосипеде великий ученый, увидите школу, где Циолковский преподавал физику и астрономию. А еще мы рассмотрим купол планетария, метеорологические ракеты и ракету СС-18 — разрешение на её установку было подписано президентом Америки. А чуть поодаль отыщем ракету-носителя «Восток» и памятник первому космонавту человечества, Юрию Гагарину, который стоит, раскинув руки, словно обнимая всю планету.

Калуга купеческая
Затем мы углубимся в прошлое и направимся в исторический центр Калуги. Купеческие палаты и дворянские усадьбы, старинное лакомство «Калужское тесто» и душевные пейзажи Оки — всё это ждет вас здесь. Мы пройдем мимо дома Билибина, осмотрим палаты купцов Коробовых, связанные легендами с жизнью Лжедмитрия II и Марины Мнишек. Прогуляемся по внутреннему двору усадьбы Золотаревых, рассмотрим ярко-красные палаты 18 века и найдем сходство Каменного моста с римскими виадуками. А еще вы разгадаете загадку купола Кафедрального собора, который держится без единой опоры.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Калуга от купцов до космонавтов
Калуга от купцов до космонавтов
Калуга от купцов до космонавтов
Калуга от купцов до космонавтов
Калуга от купцов до космонавтов
Калуга от купцов до космонавтов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Музея истории космонавтики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кристина
Кристина
Здравствуйте! Я организую экскурсии по Калуге и Калужской области. Со мной уже 5 год работают несколько замечательных экскурсоводов, за это время мы заслужили множество положительных отзывов. К нам обращаются одиночные путешественники и семейные пары, молодежные компании, школьные классы и представители иностранцев — с каждым я веду индивидуальную работу. Также организую транспорт — от легковой машины до 50-ти местного автобуса. По запросам подбираю подходящих экскурсоводов, ведь и простая обзорная по городу может быть разной. Кому-то нужен позитивный гид, не перегружающий фактами, а кто-то любит историю; кого-то интересует Калуга православная — есть у нас и такие гиды-знатоки, а кого-то период Отечественной Войны — тогда я обращаюсь к специалистам по военной истории.
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Кристина проводит ещё 2 экскурсии

Первое знакомство с КалугойПервое знакомство с КалугойПервое знакомство с Калугой
3500 за экскурсию
2.5 часа
26 отзывов
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
На прогулке по самым значимым и интересным объектам Калуги вы познакомитесь с ее прошлой и настоящей жизнью. Побываете в местах, связанных с биографией Циолковского, узнаете, чем были примечательны палаты калужских купцов и что интересного можно открыть в архитектуре города. С обзорной площадки окинете взглядом окрестности, реку Оку и красивые купола церквей. Посетите военные мемориалы и любимые парки местных жителей. А кроме того, вы увидите один из немногих мостов в России, построенных по принципу древнеримских виадуков.
Культовые святыни Калужской областиКультовые святыни Калужской областиКультовые святыни Калужской области
5000 за экскурсию
7 часов
4 отзыва
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
Старчество как особый вид духовного наставничества в русском православии особенно широко развилось именно в Калужской области. Четырнадцать Оптинских старцев превратили местные монастыри в один из сакральных центров страны. На экскурсии вы посетите культовые религиозные памятники — Оптину пустынь и Шамордино, а также побываете в современной обители в с. Клыково. Узнаете о жизни монахов-провидцев и роли их проповедей в духовном возрождении народа. А также поговорим о беседах духовников с известными людьми, среди которых был Толстой, Достоевский и Гоголь.

Обзорные экскурсии по Калуге

Калуга: путешествие сквозь эпохиКалуга: путешествие сквозь эпохиКалуга: путешествие сквозь эпохи
3200 за экскурсию
3 часа
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Исследуя старинные и современные улицы Калуги, вы узнаете, как складывалась ее история от древних времен до наших дней. Услышите занимательные факты о главных достопримечательностях и знаменитых людях. А еще рассмотрите фотографии города прошлых десятилетий!

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