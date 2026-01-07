Кристина проводит ещё 2 экскурсии

🚀 Уникальная возможность увидеть ракету-носитель «Восток»
🏛️ Исторические купеческие палаты и усадьбы
🌉 Впечатляющий виадук и Каменный мост
🎓 Интересные факты о жизни и работе Циолковского
🎁 Подарок - аудиоэкскурсия «Говорящий Код»
Что можно увидеть
Музей космонавтики
Ракета-носитель «Восток»
Памятник Юрию Гагарину
Дом Билибина
Палаты купцов Коробовых
Усадьба Золотаревых
Кафедральный собор
Описание экскурсии
Калуга космическая
В первой части экскурсии мы исследуем Калугу, неразрывно связанную с именем К. Э. Циолковского и космическими хрониками СССР. Вы узнаете об истории городского Музея космонавтики, прогуляетесь по местам, где каждый день катался на велосипеде великий ученый, увидите школу, где Циолковский преподавал физику и астрономию. А еще мы рассмотрим купол планетария, метеорологические ракеты и ракету СС-18 — разрешение на её установку было подписано президентом Америки. А чуть поодаль отыщем ракету-носителя «Восток» и памятник первому космонавту человечества, Юрию Гагарину, который стоит, раскинув руки, словно обнимая всю планету.
Калуга купеческая
Затем мы углубимся в прошлое и направимся в исторический центр Калуги. Купеческие палаты и дворянские усадьбы, старинное лакомство «Калужское тесто» и душевные пейзажи Оки — всё это ждет вас здесь. Мы пройдем мимо дома Билибина, осмотрим палаты купцов Коробовых, связанные легендами с жизнью Лжедмитрия II и Марины Мнишек. Прогуляемся по внутреннему двору усадьбы Золотаревых, рассмотрим ярко-красные палаты 18 века и найдем сходство Каменного моста с римскими виадуками. А еще вы разгадаете загадку купола Кафедрального собора, который держится без единой опоры.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
По запросу при заказе мы подарим вам аудиоэкскурсию «Говорящий Код», чтобы дополнить вашу прогулку по Калуге
На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лица с выраженными признаками ОРВИ и девиантным поведением
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея истории космонавтики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провели экскурсии для 5006 туристов
Здравствуйте! Я организую экскурсии по Калуге и Калужской области. Со мной уже 5 год работают несколько замечательных экскурсоводов, за это время мы заслужили множество положительных отзывов. К нам обращаются одиночные читать дальшеуменьшить
путешественники и семейные пары, молодежные компании, школьные классы и представители иностранцев — с каждым я веду индивидуальную работу. Также организую транспорт — от легковой машины до 50-ти местного автобуса. По запросам подбираю подходящих экскурсоводов, ведь и простая обзорная по городу может быть разной. Кому-то нужен позитивный гид, не перегружающий фактами, а кто-то любит историю; кого-то интересует Калуга православная — есть у нас и такие гиды-знатоки, а кого-то период Отечественной Войны — тогда я обращаюсь к специалистам по военной истории.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 257 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Когда едешь в новый город хочется услышать все и обо всем. Очень удачно нашли эту экскурсию от космонавтов до купцов. Экскурсовод Екатерина Ф. - очень интересно рассказывала, обменивались мнениями, упоминала различные читать дальшеуменьшить
факты, легенды и отношение местных к предмету разговора. 2,5 часа пронеслись незаметно! У нас было пожелание если по пути есть космонавтики (скульптуры) - доходить к ним, чтобы сфотографировать - по пути нашли несколько.
Я думаю, что этот маршрут будет интересен в любое время года (мы были в Рождество, погода удачная много снега и небольшой минус), поэтому и всему вышесказанному советую данную экскурсию!
Огромное спасибо за экскурсию по Калуге! Моим экскурсоводом была Наталья и она влюбила меня в свой город, так что я обязательно туда вернусь) Почти 3 часа пролетели очень легко, но читать дальшеуменьшить
мы действительно прошли сквозь века истории города. Мне было интересно послушать и про традиционный уклад жизни и про космонавтики) Наталья по пути подсказала несколько исторических мест вне маршрута и ресторанчиков. Думаю, что такая экскурсия подойдёт для всех возрастов.
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Артём
Прекрасная обзорная экскурсия по городу. По ходу экскурсии были показаны ключевые достопримечательности города, связанные ка к с его купеческим прошлым,так и космическое настоящее города. Также про основные локации на маршруте далась краткая историческая справка,которая позволило лучше понять то или иное место. Были данные основные вехи в истории города,которые в совокупности дали целостный образ. Материал был тщательно переработан,адаптирован,поэтому будет понятен любой аудитории
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Саша
вела экскурсию Инна Олеговна. она рассказывает интересно, не сухо. Знает очень много информации и фактов о городе и местности. Было интересно
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Е
Елена
Были на экскурсии "Калуга от купцов до космонавтов", экскурсовод Юлия. Экскурсия прошла согласно описанию, но нам всё же показалось нелогично при таком названии начинать с космонавтики, а потом переходить к купцам. В остальном всё прошло хорошо, узнали много интересных фактов о Калуге, про которые информацию в интернете не найдёшь.
Кристина
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв. Начало от космической части мы сделали исключительно ради удобства туристов. Многие приезжают к нам на встречу с читать дальшеуменьшить
других городов, на своих машинах. Около музея есть бесплатная большая парковка. Также есть возможность посетить с дороги туалетную комнату, или купить чай/кофе в ларьке рядом.
Если начинать от исторического центра - то с такими возможностями посложнее.
Согласна - что логичнее от исторического центра, но… современная жизнь диктует свои условия. В любом случае - это интересная и насыщенная экскурсия.
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