Кристина проводит ещё 2 экскурсии

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Калуге, где вы познакомитесь с уникальными страницами истории и достижениями космической эры.Пройдитесь по древним улицам, где каждый камень хранит память о прошлом, ощутите дух

купеческой эпохи, взгляните на знаменитые палаты и усадьбы. Откройте для себя мир космических открытий К.Э. Циолковского, увидите легендарные ракеты и памятники, связанные с космической историей СССР. Эта экскурсия станет настоящим открытием для любителей истории и космоса, подарит незабываемые впечатления и фотографии на память. Ваш гид расскажет самые интересные истории и легенды, связанные с городом, а в подарок вы получите аудиоэкскурсию «Говорящий Код», которая раскроет еще больше секретов Калуги

Описание экскурсии

Калуга космическая

В первой части экскурсии мы исследуем Калугу, неразрывно связанную с именем К. Э. Циолковского и космическими хрониками СССР. Вы узнаете об истории городского Музея космонавтики, прогуляетесь по местам, где каждый день катался на велосипеде великий ученый, увидите школу, где Циолковский преподавал физику и астрономию. А еще мы рассмотрим купол планетария, метеорологические ракеты и ракету СС-18 — разрешение на её установку было подписано президентом Америки. А чуть поодаль отыщем ракету-носителя «Восток» и памятник первому космонавту человечества, Юрию Гагарину, который стоит, раскинув руки, словно обнимая всю планету.

Калуга купеческая

Затем мы углубимся в прошлое и направимся в исторический центр Калуги. Купеческие палаты и дворянские усадьбы, старинное лакомство «Калужское тесто» и душевные пейзажи Оки — всё это ждет вас здесь. Мы пройдем мимо дома Билибина, осмотрим палаты купцов Коробовых, связанные легендами с жизнью Лжедмитрия II и Марины Мнишек. Прогуляемся по внутреннему двору усадьбы Золотаревых, рассмотрим ярко-красные палаты 18 века и найдем сходство Каменного моста с римскими виадуками. А еще вы разгадаете загадку купола Кафедрального собора, который держится без единой опоры.

Организационные детали