Мои заказы

Тайны и клады купеческих домов: квест-путешествие

Исследовать прошлое Калуги и увидеть город с необычной и интересной стороны
В 17 веке богатый купец выстроил для своей семьи сказочный терем. Этот дом до сих пор хранит тайну, которую вам предстоит раскрыть.

Вы пройдёте по историческому центру, познакомитесь с историей домов и усадеб, с судьбами их обитателей. Разгадаете загадки, полюбуетесь красотой архитектуры. И получите ключ, который поможет пролить свет на главную тайну самого старого дома Калуги.
5
1 отзыв
Тайны и клады купеческих домов: квест-путешествие© Ольга
Тайны и клады купеческих домов: квест-путешествие© Ольга
Тайны и клады купеческих домов: квест-путешествие© Ольга

Описание квеста

Перед началом прогулки вы получите задание, выполнять которое будете по мере перемещения по маршруту.

В каждой локации вместе с вопросом вы услышите историческую справку про тайну, легенду или загадку этого места.

Ваша задача — выполнить все задания и получить ключ к разгадке главной тайны старинного купеческого дома.

Наш рассказ будет для вас своеобразной палочкой-выручалочкой — вам достаточно активно слушать, выполнять задания и наслаждаться погружением в эпоху.

Вот что вы будете делать

  • Раскроете тайны предприимчивого купца Мешкова и узнаете о судьбе портрета его жены
  • Услышите загадочную историю купеческого дома Терениных, печальную и романтическую
  • Насладитесь великолепием архитектуры усадеб Яновских, Билибиных, Золотарёвых
  • Откроете тайну найденного клада в бывшей усадьбе богатейших купцов 1 гильдии
  • Пройдётесь по торговым лавкам и магазинам купцов в Гостином дворе
  • Выясните, что в купеческих домах были и первый в городе музей, и модные ресторации, и банки
  • Узнаете, почему дом знаменитых в городе купцов сначала был дворцом, а потом нотариальной конторой
  • Разгадаете загадку старинного купеческого дома, выстроенного в стиле древнерусских палат
  • Рассмотрите замысловатую лепнину на фасадах старинных домов, расшифруете тайный смысл её знаков и символов
  • Погрузитесь в занимательные рассказы о том, как жило купечество Калуги, за счёт чего богатело и как тратило своё богатство, как отдыхали и развлекались купцы, что ели и пили, как одевались жёны купцов — калужские купчихи

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям старше 7 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Если вы придёте на экскурсию своей компанией от 4-х человек, для вас будет льготная стоимость. Подробности уточняйте у организатора в сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Карлу Марксу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 406 туристов
Я лицензированный гид с историческим образованием. Работаю в команде с такими же профессиональными и влюблёнными в город коллегами. Мы проводим вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге и окрестностям, настраивающие на размышления
читать дальше

и взаимный диалог. В наших программах нет места непроверенным фактам, выдумкам и незатейливым увеселениям. С нами вы получите глубокую и интересную информацию о Калужском крае, мотивирующую на дальнейшие путешествия по родным просторам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Сергей
24 ноя 2025
Экскурсия-квест по купеческим домам нам с женой очень понравилась. Она интересна и для детей, и для взрослых. Интересные вопросы и загадки, которые нам задавала наш экскурсовод Ольга, заставляли нас внимательно
читать дальше

слушать рассказ и смотреть по сторонам, в поиске ответов. Мы не заметили, как пролетело время, а мы совсем не устали. Было увлекательно. По пути смогли ещё зайти в сувенирные лавки, где накупили много прикольных подарков из Калуги. Спасибо Ольге за интересную и необычную подачу материала!

Входит в следующие категории Калуги

Похожие экскурсии из Калуги

Две старинные улицы Калуги: там, где живёт душа
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина
6 дек в 17:00
7 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Калугу
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Калугу
Ощутите калужское гостеприимство на экскурсии по городу. Узнайте о космонавтике, посетите купеческие дома и откройте секреты калужского теста
Начало: У памятника «Связь времен»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калуге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калуге