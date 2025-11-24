В 17 веке богатый купец выстроил для своей семьи сказочный терем. Этот дом до сих пор хранит тайну, которую вам предстоит раскрыть. Вы пройдёте по историческому центру, познакомитесь с историей домов и усадеб, с судьбами их обитателей. Разгадаете загадки, полюбуетесь красотой архитектуры. И получите ключ, который поможет пролить свет на главную тайну самого старого дома Калуги.

Описание квеста

Перед началом прогулки вы получите задание, выполнять которое будете по мере перемещения по маршруту.

В каждой локации вместе с вопросом вы услышите историческую справку про тайну, легенду или загадку этого места.

Ваша задача — выполнить все задания и получить ключ к разгадке главной тайны старинного купеческого дома.

Наш рассказ будет для вас своеобразной палочкой-выручалочкой — вам достаточно активно слушать, выполнять задания и наслаждаться погружением в эпоху.

Вот что вы будете делать

Раскроете тайны предприимчивого купца Мешкова и узнаете о судьбе портрета его жены

Услышите загадочную историю купеческого дома Терениных, печальную и романтическую

Насладитесь великолепием архитектуры усадеб Яновских, Билибиных, Золотарёвых

Откроете тайну найденного клада в бывшей усадьбе богатейших купцов 1 гильдии

Пройдётесь по торговым лавкам и магазинам купцов в Гостином дворе

Выясните, что в купеческих домах были и первый в городе музей, и модные ресторации, и банки

Узнаете, почему дом знаменитых в городе купцов сначала был дворцом, а потом нотариальной конторой

Разгадаете загадку старинного купеческого дома, выстроенного в стиле древнерусских палат

Рассмотрите замысловатую лепнину на фасадах старинных домов, расшифруете тайный смысл её знаков и символов

Погрузитесь в занимательные рассказы о том, как жило купечество Калуги, за счёт чего богатело и как тратило своё богатство, как отдыхали и развлекались купцы, что ели и пили, как одевались жёны купцов — калужские купчихи

