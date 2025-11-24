В 17 веке богатый купец выстроил для своей семьи сказочный терем. Этот дом до сих пор хранит тайну, которую вам предстоит раскрыть.
Вы пройдёте по историческому центру, познакомитесь с историей домов и усадеб, с судьбами их обитателей. Разгадаете загадки, полюбуетесь красотой архитектуры. И получите ключ, который поможет пролить свет на главную тайну самого старого дома Калуги.
Описание квеста
Перед началом прогулки вы получите задание, выполнять которое будете по мере перемещения по маршруту.
В каждой локации вместе с вопросом вы услышите историческую справку про тайну, легенду или загадку этого места.
Ваша задача — выполнить все задания и получить ключ к разгадке главной тайны старинного купеческого дома.
Наш рассказ будет для вас своеобразной палочкой-выручалочкой — вам достаточно активно слушать, выполнять задания и наслаждаться погружением в эпоху.
Вот что вы будете делать
- Раскроете тайны предприимчивого купца Мешкова и узнаете о судьбе портрета его жены
- Услышите загадочную историю купеческого дома Терениных, печальную и романтическую
- Насладитесь великолепием архитектуры усадеб Яновских, Билибиных, Золотарёвых
- Откроете тайну найденного клада в бывшей усадьбе богатейших купцов 1 гильдии
- Пройдётесь по торговым лавкам и магазинам купцов в Гостином дворе
- Выясните, что в купеческих домах были и первый в городе музей, и модные ресторации, и банки
- Узнаете, почему дом знаменитых в городе купцов сначала был дворцом, а потом нотариальной конторой
- Разгадаете загадку старинного купеческого дома, выстроенного в стиле древнерусских палат
- Рассмотрите замысловатую лепнину на фасадах старинных домов, расшифруете тайный смысл её знаков и символов
- Погрузитесь в занимательные рассказы о том, как жило купечество Калуги, за счёт чего богатело и как тратило своё богатство, как отдыхали и развлекались купцы, что ели и пили, как одевались жёны купцов — калужские купчихи
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям старше 7 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Если вы придёте на экскурсию своей компанией от 4-х человек, для вас будет льготная стоимость. Подробности уточняйте у организатора в сообщении.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Карлу Марксу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 406 туристов
Я лицензированный гид с историческим образованием. Работаю в команде с такими же профессиональными и влюблёнными в город коллегами. Мы проводим вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге и окрестностям, настраивающие на размышления
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 1 отзыве
С
Сергей
24 ноя 2025
Экскурсия-квест по купеческим домам нам с женой очень понравилась. Она интересна и для детей, и для взрослых. Интересные вопросы и загадки, которые нам задавала наш экскурсовод Ольга, заставляли нас внимательно
