Театрализованный ужин — новый формат гастрономических развлечений с театральным сюжетом.
Гости становятся участниками истории в трактире 19 века, узнают о происхождении Калужского теста и общаются за купеческим столом.
Хозяин заведения, потомок калужских купцов, и его супруга рассказывают истории, а не профессиональные актеры. Ужин включает кулебяку и другие семейные блюда Рябининых.
Гости становятся участниками истории в трактире 19 века, узнают о происхождении Калужского теста и общаются за купеческим столом.
Хозяин заведения, потомок калужских купцов, и его супруга рассказывают истории, а не профессиональные актеры. Ужин включает кулебяку и другие семейные блюда Рябининых.
Описание экскурсии
Театрализованный ужин – это совершенно новый формат гастрономических развлечений. Во время ужина примерь на себя образ купца, прими непосредственное участие или стань зрителем в театрализованной истории. Сюжет заключается а том, что гости приходят в трактир 19 века на ужин к купцу, где узнают историю происхождения знаменитого лакомства Калужское тесто и ведут разговоры за купеческим столом. В программе участвует хозяин заведения, потомок калужских купцов со своей супругой, а не профессиональные артисты. Во время ужина у вас будет уникальная возможность насладиться, удивляясь нежному вкусу, тающей во рту многослойной кулебякой и другими семейными блюдами купцов Рябининых Медынского уезда Калужской губернии. Кулебяка – это просто чудо русской кухни. И она не имеет ничего общего с тем, что сейчас продают под этим названием в магазинах. Кулебяка – это не просто пирог, а полноценное сытное горячее блюдо. Тесто в кулебяке домашнее, свежее, пышное тонкое, а получается такое только в том случае, если сделать тесто своими руками. Ароматная, румяная, аппетитная кулебяка внутри хранит четыре начинки, которые укладываются слоями. Каждый слой - своя начинка:
первый слой: рисовая начинка • второй слой: ароматная грибная начинка с лучком и морковочкой • третий слой: куриная печёночка с миндалем • четвертый слой: нежнейшая говядина с копченой паприкой и вялеными помидорчиками Меню обеда:.
• Хмельной мёд • Закуска Русские традиции • Сочевица-курица с чечевицей и томатами • Кулебяка с мясом • Калужское тесто • Чай из самовара Детское меню:
Пельмешки-потешки собственного изготовления • Заварные блины со сметаной • Калужское тесто • Морс Важная информация: В меню: кулебяка и другие семейные блюда хозяев заведения. Каждый гость получает сертификат и подарок. В экстренных ситуациях администрация кафе оставляет за собой право на замену равноценных блюд на программе. Предварительная запись обязательна!
Для туристических групп
Ответы на вопросы
Что включено
- Театрализованная экскурсия, обед и чаепитие
Место начала и завершения?
Г. Калуга, ул. Московская, д. 17а
Когда и сколько длится?
Когда: Для туристических групп
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- В меню: кулебяка и другие семейные блюда хозяев заведения. Каждый гость получает сертификат и подарок. В экстренных ситуациях администрация кафе оставляет за собой право на замену равноценных блюд на программе
- Предварительная запись обязательна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
Окунуться в атмосферу купеческого застолья ушедшей эпохи
Начало: На улице Московской
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
15 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
от 2900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Калуга. Центр. История
Прогуляйтесь по Калужским улицам, сохранившим дух веков. Узнайте, где кутил Маяковский и что такое «толкучка». История оживает на ваших глазах
Начало: У сквера Молодожёнов
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.