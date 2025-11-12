Театрализованный ужин – это совершенно новый формат гастрономических развлечений. Во время ужина примерь на себя образ купца, прими непосредственное участие или стань зрителем в театрализованной истории. Сюжет заключается а том, что гости приходят в трактир 19 века на ужин к купцу, где узнают историю происхождения знаменитого лакомства Калужское тесто и ведут разговоры за купеческим столом. В программе участвует хозяин заведения, потомок калужских купцов со своей супругой, а не профессиональные артисты. Во время ужина у вас будет уникальная возможность насладиться, удивляясь нежному вкусу, тающей во рту многослойной кулебякой и другими семейными блюдами купцов Рябининых Медынского уезда Калужской губернии. Кулебяка – это просто чудо русской кухни. И она не имеет ничего общего с тем, что сейчас продают под этим названием в магазинах. Кулебяка – это не просто пирог, а полноценное сытное горячее блюдо. Тесто в кулебяке домашнее, свежее, пышное тонкое, а получается такое только в том случае, если сделать тесто своими руками. Ароматная, румяная, аппетитная кулебяка внутри хранит четыре начинки, которые укладываются слоями. Каждый слой - своя начинка:

первый слой: рисовая начинка • второй слой: ароматная грибная начинка с лучком и морковочкой • третий слой: куриная печёночка с миндалем • четвертый слой: нежнейшая говядина с копченой паприкой и вялеными помидорчиками Меню обеда:.

• Хмельной мёд • Закуска Русские традиции • Сочевица-курица с чечевицей и томатами • Кулебяка с мясом • Калужское тесто • Чай из самовара Детское меню:

Пельмешки-потешки собственного изготовления • Заварные блины со сметаной • Калужское тесто • Морс Важная информация: В меню: кулебяка и другие семейные блюда хозяев заведения. Каждый гость получает сертификат и подарок. В экстренных ситуациях администрация кафе оставляет за собой право на замену равноценных блюд на программе. Предварительная запись обязательна!