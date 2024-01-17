Старинные улицы Калуги: там, где живёт душа
Индивидуальная экскурсия в Калуге

Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по двум из самых живописных улиц Калуги - Театральной и Воскресенской.

Вас ждёт уникальное сочетание тишины бульваров и ритма шумных перекрёстков, где старинная архитектура украшена современными элементами. Откроем вместе местные легенды и мистические истории, которые оживают среди исторических зданий.

На протяжении этой экскурсии вы узнаете о важных событиях, которые сформировали лицо Калуги, а также сможете прикоснуться к культурным символам и знаковым местам, которые стали частью души этого города.

Мы увидим памятники, расскажем о знаменитых жителях и посетим здания, в которых зреет история Калуги. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с городом, его духом и традициями
Старинные улицы Калуги: там, где живёт душа
Старинные улицы Калуги: там, где живёт душа
Старинные улицы Калуги: там, где живёт душа
Старинные улицы Калуги: там, где живёт душа
Старинные улицы Калуги: там, где живёт душа
Старинные улицы Калуги: там, где живёт душа
Старинные улицы Калуги: там, где живёт душа
Старинные улицы Калуги: там, где живёт душа
Ближайшие даты:
17
янв
18
янв
19
янв
20
янв
21
янв
22
янв
23
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Разговоры о любви и драмах
Мы встретимся возле здания драматического театра, где вы узнаете его тайны. Я покажу вам «Памятник театральному зрителю», одного из маленьких космонавтиков, которые разбросаны по всей Калуге. А затем посидим на «Скамейке для поцелуев», любуясь памятником влюблённым.
Там, где бьётся сердце Калуги
Затем мы пересечём центральную магистраль города и попадём на калужский Арбат. Я расскажу, почему раньше эта улица называлась Облупской. Покажу кованые часы, которые именуют калужскими курантами. Будет на нашем пути и «Мешок с деньгами» — памятник, сделанный из церковного колокола. Говорят, можно разбогатеть, если посидеть на нём.
Приметы милой старины
На улице Театральной вы познакомитесь с Циолковским, выполненным из бронзы. Отыщете Нулевой километр и секретный арт-дворик. Кроме того, нам встретятся самая старая аптека города, самая первая гостиница Калуги и знаменитое здание Главпочтамта, куда мы заглянем полюбоваться калужской стариной.
Путешествие в историю дворянства
Гостиные ряды удивят вас загадочными купеческими историями, в одной из которых фигурирует Николай Васильевич Гоголь. Затем мы пересечём вторую по величине магистраль Калуги и попадём на самую «дворянскую» улицу города, которой исполнилось не менее 400 лет. Здесь я познакомлю вас с историями семей Терениных, Яновских и Пёстриковых.
Музей под открытым небом
Вы пройдёте мимо Свято-Георгиевского собора, дома, где когда-то придумали знаменитый десерт «Калужское тесто», а также узнаете страшную историю особняка, в котором сейчас расположен ЗАГС. А ещё я покажу вам счастливый дом, месторасположение которого я пока раскрывать не буду. Но прикоснувшись к нему, все обретают личное счастье.

Организационные детали

  • Я могу провести экскурсию для группы больше 4 человек, доплата за каждого последующего участника составит 400 рублей.
  • В тёмное время суток стоимость экскурсии увеличивается на 500 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Калужского драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калуги

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеГостиный ДворПопулярные местаУлицы и переулкиДраматический театрТеатральная улицаСвято-Георгиевский СоборСвятые местаДля студентов

Похожие туры из Калуги

Калуга: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
177 отзывов
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
20 янв
21 янв
3 900 за всё до 5 чел.
Калуга от купцов до космонавтов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
166 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
у Музея истории космонавтики
Завтра
19 янв
20 янв
21 янв
3 990 за всё до 5 чел.
О Калуге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
116 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
на площади Победы
Завтра
19 янв
20 янв
21 янв
3 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калуге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ