Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по двум из самых живописных улиц Калуги - Театральной и Воскресенской.
Вас ждёт уникальное сочетание тишины бульваров и ритма шумных перекрёстков, где старинная архитектура украшена современными элементами. Откроем вместе местные легенды и мистические истории, которые оживают среди исторических зданий.
На протяжении этой экскурсии вы узнаете о важных событиях, которые сформировали лицо Калуги, а также сможете прикоснуться к культурным символам и знаковым местам, которые стали частью души этого города.
Мы увидим памятники, расскажем о знаменитых жителях и посетим здания, в которых зреет история Калуги. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с городом, его духом и традициями
Вас ждёт уникальное сочетание тишины бульваров и ритма шумных перекрёстков, где старинная архитектура украшена современными элементами. Откроем вместе местные легенды и мистические истории, которые оживают среди исторических зданий.
На протяжении этой экскурсии вы узнаете о важных событиях, которые сформировали лицо Калуги, а также сможете прикоснуться к культурным символам и знаковым местам, которые стали частью души этого города.
Мы увидим памятники, расскажем о знаменитых жителях и посетим здания, в которых зреет история Калуги. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с городом, его духом и традициями
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Описание
Что вас ожидает
Разговоры о любви и драмах
Мы встретимся возле здания драматического театра, где вы узнаете его тайны. Я покажу вам «Памятник театральному зрителю», одного из маленьких космонавтиков, которые разбросаны по всей Калуге. А затем посидим на «Скамейке для поцелуев», любуясь памятником влюблённым.
Мы встретимся возле здания драматического театра, где вы узнаете его тайны. Я покажу вам «Памятник театральному зрителю», одного из маленьких космонавтиков, которые разбросаны по всей Калуге. А затем посидим на «Скамейке для поцелуев», любуясь памятником влюблённым.
Там, где бьётся сердце Калуги
Затем мы пересечём центральную магистраль города и попадём на калужский Арбат. Я расскажу, почему раньше эта улица называлась Облупской. Покажу кованые часы, которые именуют калужскими курантами. Будет на нашем пути и «Мешок с деньгами» — памятник, сделанный из церковного колокола. Говорят, можно разбогатеть, если посидеть на нём.
Затем мы пересечём центральную магистраль города и попадём на калужский Арбат. Я расскажу, почему раньше эта улица называлась Облупской. Покажу кованые часы, которые именуют калужскими курантами. Будет на нашем пути и «Мешок с деньгами» — памятник, сделанный из церковного колокола. Говорят, можно разбогатеть, если посидеть на нём.
Приметы милой старины
На улице Театральной вы познакомитесь с Циолковским, выполненным из бронзы. Отыщете Нулевой километр и секретный арт-дворик. Кроме того, нам встретятся самая старая аптека города, самая первая гостиница Калуги и знаменитое здание Главпочтамта, куда мы заглянем полюбоваться калужской стариной.
На улице Театральной вы познакомитесь с Циолковским, выполненным из бронзы. Отыщете Нулевой километр и секретный арт-дворик. Кроме того, нам встретятся самая старая аптека города, самая первая гостиница Калуги и знаменитое здание Главпочтамта, куда мы заглянем полюбоваться калужской стариной.
Путешествие в историю дворянства
Гостиные ряды удивят вас загадочными купеческими историями, в одной из которых фигурирует Николай Васильевич Гоголь. Затем мы пересечём вторую по величине магистраль Калуги и попадём на самую «дворянскую» улицу города, которой исполнилось не менее 400 лет. Здесь я познакомлю вас с историями семей Терениных, Яновских и Пёстриковых.
Гостиные ряды удивят вас загадочными купеческими историями, в одной из которых фигурирует Николай Васильевич Гоголь. Затем мы пересечём вторую по величине магистраль Калуги и попадём на самую «дворянскую» улицу города, которой исполнилось не менее 400 лет. Здесь я познакомлю вас с историями семей Терениных, Яновских и Пёстриковых.
Музей под открытым небом
Вы пройдёте мимо Свято-Георгиевского собора, дома, где когда-то придумали знаменитый десерт «Калужское тесто», а также узнаете страшную историю особняка, в котором сейчас расположен ЗАГС. А ещё я покажу вам счастливый дом, месторасположение которого я пока раскрывать не буду. Но прикоснувшись к нему, все обретают личное счастье.
Вы пройдёте мимо Свято-Георгиевского собора, дома, где когда-то придумали знаменитый десерт «Калужское тесто», а также узнаете страшную историю особняка, в котором сейчас расположен ЗАГС. А ещё я покажу вам счастливый дом, месторасположение которого я пока раскрывать не буду. Но прикоснувшись к нему, все обретают личное счастье.
Организационные детали
- Я могу провести экскурсию для группы больше 4 человек, доплата за каждого последующего участника составит 400 рублей.
- В тёмное время суток стоимость экскурсии увеличивается на 500 рублей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Калужского драматического театра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 1429 туристов
Добрый день! Меня зовут Варвара, и я коренная калужанка. Люблю свой город и хочу познакомить вас с его историей. Я веселая, открытая, позитивная. На совместных прогулках мы получим много приятных впечатлений! Вы — от экскурсии, а я — от общения с новыми людьми.
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