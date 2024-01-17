Что вас ожидает

Разговоры о любви и драмах

Мы встретимся возле здания драматического театра, где вы узнаете его тайны. Я покажу вам «Памятник театральному зрителю», одного из маленьких космонавтиков, которые разбросаны по всей Калуге. А затем посидим на «Скамейке для поцелуев», любуясь памятником влюблённым.

Там, где бьётся сердце Калуги

Затем мы пересечём центральную магистраль города и попадём на калужский Арбат. Я расскажу, почему раньше эта улица называлась Облупской. Покажу кованые часы, которые именуют калужскими курантами. Будет на нашем пути и «Мешок с деньгами» — памятник, сделанный из церковного колокола. Говорят, можно разбогатеть, если посидеть на нём.

Приметы милой старины

На улице Театральной вы познакомитесь с Циолковским, выполненным из бронзы. Отыщете Нулевой километр и секретный арт-дворик. Кроме того, нам встретятся самая старая аптека города, самая первая гостиница Калуги и знаменитое здание Главпочтамта, куда мы заглянем полюбоваться калужской стариной.

Путешествие в историю дворянства

Гостиные ряды удивят вас загадочными купеческими историями, в одной из которых фигурирует Николай Васильевич Гоголь. Затем мы пересечём вторую по величине магистраль Калуги и попадём на самую «дворянскую» улицу города, которой исполнилось не менее 400 лет. Здесь я познакомлю вас с историями семей Терениных, Яновских и Пёстриковых.

Музей под открытым небом

Вы пройдёте мимо Свято-Георгиевского собора, дома, где когда-то придумали знаменитый десерт «Калужское тесто», а также узнаете страшную историю особняка, в котором сейчас расположен ЗАГС. А ещё я покажу вам счастливый дом, месторасположение которого я пока раскрывать не буду. Но прикоснувшись к нему, все обретают личное счастье.

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