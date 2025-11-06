Театральные экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Театральные» в Калуге, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Калуга, давай дружить
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Игровая экскурсия по Театральной площади и окресностям для детей 5-10 лет
Начало: На Театральной площади
«Театральная площадь — коллекция интересных и небанальных скульптур»
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Театрализованная экскурсия: За купеческим столом
2 часа
Групповая
Начало: Г. Калуга, ул. Московская, д. 17а
«Театрализованный ужин – это совершенно новый формат гастрономических развлечений»
Расписание: Для туристических групп
2900 ₽ за человека
Театральная Калуга
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Культурный променад по местам, где история и искусство живут бок о бок
Начало: На улице Марата
«Мы отправимся на прогулку по старинным улицам — Театральной, Дарвина и Достоевского»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 ноября 2025
    Калуга, давай дружить
    Отличная экскурсия! Хочется отметить, что Елена может увлечь своими познаниями не только ребёнка, но и взрослых. Маршрут и рассказ продуман до мелочей, так что время проходит с пользой, задорно. Очень много узнали о Калуге. Огромное спасибо за экскурсию!
  • Л
    Лебедева
    6 августа 2025
    Калуга, давай дружить
    Очень понравилась вечерняя прогулка! Когда вышли из дома начался дождь, позвонила экскурсоводу и перенесли встречу на полчаса. Ребенок с удовольствием отвечал на вопросы и искал космонавтиков, мы слушали историю и осматривали город))) Купили в магазинчике чудесную Калужскую выхухоль)))
    Очень понравилась вечерняя прогулка! Когда вышли из дома начался дождь, позвонила экскурсоводу и перенесли встречу наОчень понравилась вечерняя прогулка! Когда вышли из дома начался дождь, позвонила экскурсоводу и перенесли встречу наОчень понравилась вечерняя прогулка! Когда вышли из дома начался дождь, позвонила экскурсоводу и перенесли встречу на
  • Т
    Татьяна
    3 августа 2025
    Калуга, давай дружить
    Прекрасный экскурсовод Елена
    провела познавательную
    и лёгкую прогулку для нас!

    Знакомство с Калугой
    было увлекательным!

    И взрослым и детям
    было очень интересно!

    Космонавтики стали
    гвоздём программы!

    Дети: 5 и 9 лет.
    Под впечатлением!

    Готовы искать маленьких персонажей повсюду.

    Рекомендуем для первого знакомства с городом!
    Прекрасный экскурсовод ЕленаПрекрасный экскурсовод ЕленаПрекрасный экскурсовод ЕленаПрекрасный экскурсовод ЕленаПрекрасный экскурсовод ЕленаПрекрасный экскурсовод ЕленаПрекрасный экскурсовод ЕленаПрекрасный экскурсовод ЕленаПрекрасный экскурсовод ЕленаПрекрасный экскурсовод Елена
  • Б
    Боблакова
    15 сентября 2024
    Калуга, давай дружить
    Экскурсия понравилась. Замечательный формат для знакомства детей с городом, познавательно, но при это не утомительно, ребёнок вовлечён на протяжении всей экскурсии-игры.
  • В
    Вита
    1 августа 2024
    Калуга, давай дружить
    Отличная экскурсия! Юлия так здорово находит контакт с детьми 🔥 Экскурсия ооооочень понравилась нашей семье. Принимали участие все. По окончании дочь была расстроена, что так быстро все закончилось.
    Отличная экскурсия! Юлия так здорово находит контакт с детьми 🔥 Экскурсия ооооочень понравилась нашей семье. ПринималиОтличная экскурсия! Юлия так здорово находит контакт с детьми 🔥 Экскурсия ооооочень понравилась нашей семье. ПринималиОтличная экскурсия! Юлия так здорово находит контакт с детьми 🔥 Экскурсия ооооочень понравилась нашей семье. Принимали
  • А
    Антон
    25 июля 2024
    Калуга, давай дружить
    Юлия сумела заинтересовать наших 4-х внуков 6,7,9,12 лет, что не просто. Да и взрослым было не безынтересно. Неутомительная для детей и весьма познавательная экскурсия, спасибо
    Юлия сумела заинтересовать наших 4-х внуков 6,7,9,12 лет, что не просто. Да и взрослым было неЮлия сумела заинтересовать наших 4-х внуков 6,7,9,12 лет, что не просто. Да и взрослым было неЮлия сумела заинтересовать наших 4-х внуков 6,7,9,12 лет, что не просто. Да и взрослым было неЮлия сумела заинтересовать наших 4-х внуков 6,7,9,12 лет, что не просто. Да и взрослым было неЮлия сумела заинтересовать наших 4-х внуков 6,7,9,12 лет, что не просто. Да и взрослым было неЮлия сумела заинтересовать наших 4-х внуков 6,7,9,12 лет, что не просто. Да и взрослым было неЮлия сумела заинтересовать наших 4-х внуков 6,7,9,12 лет, что не просто. Да и взрослым было неЮлия сумела заинтересовать наших 4-х внуков 6,7,9,12 лет, что не просто. Да и взрослым было неЮлия сумела заинтересовать наших 4-х внуков 6,7,9,12 лет, что не просто. Да и взрослым было не
  • О
    Ольга
    6 июля 2024
    Калуга, давай дружить
    Благодарим экскурсовода Юлию за учёт наших пожеланий, так как мы приехали в день рождения. Маршрут и рассказ были построены в
    

    формате квеста и продуманы таким образом, что интересно было и детям, и взрослым: дети с удовольствием отыскивали скульптуры на Театральной площади и на Арбате, рассматривали космонавтиков и загадывали желания. Для взрослых Юлия успела не только продлить маршрут, но и углубиться в историю и архитектурные особенности города. В конце экскурсии Юлия оставила нам памятные сюрпризики и посоветовала, где провести вечер. Благодаря её любви к родному городу мы приняли решение: обязательно приедем ещё!

    Благодарим экскурсовода Юлию за учёт наших пожеланий, так как мы приехали в день рождения. Маршрут иБлагодарим экскурсовода Юлию за учёт наших пожеланий, так как мы приехали в день рождения. Маршрут иБлагодарим экскурсовода Юлию за учёт наших пожеланий, так как мы приехали в день рождения. Маршрут иБлагодарим экскурсовода Юлию за учёт наших пожеланий, так как мы приехали в день рождения. Маршрут и

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Театральные»

Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Гостиный Двор;
  2. Каменный Мост;
  3. Дом-музей Циолковского;
  4. Музей космонавтики;
  5. Театральная улица;
  6. Памятник 600-летию Калуги;
  7. Дворец Золотарева;
  8. Церковь Косьмы и Дамиана;
  9. Оптина пустынь;
  10. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Калуге в апреле 2026
Сейчас в Калуге в категории "Театральные" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 6000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
