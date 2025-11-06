О Ольга Калуга, давай дружить Отличная экскурсия! Хочется отметить, что Елена может увлечь своими познаниями не только ребёнка, но и взрослых. Маршрут и рассказ продуман до мелочей, так что время проходит с пользой, задорно. Очень много узнали о Калуге. Огромное спасибо за экскурсию!

Л Лебедева Калуга, давай дружить Очень понравилась вечерняя прогулка! Когда вышли из дома начался дождь, позвонила экскурсоводу и перенесли встречу на полчаса. Ребенок с удовольствием отвечал на вопросы и искал космонавтиков, мы слушали историю и осматривали город))) Купили в магазинчике чудесную Калужскую выхухоль)))

Т Татьяна Калуга, давай дружить Прекрасный экскурсовод Елена

провела познавательную

и лёгкую прогулку для нас!



Знакомство с Калугой

было увлекательным!



И взрослым и детям

было очень интересно!



Космонавтики стали

гвоздём программы!



Дети: 5 и 9 лет.

Под впечатлением!



Готовы искать маленьких персонажей повсюду.



Рекомендуем для первого знакомства с городом!

Б Боблакова Калуга, давай дружить Экскурсия понравилась. Замечательный формат для знакомства детей с городом, познавательно, но при это не утомительно, ребёнок вовлечён на протяжении всей экскурсии-игры.

В Вита Калуга, давай дружить Отличная экскурсия! Юлия так здорово находит контакт с детьми 🔥 Экскурсия ооооочень понравилась нашей семье. Принимали участие все. По окончании дочь была расстроена, что так быстро все закончилось.

А Антон Калуга, давай дружить Юлия сумела заинтересовать наших 4-х внуков 6,7,9,12 лет, что не просто. Да и взрослым было не безынтересно. Неутомительная для детей и весьма познавательная экскурсия, спасибо