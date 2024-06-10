Пора пара-пам-па по барам

Вечерняя прогулка по мотивам купеческих гуляний с дегустацией калужских достопримечательностей
Вы уже побывали в Музее космонавтики? Узнали всё про Циолковского и калужских купцов? И теперь думаете, как интересно провести вечер? А пойдёмте по барам! Обещаю приятное разнообразие — от исторического особняка до современной пивной.

По пути будем общаться, рассматривать интересные здания и скульптуры и наслаждаться вайбом вечернего гостеприимного города.
Пора пара-пам-па по барам
Пора пара-пам-па по барам
Пора пара-пам-па по барам
Ближайшие даты:
Время начала: 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Начнём прогулку на одной старинной улице и окунёмся в её тайны. Здесь же нас ждёт первая остановка, где мы попробуем необычный коктейль — про его уникальность расскажет бармен заведения.
  • Устроим знакомство со свежей калужской изюминкой — мини-скульптурой городских космонавтиков.
  • Подойдём к старинному особняку, где, как гласит легенда, останавливалась некая императрица. Но тссс-с, все тайны раскрывать не буду — до тех пор, пока вы не оцените «Карасёвку», одну из крепких достопримечательностей нашего города.
  • Далее нас ждёт небольшая прогулка по городским улочкам. Поговорим о славном прошлом Калуги: вы узнаете, почему будка городового находилась в самой криминальном районе, как кутило купечество и где останавливался Александр Сергеевич Пушкин.
  • Завершим экскурсию рассказом о знаменитом калужском пивоваре и традициях местного пивоварения. И, разумеется, продегустируем пенный напиток.

Организационные детали

  • Экскурсия строго 18+ При себе обязательно иметь паспорт — его наличие проверяется в начале экскурсии и без него прогулка не проводится.
  • В вашу алкогольную карту входит: 1 коктейль, 1 настойка + аутентичная закуска, 1 бокал пива. Заменить состав карты по ходу экскурсии нельзя. Но после прогулки вы можете вернуться в любое понравившееся заведение и продолжить вечер.
  • Обратите внимание, что экскурсия оплачивается в самом начале, чтобы я могла закрыть ваш счёт в барах, а вы спокойно отдыхали.
  • Мы пройдёт около 1,5 км. На посещение каждого заведения отведём 10-15 минут.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6 000 ₽
Для двоих6 000 ₽
На троих7 500 ₽
На компанию из четырёх9 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Воскресенской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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