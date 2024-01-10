Эта эскурсионно-гастрономическая программа проходит в кафе-музее. За «обедом с историей» вы попробуйте блюда старинной русской кухни, которые когда-то подавались калужским купцам, и примете участие в красочной программе с частушками и плясками. Узнаете о знаменитом лакомстве «Калужское тесто» и сыграете в старинную игру бирюльки.

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за 1-2 человека или 1900 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Гастрономическая часть программы включает сет блюд старинной русской кухни, которые подавали в трактирах купцам калужской губернии. Вас ждёт обед из 3 блюд:

грибная икра

суточные щи и латушки

десерт «Калужское тесто» и чай

Кроме этого, во время театрализованного костюмированного представления вы узнаете много нового о традициях русского застолья. Послушаете частушки, увидите пляски «Ай-да тесто» и услышите легенду о происхождении знаменитого местного лакомства. Также в программу входит старинная игра бирюльки, в которую очень любят играть взрослые и дети.

Организационные детали

Трансфер к месту начала программы в стоимость не включён.