Окунуться в атмосферу купеческого застолья за обедом из трёх блюд
Эта эскурсионно-гастрономическая программа проходит в кафе-музее.
За «обедом с историей» вы попробуйте блюда старинной русской кухни, которые когда-то подавались калужским купцам, и примете участие в красочной программе с частушками и плясками. Узнаете о знаменитом лакомстве «Калужское тесто» и сыграете в старинную игру бирюльки.
За «обедом с историей» вы попробуйте блюда старинной русской кухни, которые когда-то подавались калужским купцам, и примете участие в красочной программе с частушками и плясками. Узнаете о знаменитом лакомстве «Калужское тесто» и сыграете в старинную игру бирюльки.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Гастрономическая часть программы включает сет блюд старинной русской кухни, которые подавали в трактирах купцам калужской губернии. Вас ждёт обед из 3 блюд:
- грибная икра
- суточные щи и латушки
- десерт «Калужское тесто» и чай
Кроме этого, во время театрализованного костюмированного представления вы узнаете много нового о традициях русского застолья. Послушаете частушки, увидите пляски «Ай-да тесто» и услышите легенду о происхождении знаменитого местного лакомства. Также в программу входит старинная игра бирюльки, в которую очень любят играть взрослые и дети.
Организационные детали
Трансфер к месту начала программы в стоимость не включён.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Московской
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Римма — ваш гид в Калуге
Я — владелица кафе-музея в Калуге. Мы проводим мероприятия в нашем старинном особняке с показом театрализованных представлений, дегустаций и мастер-классов в рамках гастрономических экскурсий по городу Калуге. У нас русская кухня в традициях калужских купцов и занимательные истории из жизни известных людей, побывавших в Калуге и истории происхождения старинных блюд, уже давно утерянных и восстановленных нами по семейным рецептам. Если вы решили посетить нас группой больше 10 человек — напишите мне, подберём для вас удобное время и дату!
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