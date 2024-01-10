«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
Индивидуальная экскурсия в Калуге

Окунуться в атмосферу купеческого застолья за обедом из трёх блюд

Эта эскурсионно-гастрономическая программа проходит в кафе-музее.

За «обедом с историей» вы попробуйте блюда старинной русской кухни, которые когда-то подавались калужским купцам, и примете участие в красочной программе с частушками и плясками. Узнаете о знаменитом лакомстве «Калужское тесто» и сыграете в старинную игру бирюльки.
«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
Ближайшие даты:
10
янв
11
янв
12
янв
13
янв
14
янв
16
янв
17
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Гастрономическая часть программы включает сет блюд старинной русской кухни, которые подавали в трактирах купцам калужской губернии. Вас ждёт обед из 3 блюд:

  • грибная икра
  • суточные щи и латушки
  • десерт «Калужское тесто» и чай

Кроме этого, во время театрализованного костюмированного представления вы узнаете много нового о традициях русского застолья. Послушаете частушки, увидите пляски «Ай-да тесто» и услышите легенду о происхождении знаменитого местного лакомства. Также в программу входит старинная игра бирюльки, в которую очень любят играть взрослые и дети.

Организационные детали

Трансфер к месту начала программы в стоимость не включён.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Московской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калуги

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеГастрономическиеДля студентов

Похожие туры из Калуги

Калуга от купцов до космонавтов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
164 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
у Музея истории космонавтики
Завтра
11 янв
12 янв
13 янв
3 990 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Калугу за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
108 отзывов
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
у ЗАГСа, Воскресенская, дом1
Сегодня
Завтра
11 янв
12 янв
5 200 за всё до 10 чел.
Калуга новогодняя. Парфюмерное путешествие
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Калуга новогодняя. Парфюмерное путешествие
Праздничные традиции от колядок до оливье в купеческом, советском и современном городе
около Калужского драматического театра
14 янв
15 янв
16 янв
17 янв
5 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калуге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ