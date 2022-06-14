Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках

Проведите майские праздника на природе в кругу семьи. Простой маршрут, для людей без опыта водных походов, идеально

5
3 отзыва
Проведите майские праздника на природе в кругу семьи. Простой маршрут, для людей без опыта водных походов, идеально подходит для семейного отдыха. Жиздра несет свои воды через национальный парк «Угра». Это одна из самых обаятельных рек средней полосы России.

По берегам реки стоят вековые сосновые боры и радуют глаз краснокнижные растения Средней полосы России.
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Жиздра. Майский праздничный сплав на байдарках
Ближайшие даты:
29
апр
6
мая

Что вас ожидает 🤩

Сплав по заповедным местам
Сплав по заповедным местам
Весь маршрут на байдарках проходит по территории национального парка «Угра»
Походная баня на берегу реки
Походная баня на берегу реки
Нас ждут расслабляющие и снимающие усталость банные процедуры и купание в реке
Песчаные пляжи Жиздры
Песчаные пляжи Жиздры
Идеальное место для купания и отдыха с детьми

Программа тура по дням

1 день

Встреча с группой, прибытие к месту ночевки

Выезд из г. Москвы с Киевского вокзала поездами № 7007, 6161, 7009.

Билеты поступают в продажу за 10 дней до даты поездки. 

Станция назначения Калуга1. 

22:00 – Встреча на станции Калуга1.

Посадка в микроавтобус и отправление к месту начала сплава.

23:00 – Прибытие к месту ночевки. 

Поздний ужин.

Встреча с группой, прибытие к месту ночевкиВстреча с группой, прибытие к месту ночевкиВстреча с группой, прибытие к месту ночевкиВстреча с группой, прибытие к месту ночевки
2 день

Начало сплава

09:00 Завтрак в походных условиях.

11:00 Упаковываем вещи, проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава.

13:00 Остановка на обед в походных условиях.

15:00 Продолжение сплава по реке.

17:00 Прибытие к месту стоянки и ночевки.

Установка палаток, обустройство лагеря.

19:00 Ужин в походных условиях;

21:00 игры и развлечения у костра.

Начало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплава
3 день

Продолжение сплава

9:00 – Завтрак в походных условиях; 

11:00 – Продолжение сплава по реке (20 км); 

14:00 – Обед в походных условиях; 

15:00 – Продолжение сплава по реке; 

18:00 – Прибытие к месту стоянки и ночевки.

Установка палаток, обустройство лагеря. 

19:00 – Ужин в походных условиях; 

20:00 – Игры, развлечения у костра.

Продолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплава
4 день

Продолжение сплава, баня

9:00 – Завтрак в походных условиях;

11:00 – Продолжение сплава по реке (15 км);

13:00 – Остановка на обед в походных условиях.

15:00 – Продолжение сплава по реке;

17:00 – Прибытие к месту стоянки и ночевки.

Установка палаток, обустройство лагеря;

19:00 – Ужин в походных условиях;

21:00 – Походная баня, игры и развлечения у костра.

Продолжение сплава, баняПродолжение сплава, баняПродолжение сплава, баняПродолжение сплава, баня
5 день

Продолжение сплава, отъезд

9:00 – Завтрак в походных условиях;

11:00 – Продолжение сплава по реке (10 км);

14:00 – Обед в походных условиях;

17:00 – Отъезд в г. Калугу;

19:16 – Отъезд в Москву со станции Калуга1 (электропоезда №7023, №6115);

Время указано ориентировочное.

Порядок проведения мероприятий может быть изменен.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Стоимость тура в зависимости от размещения и возраста участника:

  • при двухместном проживании – 14 900 руб.;
  • при одноместном проживании – 16 900 руб.;
  • дети 7-12 лет – 12 900 руб.;
  • дети до 3-6 лет – 7 500 руб.
Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от ж. д. вокзала Калуга 1 до начала маршрута / до ж. д. вокзала Калуга 1
  • Продукты питания
  • Прокат инвентаря (палатки, байдарки, гермомешки, спасательные жилеты, спальные мешки, туристические коврики, костровое оборудование, коллективный тент)
  • Развлекательная программа
  • Услуги инструктора
  • Медицинская страховка
  • Походная баня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калуги и обратно
  • Продукты, не включенные в меню
  • Дополнительные услуги
  • Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
г. Калуга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • сумка или рюкзак;
  • нож;
  • миска, кружка, ложка (не обязательно);
  • небольшой фонарик (с комплектом сменных батареек);
  • вкладыш в спальный мешок или простыню;
  • удобная обувь для сплава (кеды или кроссовки);
  • комплект теплых вещей (свитер, куртка, шерстяные носки);
  • комплект сменной одежды на случай ухудшения погоды;
  • накидку от дождя или непромокаемую куртку;
  • сменная обувь (кроссовки или ботинки для легкого треккинга, сланцы);
  • солнцезащитные очки;
  • головной убор от солнца, крем от загара (коэффициент защиты не менее 15);
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
  • необходимые индивидуальные лекарственные средства;
  • мази и репелленты от кровососущих насекомых;
  • по желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какое предоставляется снаряжение?

Предоставляемое снаряжение: Двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», каркасно-надувные байдарки «Хатанга», двух-трехместные палатки с тамбуром, спальники, коврики, спасжилеты, индивидуальные гермомешки объемом 70 литров, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров. Походная баня.

Будет ли сотовая связь на маршруте?

Сотовая связь неустойчивая, полное отсутствие связи на 20 % маршрута.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
14 июня 2022
Встерили на вокзале, место удобное, рядом немного шумит платина, но звук перестаешь слышать через 30 минут. Все очень доброжелательный и гостеприимны
Н
3 мая 2018
Спасибо большое организаторам! Нам всё очень понравилось - постараемся приехать ещё. Порадовал, не зависящий от капризов погоды, высокий уровень сервиса! Все Вы большие молодцы - от инструкторов до неизменно бдящих организаторов. Обед из четырёх блюд рулит!))
Спасибо за организацию сплава. Нам понравилось, было интересно, весело и очень вкусно.
А
6 июля 2018
На днях ходили в поход на байдарках. Первый раз в настоящий поход, первый раз сплав. И мне было страшно, а вдруг не справлюсь? Но все получилось как нельзя лучше: красивейшая река с живописными берегами, такая в чистая что видно на глубине 1,5-3 м. И был обнос и лабиринт, экскурсии, походная баня и ароматная луговая клубника. Очень довольна! Всем участникам, спасибо за компанию! Организаторам отдельный респект!

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