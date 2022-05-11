На байдарках по реке Рессета - Жиздра

Рессета - удивительно красивая лесная река. Неширокая, с извилистым руслом

4.7
3 отзыва
Рессета — удивительно красивая лесная река. Неширокая, с извилистым руслом и спокойным течением. Вода чистая, красновато-чайного оттенка. Берега покрыты красивым сосновым или смешанным лесом. На поворотах реки много удобных стоянок и песчаных пляжей. Рессета впадает в Жиздру чуть выше села Чернышено. После слияния с Рессетой, характер реки меняется, Жиздра становится шире, полноводнее. Ширина реки здесь 20-40 метров, глубина постоянно меняется, мели сменяются глубокими ямами. За мостом, ниже деревни Чернышено, в русле появляются камни. Песчаные отмели чередуются с каменистыми шкуродерами – перекатами. Берега очень живописны, у самой воды растет ива, выше на берегу дубы, березы, сосны. По обоим берегам много стоянок. За мостом у деревни Дретово, на удобном пляже, мы заканчиваем поход.
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
Ближайшие даты:
08
июл

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • уединение с природой – ночевать Вы будете в палатках в живописных местах;
  • семейное путешествие – в туре нет ограничений по возрасту;
  • отдых на берегу реки – у Вас будет один свободный день, который Вы можете провести на свое усмотрение.

Программа тура по дням

1 день
Калуга и начало сплава

8.00 Встреча с туристами на ж/д вокзале Калуга-1.

9.00 Встреча с туристами на ж/д вокзале Калуга-2.

9.00 — 11.00 Переезд к мосту за село Хотьково, начало маршрута (150км).

11.00 — 12.00 Инструктаж, выдача снаряжения, подготовка лодок.

12.00 — 13.00 Обед.

13.00 — 17.00 Сплав на байдарках.

17.00 Установка лагеря. Игры. Отдых. Баня. Рыбалка.

19.00 Ужин. Отдых. Вечерний костер.

2 день
Продолжение сплава на байдарках

9.00 Завтрак.

10.00 — 13.00 Сплав на байдарках.

13.00 — 14.30 Отдых, игры, обед.

14.30 — 17.00 Сплав на байдарках.

17.00 — 19.00 Установка лагеря. Отдых. Баня. Рыбалка.

19.00 Ужин. Вечерний костер.

3 день
Дневка

09.00 Завтрак.

09.00 — 14.30 Отдых, игры.

14.30 Обед.

14.30 — 19.00 Отдых. Баня. Рыбалка.

19.00 Ужин. Вечерний костер.

4 день
Продолжение сплава на байдарках

9.00 Завтрак.

10.00 — 13.00 Сплав на байдарках.

13.00 — 14.30 Отдых, игры, обед.

14.30 — 17.00 Сплав на байдарках.

17.00 — 19.00 Установка лагеря. Отдых. Баня. Рыбалка.

19.00 Ужин. Вечерний костер.

5 день
Отъезд

9.00 Завтрак.

9.30 — 14.00 Сплав на байдарках до деревни Дретово.

14.00 Обед.

14.00 — 16.00 Сдача снаряжения. Подготовка к отъезду.

16.00 — 18.00 Переезд на ж/д вокзал Калуга-2. (95 км).

18.00 — 19.00 Переезд на ж/д вокзал Калуга-1.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
  • Походная баня «Мобиба»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калуга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Калуга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

От дождя — зонтик или накидка.
От солнца — легкие штаны и рубашка с длинными рукавами. Шляпа или бейсболка. Крем.
В байдарке — находиться в обуви (подойдут резиновые тапочки, сланцы).
От комаров — спрей или крем (Рекомендуем «Gardex»).
На вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки. Фонарик.
Посуда — Металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие предоставляются байдарки для сплава?

Сплав проводится на байдарках «Хатанга 3».

Есть ли ограничения для участников?

Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Какие скидки детям в туре?

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какое примерное меню в туре?

Мы готовим для наших друзей и туристов вкусную и разнообразную пищу.

Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.

В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.

Примерное меню для водного похода выходного дня

Пятница — ужин:

  • Плов со свининой или курицей (готовится в казане).
  • Салат из помидоров и огурцов.
  • Чай, кофе.
  • Соусы, хлеб, зелень.

Суббота — завтрак:

  • Макароны с сыром, кетчуп, майонез.
  • Салат из помидоров с чесноком и зеленью.
  • Чай, кофе, печенье.

Суббота — обед:

  • Борщ, майонез, в жаркую погоду – окрошка.
  • Бутерброды.
  • Чай, пряники.

Суббота — ужин:

  • Картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой.
  • Салат из огурцов с зеленью, Хлеб.
  • Чай, кафе, сухарики.

Воскресенье — завтрак:

  • Гречка с тушенкой и луковой поджаркой. Майонез, кетчуп, хлеб.
  • Салат.
  • Чай, кофе, пряники.

Воскресенье — обед:

  • Борщ зеленый, майонез, хлеб.
  • Минеральная вода, печенье.

Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.
Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.

Предоставляются спасательные жилеты?

Спасательные жилеты выдаются детям до 14 лет в обязательном порядке!
Взрослым – по предварительной заявке. Если Вам нужен спасжилет, пожалуйста сообщите размер при покупке путевки.

Какие препараты входят в аптечку первой помощи?

В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:

  • супрастин (лоратадин);
  • анальгин (цитрамон);
  • кеторол (кетанов) таб;
  • иммодиум (лоперамид);
  • активированный уголь;
  • левомицитин, таб.;
  • пантенол, крем;
  • перекись водорода (хлоргексидин);
  • йод, зеленка;
  • пластыри бактерицидные;
  • лейкопластырь, рулон;
  • салфетки стерильные;
  • бинты (3-5 шт.)
  • левомеколь (метилурацил);
  • левомицетин (капли глазные)
  • нафтизин;
  • валидол, нитроглицерин;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • парацетомол;
  • дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какой предоставляется транспорт?

До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
11 мая 2022
Все хорошо
И
9 мая 2021
Все было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.
Н
24 авг 2020
Все прекрасно организовано. Рекомендуем.

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