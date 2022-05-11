Поход на байдарках по реке Угра

Увлекательное путешествие по реке Угра. Вас ждет сплав на байдарках, отдых на берегу реки, рыбалка в свободное время

4.7
3 отзыва
Увлекательное путешествие по реке Угра. Вас ждет сплав на байдарках, отдых на берегу реки, рыбалка в свободное время.

Маршрут проходит по наиболее привлекательному для походов на байдарках и живописному участку, начиная от села Знаменка. Здесь река протекает по территории Темкинского заказника и Национального парка «Угра».

Скорость течения высокая, на реке много быстрин и перекатов, они оживляют сплав, но сложности не создают, глубина везде достаточно большая. На берегах террасами расположен богатый смешанный лес. В сезон в лесу много грибов, ягод. На всем маршруте много хороших, оборудованных стоянок. Угра будет интересна и любителям рыбалки. В реке обитает плотва, лещ, густера, язь, линь, синец, жерех, голавль, щука, окунь. На перекатах можно поймать шерешпера, практически исчезнувшего в других реках средней полосы.
Поход на байдарках по реке Угра
Поход на байдарках по реке Угра
Поход на байдарках по реке Угра
Поход на байдарках по реке Угра
Поход на байдарках по реке Угра
Поход на байдарках по реке Угра
Поход на байдарках по реке Угра
Поход на байдарках по реке Угра
Поход на байдарках по реке Угра
Поход на байдарках по реке Угра
Поход на байдарках по реке Угра
Ближайшие даты:
13
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • уединение с природой – ночевать Вы будете в палатках в живописных местах;
  • семейное путешествие – в туре нет ограничений по возрасту;
  • незабываемые виды – река протекает по территории Темкинского заказника и Национального парка «Угра», Вы по-настоящему насладитесь красотой этих мест.

Программа тура по дням

1 день

Калуга, начало сплава

8.00 Встреча с туристами на ж/д вокзале Калуга-1.

9.00 Встреча с туристами на ж/д вокзале Калуга-2.

9.00 — 11.00 Переезд в с. Знаменка, начало маршрута (140км).

11.00 — 12.00 Инструктаж, выдача снаряжения, подготовка лодок.

12.00 — 13.00 Обед.

13.00 — 17.00 Сплав на байдарках.

17.00 Установка лагеря.

Игры. Отдых. Баня. Рыбалка.

19.00 Ужин. Отдых.

Вечерний костер.

2 день

Продолжение сплава на байдарках

9.00 Завтрак.

10.00 — 13.00 Сплав на байдарках.

13.00 — 14.30 Отдых, игры, обед.

14.30 — 17.00 Сплав на байдарках.

17.00 — 19.00 Установка лагеря. Отдых. Баня. Рыбалка.

19.00 Ужин. Вечерний костер.

3 день

Продолжение сплава на байдарках

9.00 Завтрак.

10.00 — 13.00 Сплав на байдарках.

13.00 — 14.30 Отдых, игры, обед.

14.30 — 17.00 Сплав на байдарках.

17.00 — 19.00 Установка лагеря. Отдых. Баня. Рыбалка.

19.00 Ужин. Вечерний костер.

4 день

Продолжение сплава на байдарках

9.00 Завтрак.

10.00 — 13.00 Сплав на байдарках.

13.00 — 14.30 Отдых, игры, обед.

14.30 — 17.00 Сплав на байдарках.

17.00 — 19.00 Установка лагеря. Отдых. Баня. Рыбалка.

19.00 Ужин. Вечерний костер.

5 день

Арт парк Никола-Ленивец и отъезд

9.00 Завтрак.

9.30 — 11.00 Сплав на байдарках до деревни Александровка.

11.00 — 12.00 Сдача и упаковка снаряжения. Подготовка к выезду.

12.00 — 14.00 Переезд в Арт парк Никола-Ленивец (80км).

14.00 — 17.00 Прогулка по парку. Обед в кафе самостоятельно.

17.00 — 19.00 Переезд на ж/д вокзал Калуга-2. (70 км).

19.00 — 20.00 Переезд на ж/д вокзал Калуга-1.

Варианты проживания

Палатка

4 ночи

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

ПалаткаПалатка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
  • Походная баня «Мобиба»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калуга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Калуга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

От дождя — зонтик или накидка.
От солнца — легкие штаны и рубашка с длинными рукавами. Шляпа или бейсболка. Крем.
В байдарке — находиться в обуви (подойдут резиновые тапочки, сланцы).
От комаров — спрей или крем (Рекомендуем «Gardex»).
На вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки. Фонарик.
Посуда — Металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие предоставляются байдарки для сплава?

Сплав проводится на байдарках «Хатанга 3».

Есть ли ограничения для участников?

Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Какие скидки детям в туре?

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какое примерное меню в туре?

Мы готовим для наших друзей и туристов вкусную и разнообразную пищу.

Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.

В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.

Примерное меню для водного похода выходного дня

Пятница — ужин:

  • Плов со свининой или курицей (готовится в казане).
  • Салат из помидоров и огурцов.
  • Чай, кофе.
  • Соусы, хлеб, зелень.

Суббота — завтрак:

  • Макароны с сыром, кетчуп, майонез.
  • Салат из помидоров с чесноком и зеленью.
  • Чай, кофе, печенье.

Суббота — обед:

  • Борщ, майонез, в жаркую погоду – окрошка.
  • Бутерброды.
  • Чай, пряники.

Суббота — ужин:

  • Картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой.
  • Салат из огурцов с зеленью, Хлеб.
  • Чай, кафе, сухарики.

Воскресенье — завтрак:

  • Гречка с тушенкой и луковой поджаркой. Майонез, кетчуп, хлеб.
  • Салат.
  • Чай, кофе, пряники.

Воскресенье — обед:

  • Борщ зеленый, майонез, хлеб.
  • Минеральная вода, печенье.

Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.
Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.

Предоставляются спасательные жилеты?

Спасательные жилеты выдаются детям до 14 лет в обязательном порядке!
Взрослым – по предварительной заявке. Если Вам нужен спасжилет, пожалуйста сообщите размер при покупке путевки.

Какие препараты входят в аптечку первой помощи?

В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:

  • супрастин (лоратадин);
  • анальгин (цитрамон);
  • кеторол (кетанов) таб;
  • иммодиум (лоперамид);
  • активированный уголь;
  • левомицитин, таб.;
  • пантенол, крем;
  • перекись водорода (хлоргексидин);
  • йод, зеленка;
  • пластыри бактерицидные;
  • лейкопластырь, рулон;
  • салфетки стерильные;
  • бинты (3-5 шт.)
  • левомеколь (метилурацил);
  • левомицетин (капли глазные)
  • нафтизин;
  • валидол, нитроглицерин;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • парацетомол;
  • дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какой предоставляется транспорт?

До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
11 мая 2022
Все хорошо
И
9 мая 2021
Все было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.
Н
24 авг 2020
Все прекрасно организовано. Рекомендуем.

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