Жиздра несет свои воды через национальный парк «Угра». Это одна из самых обаятельных рек средней полосы России. Река берет свое начало в Калужской области, и течет 223 км по Среднерусской возвышенности, впадая затем в Оку. Жиздра не широка, ее берега мало населены, окрестные леса богаты грибами и ягодами, по берегам часто встречаются песчаные пляжи, идеальные для купания. Цвет воды – кофейный, так как река подпитывается болотной водой. Река очень извилистая, течет среди лесов, образуя причудливые петли. Вода чистая, по берегам много удобных мест для бивуаков. Здесь нет ни одного промышленного предприятия. Живописные пейзажи Средней полосы России, в сочетании с чистейшей водой, делают отдых на реке ярким и запоминающимся.
Преимущества этого путешествия:
Выезд из г. Москвы с Киевского вокзала поездами № 7007, 6161, 7009.
Билеты поступают в продажу за 10 дней до даты поездки до станции Калуга 1.
22:00 Встреча на станции Калуга 1.
Посадка в микроавтобус и отправление к месту начала сплава.
23:30 Прибытие к месту ночевки.
Поздний ужин.
09:00 Завтрак в походных условиях.
11:00 Упаковываем вещи, проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава.
13:00 Остановка на обед в походных условиях.
15:00 Продолжение сплава по реке.
17:00 Прибытие к месту стоянки и ночевки.
Установка палаток, обустройство лагеря.
19:00 Ужин в походных условиях;
21:00 Походная баня, игры и развлечения у костра.
09:00 Завтрак в походных условиях.
11:00 Продолжение сплава по реке.
14:30 Обед в походных условиях.
16:30 Отъезд в г. Калугу.
19:16 Отъезд в Москву со станции Калуга 1 (электропоезда №7023, №6115).
Время указано ориентировочное.
Порядок проведения мероприятий может быть изменен.
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Стоимость тура в зависимости от размещения и возраста участника:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Предоставляемое снаряжение: Двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», каркасно-надувные байдарки «Хатанга», двух-трехместные палатки с тамбуром, спальники, коврики, спасжилеты, индивидуальные гермомешки объемом 70 литров, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров. Походная баня.
Сотовая связь неустойчивая, полное отсутствие связи на 20 % маршрута.