Калуга, ты просто космос: комфортное путешествие в купеческом стиле (мини-группа)
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Начало: Вокзал Калуга-1, 10:31
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
19 900 ₽ за человека
Душа русской провинции. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула - Рязань. Зимний тур
Начало: Москва / Владимир
8 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 26 900 ₽ за человека
На Масленицу в Калужскую область с комфортом: гулянья в «Этномире», Боровск и Калуга
Поводить хороводы, отведать блинов, побывать на форелевой ферме и в пряничном заведении
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 9:15
21 фев в 08:15
18 900 ₽ за человека
Героическая поэма. Зимний тур. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула
Начало: Москва / Владимир
8 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 21 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Калуге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Калуга, ты просто космос: комфортное путешествие в купеческом стиле (мини-группа);
- Душа русской провинции. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула - Рязань. Зимний тур;
- На Масленицу в Калужскую область с комфортом: гулянья в «Этномире», Боровск и Калуга;
- Героическая поэма. Зимний тур. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула.
Сколько стоит тур в Калуге в январе 2026
Сейчас в Калуге в категории "Выездные" можно забронировать 4 тура от 18 900 до 26 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Туры по окрестностям Калуги и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март