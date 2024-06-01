Активный отдых в Калуге

Найдено 3 тура в категории «Активный отдых» в Калуге, цены от 19 300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
На машине
1 отзыв
2 дня
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Начало: Вокзал Калуга-1, 10:31
8 авг в 08:00
13 авг в 08:00
19 900 за человека
Выходные в Калуге с дегустацией сидра, мастер-классами и званым ужином
На машине
2 дня
Выходные в Калуге с дегустацией сидра, мастер-классами и званым ужином
Научиться готовить трдельник, своими руками разлить сидр и насладиться чаепитием
Начало: Калуга, кафе «КофеКульт», утро
10 авг в 10:00
7 сен в 10:00
19 300 за человека
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
На байдарках
3 отзыва
5 дней
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
Начало: Г. Калуга
5 июня в 10:00
21 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Активный отдых»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
  2. Выходные в Калуге с дегустацией сидра, мастер-классами и званым ужином
  3. На байдарках по реке Рессета - Жиздра
Сколько стоит тур в Калуге в июле 2024
Сейчас в Калуге в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 тура от 19 300 до 21 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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