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2 дня
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Начало: Вокзал Калуга-1, 10:31
8 авг в 08:00
13 авг в 08:00
19 900₽ за человека
2 дня
Выходные в Калуге с дегустацией сидра, мастер-классами и званым ужином
Научиться готовить трдельник, своими руками разлить сидр и насладиться чаепитием
Начало: Калуга, кафе «КофеКульт», утро
10 авг в 10:00
7 сен в 10:00
19 300₽ за человека
5 дней
На байдарках по реке Рессета - Жиздра
Начало: Г. Калуга
5 июня в 10:00
21 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППетр1 июня 2024Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
- ТТамара19 февраля 2024Прекрасное путешествие с чудесным гидом Эдуардом. Всем рекомендуем- очень интересный и содержательный рассказ, комфортное размещение и забота со стороны организаторов.
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Активный отдых»
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Сейчас в Калуге в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 тура от 19 300 до 21 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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