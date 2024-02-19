2 дня
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Начало: Вокзал Калуга-1, 10:31
26 янв в 08:00
28 янв в 08:00
19 900₽ за человека
1 день 5 часов
Хорошая зимняя рыбалка с гидом
Начало: Калужская область. Юхновский район. Деревня Батино
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
11 200₽ за человека
2 дня
Калуга историческая и космическая: архитектура, Музей Циолковского, дегустация и чаепитие
Посетить купеческие палаты и старейшую пивоварню и узнать всё о покорении космоса
Начало: Калуга, точное место и время встречи - по договорё...
25 янв в 08:00
1 фев в 08:00
18 285₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТамара19 февраля 2024Прекрасное путешествие с чудесным гидом Эдуардом. Всем рекомендуем- очень интересный и содержательный рассказ, комфортное размещение и забота со стороны организаторов.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Групповые»
Самые популярные туры этой рубрики в Калуге
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Калуге в январе 2025
Сейчас в Калуге в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 11 200 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте групповые туры в Калуге из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Калуги по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с туров. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март