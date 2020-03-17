Заразилось 1924 +96

Умерло 15

Выздоровело 261 +7

Болеют сейчас 1648 +89

Летальность 0.78% около 8 чел. на 1000 заболевших

В Калужской области, включая Калугу, находится 0.83%, 1924 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 15 умерло, 261 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 1648 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Калуге и Калужской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Калужской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.17 раза в Калужской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 8 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Калужской области

Карта распространения коронавируса в Калужской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Калужской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Калужской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1924 +96+5% 15 261 +7+3% ▲ 1648+89 11 мая 2020 1828 +98+6% 15 254 +26+11% ▲ 1559+72 10 мая 2020 1730 +89+5% 15 +1+7% 228 +4+2% ▲ 1487+84 9 мая 2020 1641 +77+5% 14 +1+8% 224 ▲ 1403+76 8 мая 2020 1564 +78+5% 13 224 +51+29% ▲ 1327+27 7 мая 2020 1486 +79+6% 13 +1+8% 173 +3+2% ▲ 1300+75 6 мая 2020 1407 +98+7% 12 170 +9+6% ▲ 1225+89 5 мая 2020 1309 +92+8% 12 161 +33+26% ▲ 1136+59 4 мая 2020 1217 +81+7% 12 128 +20+19% ▲ 1077+61 3 мая 2020 1136 +71+7% 12 108 +13+14% ▲ 1016+58 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Калужской области по дням