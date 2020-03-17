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Последние новости коронавируса в Калужской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1924+96
  • Умерло 15
  • Выздоровело 261+7
  • Болеют сейчас 1648+89
  • Летальность 0.78%около 8 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Калужской области, включая Калугу, находится 0.83%, 1924 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 15 умерло, 261 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 1648 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Калуге и Калужской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Калужской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.17 разав Калужской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
8 человекв среднем умирает в Калужской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Калужской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Калужской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Калужской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201924+96+5%15261+7+3%1648+89
11 мая 20201828+98+6%15254+26+11%1559+72
10 мая 20201730+89+5%15+1+7%228+4+2%1487+84
9 мая 20201641+77+5%14+1+8%2241403+76
8 мая 20201564+78+5%13224+51+29%1327+27
7 мая 20201486+79+6%13+1+8%173+3+2%1300+75
6 мая 20201407+98+7%12170+9+6%1225+89
5 мая 20201309+92+8%12161+33+26%1136+59
4 мая 20201217+81+7%12128+20+19%1077+61
3 мая 20201136+71+7%12108+13+14%1016+58
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Калужской области по дням

Калужская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Калужской области

Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
01.05.2020 10:49
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7933 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3561), Московской области (797), Петербурге (349). Далее идут Свердловская область (232), Нижегородская (179), Дагестан (164), Калужская (121) области и Ставропольский край (89).
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
30.04.2020 10:41
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7099 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3903), Московской области (793), Петербурге — 336. Далее идут Дагестан (158), Нижегородская (150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области.
Российский регион потратит 4,5 миллиарда рублей на ремонт дорог
Российский регион потратит 4,5 миллиарда рублей на ремонт дорог
lenta.ru
20.04.2020 15:48
В Калужской области отремонтируют около 220 километров асфальтового покрытия трасс общего пользования в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как отметил врио главы региона Владислав Шапша, ремонт дорог начат, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
Главврач российской больницы объяснил отпуск в Таиланде в период пандемии
Главврач российской больницы объяснил отпуск в Таиланде в период пандемии
lenta.ru
24.03.2020 10:59
Главный врач областной клинической больницы в Калужской области Владимир Кондюков объяснил, почему уехал в отпуск в Таиланд без разрешения в период пандемии коронавируса. Кондюков заявил, что ушел в отпуск до запретов из-за коронавируса и намерен самоизолироваться на две недели.
Главврача российской больницы уволят за отдых в Таиланде в период пандемии
Главврача российской больницы уволят за отдых в Таиланде в период пандемии
lenta.ru
23.03.2020 11:46
Губернатор Калужской области Владислав Шапша пообещал уволить главного врача областной клинической больницы Владимира Кондюкова, который без разрешения уехал отдыхать в Таиланд в период пандемии коронавируса. «Тут не надо мудрствовать, этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности», — сказал он.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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