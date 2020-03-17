Последние новости коронавируса в Калужской области на сегодня со статистикой
Заразилось 1924+96
Умерло 15
Выздоровело 261+7
Болеют сейчас 1648+89
Летальность 0.78%около 8 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Калужской области, включая Калугу, находится 0.83%, 1924 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 15 умерло, 261 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 1648 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Калуге и Калужской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Калужской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Калужской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Калужской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Калужской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1924+96+5%
15
261+7+3%
▲1648+89
11 мая 2020
1828+98+6%
15
254+26+11%
▲1559+72
10 мая 2020
1730+89+5%
15+1+7%
228+4+2%
▲1487+84
9 мая 2020
1641+77+5%
14+1+8%
224
▲1403+76
8 мая 2020
1564+78+5%
13
224+51+29%
▲1327+27
7 мая 2020
1486+79+6%
13+1+8%
173+3+2%
▲1300+75
6 мая 2020
1407+98+7%
12
170+9+6%
▲1225+89
5 мая 2020
1309+92+8%
12
161+33+26%
▲1136+59
4 мая 2020
1217+81+7%
12
128+20+19%
▲1077+61
3 мая 2020
1136+71+7%
12
108+13+14%
▲1016+58
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Калужской области по дням
Калужская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Калужской области
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7933 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3561), Московской области (797), Петербурге (349). Далее идут Свердловская область (232), Нижегородская (179), Дагестан (164), Калужская (121) области и Ставропольский край (89).
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7099 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3903), Московской области (793), Петербурге — 336. Далее идут Дагестан (158), Нижегородская (150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области.
В Калужской области отремонтируют около 220 километров асфальтового покрытия трасс общего пользования в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как отметил врио главы региона Владислав Шапша, ремонт дорог начат, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
Главный врач областной клинической больницы в Калужской области Владимир Кондюков объяснил, почему уехал в отпуск в Таиланд без разрешения в период пандемии коронавируса. Кондюков заявил, что ушел в отпуск до запретов из-за коронавируса и намерен самоизолироваться на две недели.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша пообещал уволить главного врача областной клинической больницы Владимира Кондюкова, который без разрешения уехал отдыхать в Таиланд в период пандемии коронавируса. «Тут не надо мудрствовать, этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности», — сказал он.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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