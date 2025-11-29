Описание экскурсии
Продолжительность 1 День:Джип тур:
Мы с вами отправимся к Юго западному склону сопки Скалистой. недалеко от Мутновского вулкана. по пути сделаем остановки в живописных местах: На мостике через нерестовую реку Паратунка, на Верхней точке Вилючинского перевала. и далее
на площадке Мутновской Гео Тэц, откуда и начнем наш пеший маршрут к Дачным источникам, Где вашему вниманию откроется участок вулканической деятельности юго- восточного склона вулкана Мутновский:
активный котел и фумарольное поле
Маршрут не сложный, прогулка по горной местности
с перепадом высот около 400м. Возможность увидеть настоящие проявления вулканической деятельности, горячие источники, парогазовые котлы, Густая растительность и безжизненные пространства глинистой почвы
Программа Джип тура:
07:30 Сбор группы — (Забираем с адреса)
09.30 Смотровая площадка Вилючинского перевала
далее переезд на Минидолину гейзеров к Мутновской Гео Тэц
11.00 — прибытие на стоянку Мутновской Гео Тэц,
Инструктаж по технике безопасности и пеший маршрут (до Дачных источников так называемой Мини долины гейзеров (общая продолжительность около 3 км)
14.30 Возвращение на стоянку машин Мутновской Гео Тэц
Горячий обед, Чай
15.00 Переезд на Верхне ператунские дикие источники (или на базу отдыха Карымшинские источники по согласованию с Гостями). купание
17.00 Возвращение в ваш Отель.
18.00 Отдых группы
Маршрут не сложный, и не требует альпинистской подготовки, общая дистанция около 6км пешей прогулки в течении 2-2.5 часов
Экипировка:
-Трекинговая высокая обувь
-Шапочка
-Не продуваемая ветровка
-Солнцезащитные очки
-Крем — протектор от загара 50Дин
-перчатки
На маршруте Вам предложат:
-Трекинговые палки
-Теплые сапоги (по запросу)
-Перчатки
-Средства защиты от Медведей
-Питьевая вода -1 литр на человека
Питание: Горячий обед на свежем воздухе
Горячий чай
Опытный сертифицированный Гид на маршруте.
Фото и видео сопровождение.
Страховка туристов на маршруте
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид
- Трансфер
- Снаряжение
- Питание
Что не входит в цену
- Питание не по программе
- Трансферы не по программе
- Дополнительные локации не по программе
Пожелания к путешественнику
Просим Вас. внимательно ознакомиться с описанием тура и не пренебрегать рекомендациям по экипировке