Описание Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание экскурсии

Продолжительность 1 День:Джип тур:

Мы с вами отправимся к Юго западному склону сопки Скалистой. недалеко от Мутновского вулкана. по пути сделаем остановки в живописных местах: На мостике через нерестовую реку Паратунка, на Верхней точке Вилючинского перевала. и далее

на площадке Мутновской Гео Тэц, откуда и начнем наш пеший маршрут к Дачным источникам, Где вашему вниманию откроется участок вулканической деятельности юго- восточного склона вулкана Мутновский:

активный котел и фумарольное поле

Маршрут не сложный, прогулка по горной местности

с перепадом высот около 400м. Возможность увидеть настоящие проявления вулканической деятельности, горячие источники, парогазовые котлы, Густая растительность и безжизненные пространства глинистой почвы

Программа Джип тура:

07:30 Сбор группы — (Забираем с адреса)

09.30 Смотровая площадка Вилючинского перевала

далее переезд на Минидолину гейзеров к Мутновской Гео Тэц

11.00 — прибытие на стоянку Мутновской Гео Тэц,

Инструктаж по технике безопасности и пеший маршрут (до Дачных источников так называемой Мини долины гейзеров (общая продолжительность около 3 км)

14.30 Возвращение на стоянку машин Мутновской Гео Тэц

Горячий обед, Чай

15.00 Переезд на Верхне ператунские дикие источники (или на базу отдыха Карымшинские источники по согласованию с Гостями). купание

17.00 Возвращение в ваш Отель.

18.00 Отдых группы

Маршрут не сложный, и не требует альпинистской подготовки, общая дистанция около 6км пешей прогулки в течении 2-2.5 часов

Экипировка:

-Трекинговая высокая обувь

-Шапочка

-Не продуваемая ветровка

-Солнцезащитные очки

-Крем — протектор от загара 50Дин

-перчатки

На маршруте Вам предложат:

-Трекинговые палки

-Теплые сапоги (по запросу)

-Перчатки

-Средства защиты от Медведей

-Питьевая вода -1 литр на человека

Питание: Горячий обед на свежем воздухе

Горячий чай

Опытный сертифицированный Гид на маршруте.

Фото и видео сопровождение.

Страховка туристов на маршруте