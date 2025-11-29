Мои заказы

Дачные источники Мутновского вулкана: фумарольные поля активной зоны

Тур к активной фумарольной зоне геотермальных выходов горячего пара из недр вулкана Мутновский
Описание экскурсии

Продолжительность 1 День:Джип тур:

Мы с вами отправимся к Юго западному склону сопки Скалистой. недалеко от Мутновского вулкана. по пути сделаем остановки в живописных местах: На мостике через нерестовую реку Паратунка, на Верхней точке Вилючинского перевала. и далее

на площадке Мутновской Гео Тэц, откуда и начнем наш пеший маршрут к Дачным источникам, Где вашему вниманию откроется участок вулканической деятельности юго- восточного склона вулкана Мутновский:
активный котел и фумарольное поле
Маршрут не сложный, прогулка по горной местности
с перепадом высот около 400м. Возможность увидеть настоящие проявления вулканической деятельности, горячие источники, парогазовые котлы, Густая растительность и безжизненные пространства глинистой почвы

Программа Джип тура:

07:30 Сбор группы — (Забираем с адреса)
09.30 Смотровая площадка Вилючинского перевала
далее переезд на Минидолину гейзеров к Мутновской Гео Тэц
11.00 — прибытие на стоянку Мутновской Гео Тэц,
Инструктаж по технике безопасности и пеший маршрут (до Дачных источников так называемой Мини долины гейзеров (общая продолжительность около 3 км)
14.30 Возвращение на стоянку машин Мутновской Гео Тэц
Горячий обед, Чай

15.00 Переезд на Верхне ператунские дикие источники (или на базу отдыха Карымшинские источники по согласованию с Гостями). купание
17.00 Возвращение в ваш Отель.
18.00 Отдых группы
Маршрут не сложный, и не требует альпинистской подготовки, общая дистанция около 6км пешей прогулки в течении 2-2.5 часов

Экипировка:
-Трекинговая высокая обувь
-Шапочка
-Не продуваемая ветровка
-Солнцезащитные очки
-Крем — протектор от загара 50Дин
-перчатки
На маршруте Вам предложат:
-Трекинговые палки
-Теплые сапоги (по запросу)
-Перчатки
-Средства защиты от Медведей
-Питьевая вода -1 литр на человека

  • Питание: Горячий обед на свежем воздухе

Горячий чай
Опытный сертифицированный Гид на маршруте.
Фото и видео сопровождение.
Страховка туристов на маршруте

Ответы на вопросы

Что включено
  • Гид
  • Трансфер
  • Снаряжение
  • Питание
Что не входит в цену
  • Питание не по программе
  • Трансферы не по программе
  • Дополнительные локации не по программе
Пожелания к путешественнику

Просим Вас. внимательно ознакомиться с описанием тура и не пренебрегать рекомендациям по экипировке

Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Павел
Павел — Тревел-эксперт
Я региональный туроператор в Камчатском крае. Предлагаем нашим Гостям — отправиться с нами в незабываемое путешествие, в мир величественных вулканов, хранящих в безмолвии тайны планеты. Это мир яркий, сочный, нетронутый, дикий. В этом месте человек — гость. Мы покажем живописные краски нашего края. Пусть эти мгновения скоротечны, но это то, что делает наш мир ярче!

