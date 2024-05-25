Познакомьтесь с чудом Камчатки - фумаролами у подножия Мутновского вулкана. Впечатляющие виды, прогулка и купание в горячих источниках ждут вас
Познакомьтесь с уникальными фумаролами у подножия Мутновского вулкана на Камчатке.
Экскурсия включает прогулку по северному склону вулкана, где можно сделать потрясающие фотографии на фоне Вилючинского и Горелого вулканов.
Вы сможете насладиться купанием читать дальше
в горячих водах Дачных источников, расположенных рядом с единственной в России геотермальной станцией. Путешествие дополнено сытным обедом с солёной рыбой, свежими салатами и горячими блюдами. Завершите день релаксом в Верхне-Паратунских источниках, оценив целебную силу природы. Экскурсия проводится на Toyota Land Cruiser 80, трансфер из Петропавловска-Камчатского включён. В случае плохой погоды возможен перенос экскурсии
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3 отзыва
6 причин купить эту экскурсию
🌋 Уникальные фумаролы у подножия Мутновского вулкана
📸 Невероятные виды и фотозоны
🍲 Сытный обед с местными деликатесами
💦 Купание в горячих источниках
🚗 Комфортный трансфер на Toyota Land Cruiser
🗣 Интересные рассказы о коренных народах и вулканах
Что можно увидеть
Вилючинский перевал
Дачные источники
Верхне-Паратунские источники
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вилючинский перевал
Вы насладитесь потрясающими видами на вулканы — Вилючинский, Горелый и другие. По желанию сделаете атмосферные фото.
Дачные источники
Они расположены на северном склоне Мутновского вулкана рядом с единственной ГеоТЭС в России. Вам предстоит неспешная прогулка к ним, которая займёт 1–1,5 часа с остановками в фотозонах и любованием пейзажами.
Дачные источники — это фумарольные поля. Бурлящая, кипящая, парящая под ногами земля! Источники поразят вас космическими видами.
Обед
Мы приготовим для вас сытный обед, чтобы путешествие было максимально комфортным. В меню — солёная рыба, свежие салаты, гарниры и горячее, а ещё — сладкие блинчики с наполнителями.
Дикие Верхне-Паратунские источники
Мы знаем, что нужно после долгой дороги! Релакс по-камчатки снимет усталость и станет прекрасным завершением удивительного дня. Вы расслабитесь в горячих водах и оцените целебную силу природы.
Организационные детали
Поездка проходит на Toyota Land Cruiser 80. Если вам понадобится детское кресло, пожалуйста, напишите заранее.
Мы встретим вас у места вашего проживания в Петропавловске-Камчатском. Трансфер из других городов оплачивается дополнительно — детали и цены уточняйте в переписке.
В случае плохой погоды мы предложим перенести экскурсию
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов на Камчатке
Меня зовут Александр, родился и вырос на Камчатке. Моё детство прошло в сельской местности, на берегу Охотского моря. О жизни коренных северных народов знаю не понаслышке. Джиппингом занимаюсь более 15 читать дальше
лет, провожу экскурсии по нашему краю 6 лет. В данный момент — дипломированный гид, влюблённый в свой край. Я и моя команда познакомим гостей с историей полуострова, откроем вам далёкую, живописную, загадочную, прекрасную Камчатку.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
25 мая 2024
Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!
Татьяна
15 мая 2024
Благодарю Александра за профессионализм и отзывчивость. Всё было супер. Если выберете путешествие с ним, вы не только получите массу замечательных впечатлений, но и,можете не сомневаться:, окажетесь в надёжных руках.
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Валерия
15 мая 2024
Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда с этим справилась и полюбовалась замечательными природными видами.
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