Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)

Познакомьтесь с чудом Камчатки - фумаролами у подножия Мутновского вулкана. Впечатляющие виды, прогулка и купание в горячих источниках ждут вас
Познакомьтесь с уникальными фумаролами у подножия Мутновского вулкана на Камчатке.

Экскурсия включает прогулку по северному склону вулкана, где можно сделать потрясающие фотографии на фоне Вилючинского и Горелого вулканов.

Вы сможете насладиться купанием
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в горячих водах Дачных источников, расположенных рядом с единственной в России геотермальной станцией. Путешествие дополнено сытным обедом с солёной рыбой, свежими салатами и горячими блюдами. Завершите день релаксом в Верхне-Паратунских источниках, оценив целебную силу природы. Экскурсия проводится на Toyota Land Cruiser 80, трансфер из Петропавловска-Камчатского включён. В случае плохой погоды возможен перенос экскурсии

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌋 Уникальные фумаролы у подножия Мутновского вулкана
  2. 📸 Невероятные виды и фотозоны
  3. 🍲 Сытный обед с местными деликатесами
  4. 💦 Купание в горячих источниках
  5. 🚗 Комфортный трансфер на Toyota Land Cruiser
  6. 🗣 Интересные рассказы о коренных народах и вулканах

Что можно увидеть

  • Вилючинский перевал
  • Дачные источники
  • Верхне-Паратунские источники
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вилючинский перевал

Вы насладитесь потрясающими видами на вулканы — Вилючинский, Горелый и другие. По желанию сделаете атмосферные фото.

Дачные источники

Они расположены на северном склоне Мутновского вулкана рядом с единственной ГеоТЭС в России. Вам предстоит неспешная прогулка к ним, которая займёт 1–1,5 часа с остановками в фотозонах и любованием пейзажами.

Дачные источники — это фумарольные поля. Бурлящая, кипящая, парящая под ногами земля! Источники поразят вас космическими видами.

Обед

Мы приготовим для вас сытный обед, чтобы путешествие было максимально комфортным. В меню — солёная рыба, свежие салаты, гарниры и горячее, а ещё — сладкие блинчики с наполнителями.

Дикие Верхне-Паратунские источники

Мы знаем, что нужно после долгой дороги! Релакс по-камчатки снимет усталость и станет прекрасным завершением удивительного дня. Вы расслабитесь в горячих водах и оцените целебную силу природы.

Организационные детали

  • Поездка проходит на Toyota Land Cruiser 80. Если вам понадобится детское кресло, пожалуйста, напишите заранее.
  • Мы встретим вас у места вашего проживания в Петропавловске-Камчатском. Трансфер из других городов оплачивается дополнительно — детали и цены уточняйте в переписке.
  • В случае плохой погоды мы предложим перенести экскурсию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Т
25 мая 2024
Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!
Татьяна
15 мая 2024
Благодарю Александра за профессионализм и отзывчивость. Всё было супер. Если выберете путешествие с ним, вы не только получите массу замечательных впечатлений, но и,можете не сомневаться:, окажетесь в надёжных руках.
В
15 мая 2024
Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда с этим справилась и полюбовалась замечательными природными видами.
Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся командаНаше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся командаНаше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда

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