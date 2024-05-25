Познакомьтесь с уникальными фумаролами у подножия Мутновского вулкана на Камчатке.Экскурсия включает прогулку по северному склону вулкана, где можно сделать потрясающие фотографии на фоне Вилючинского и Горелого вулканов.Вы сможете насладиться купанием

в горячих водах Дачных источников, расположенных рядом с единственной в России геотермальной станцией. Путешествие дополнено сытным обедом с солёной рыбой, свежими салатами и горячими блюдами. Завершите день релаксом в Верхне-Паратунских источниках, оценив целебную силу природы. Экскурсия проводится на Toyota Land Cruiser 80, трансфер из Петропавловска-Камчатского включён. В случае плохой погоды возможен перенос экскурсии

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вилючинский перевал

Вы насладитесь потрясающими видами на вулканы — Вилючинский, Горелый и другие. По желанию сделаете атмосферные фото.

Дачные источники

Они расположены на северном склоне Мутновского вулкана рядом с единственной ГеоТЭС в России. Вам предстоит неспешная прогулка к ним, которая займёт 1–1,5 часа с остановками в фотозонах и любованием пейзажами.

Дачные источники — это фумарольные поля. Бурлящая, кипящая, парящая под ногами земля! Источники поразят вас космическими видами.

Обед

Мы приготовим для вас сытный обед, чтобы путешествие было максимально комфортным. В меню — солёная рыба, свежие салаты, гарниры и горячее, а ещё — сладкие блинчики с наполнителями.

Дикие Верхне-Паратунские источники

Мы знаем, что нужно после долгой дороги! Релакс по-камчатки снимет усталость и станет прекрасным завершением удивительного дня. Вы расслабитесь в горячих водах и оцените целебную силу природы.

Организационные детали