Егор проводит ещё 4 экскурсии

Мини-долина гейзеров Так в народе называют Дачные источники — крупнейшие в комплексе Мутновских термальных вод, расположенные между двумя сопками: Скалистой и Двугорбой. Вы увидите фумарольные площадки, из-за которых источники сравнивают со знаменитой Долиной гейзеров, одним из самых больших гейзерных полей мира. Узнаете, что такое фумаролы, чем интересны исследования вулканологов и каковы особенности местной экосистемы. А также взглянете на наиболее зрелищный участок долины, где находится крупный кипящий котел, и откроете интересные факты об известной Мутновской геотермальной станции.
🌋 По пути к Дачным источникам вы также осмотрите впечатляющие пейзажи Вилючинского, Горелого и Мутновского вулканов. Кроме того, в программе будет перерыв на чай и легкий ланч.
Организационные детали
На одном снегоходе едет гид и путешественник. Групповые туры на нарте по этому направлению мы не организовываем из-за большого расстояния (60 км).
Трансфер гостиницы в Петропавловске или Паратунке, чай и легкий ланч включены в стоимость
Дополнительно оплачивается трансфер из других локаций и опциональное посещение термального бассейна (300-1000 руб. /чел. )
Поездка возможна только в хорошую погоду, традиционный период проведения — с января по июль
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошел почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в турах по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.