Егор проводит ещё 4 экскурсии

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На снегоходе — к Дачным источникам

Открыть незабываемые виды трех вулканов, поразиться фумарольным полям и коснуться мира вулканологии

Егор
Егор – Гид из Камчатки
Вы оцените незаурядные панорамы горных ландшафтов, фактурных лугов и живописных вулканов — Вилючинского, Горелого и Мутновского.

Побываете в месте, напоминающем знаменитую Долину гейзеров.

Узнаете о природе фумарол и особенностях местной экосистемы.

А также выясните, чем прославилась Мутновская геостанция.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👤 Для 1-1 человека

  • 21 000 ₽ за экскурсию

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На снегоходе — к Дачным источникам
На снегоходе — к Дачным источникам

Что вас ожидает

Мини-долина гейзеров
Так в народе называют Дачные источники — крупнейшие в комплексе Мутновских термальных вод, расположенные между двумя сопками: Скалистой и Двугорбой. Вы увидите фумарольные площадки, из-за которых источники сравнивают со знаменитой Долиной гейзеров, одним из самых больших гейзерных полей мира. Узнаете, что такое фумаролы, чем интересны исследования вулканологов и каковы особенности местной экосистемы. А также взглянете на наиболее зрелищный участок долины, где находится крупный кипящий котел, и откроете интересные факты об известной Мутновской геотермальной станции.

🌋 По пути к Дачным источникам вы также осмотрите впечатляющие пейзажи Вилючинского, Горелого и Мутновского вулканов. Кроме того, в программе будет перерыв на чай и легкий ланч.

Организационные детали

  • На одном снегоходе едет гид и путешественник. Групповые туры на нарте по этому направлению мы не организовываем из-за большого расстояния (60 км).
  • Трансфер гостиницы в Петропавловске или Паратунке, чай и легкий ланч включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается трансфер из других локаций и опциональное посещение термального бассейна (300-1000 руб. /чел. )
  • Поездка возможна только в хорошую погоду, традиционный период проведения — с января по июль
На снегоходе — к Дачным источникам
На снегоходе — к Дачным источникам
На снегоходе — к Дачным источникам
На снегоходе — к Дачным источникам
На снегоходе — к Дачным источникам
На снегоходе — к Дачным источникам
На снегоходе — к Дачным источникам
На снегоходе — к Дачным источникам
На снегоходе — к Дачным источникам
На снегоходе — к Дачным источникам
На снегоходе — к Дачным источникам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Егор
Егор
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошел почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в турах по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.
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Егор проводит ещё 4 экскурсии

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