Егор проводит ещё 4 экскурсии

Вы оцените незаурядные панорамы горных ландшафтов и живописных вулканов — Вилючинского, Горелого и Мутновского. Побываете в месте, напоминающем знаменитую Долину гейзеров. Узнаете о природе фумарол и особенностях местной экосистемы, увидите кратер вулкана Горелый.
Описание экскурсии
Мини-долина гейзеров
Так в народе называют Дачные источники — крупнейшие в комплексе Мутновских термальных вод, расположенные между двумя сопками: Скалистой и Двугорбой. Вы увидите фумарольные площадки, из-за которых источники сравнивают со знаменитой Долиной гейзеров, одним из самых больших гейзерных полей мира. Узнаете, что такое фумаролы, чем интересны исследования вулканологов и каковы особенности местной экосистемы.
🌋 По пути к Дачным источникам вы также осмотрите впечатляющие пейзажи Вилючинского, Горелого и Мутновского вулканов. Кроме того, в программе будет перерыв на чай и легкий ланч.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- с мая по июль — на снегоходе с санями. При благоприятной погоде дополнительно посещаем вулкан Горелый. Стоимость 23 000 ₽ с чел., минимальная стоимость 50 000 ₽
- с июля по ноябрь — на джипе. Стоимость 15 000 ₽ с чел. Минимальная стоимость 45 000 ₽
- с ноября по май — на джипе. Стоимость 25 000 ₽ с чел. Минимальная стоимость 65 000 ₽
- Возможно самостоятельное управление отдельным снегоходом (об этом нужно договориться со мной в переписке)
- Трансфер от гостиницы в Петропавловске или Паратунке, чай и легкий ланч включены в стоимость
- Трансфер из других локаций организуется самостоятельно. Встреча в заранее оговоренной точке сбора.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 301 туриста
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошёл почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в поездках по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Повезло случайным образом выбрать Егора в качестве организатора экскурсии. Всё просчитал, всё предусмотрел. Спокойно и чётко даёт инструкции. Не чувствуешь себя дураком. Правда, наша команда довольно дисциплинирована. В этом мы точно сошлись с Егором. Даже не знаю о чём лучше отметить. Пожалуй, прогулка на снегоходе и нартах от Горелого до Дачных -самая фишка! Рекомендуем однозначно.
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А
Эта была лучшая экскурсия за всё 5 дней пребывания на Камчатке. Егор организоаал замечательную поездку, всё предусмотрел и подготовил для нас необходимое. Уложился по времени и показал всё, что обещал и даже больше. Спасибо🙏💕
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Пишу отзыв по горячим следам, несколько часов назад закончилась экскурсия с Егором) Начну с того, что моя поездка была внезапной и Егор очень подробно проинструктировал по всем вопросам, предложил несколько
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Е
Добрый день. Посещали экскурсию семьей, 2взр + 2реб 18 и 10 лет. Все участники в восторге. Егор - замечательный гид. Экскурсия качественно организована. Егор дал рекомендации по одежде, посоветовал время
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Отличная поездка, все четко спланировано. Космические пейзажи! На Егора можно положиться и быть спокойным за свой активный отдых. Наша компания увозит с собой море новых впечатлений. Спасибо!
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Это возможность увидеть фумаролы без вертолета. Маршрут также предполагает остановку на Вилючинском перевале - панорамной площадке. Егор - отличный компаньон.
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