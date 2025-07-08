Егор проводит ещё 4 экскурсии

Вы оцените незаурядные панорамы горных ландшафтов и живописных вулканов — Вилючинского, Горелого и Мутновского. Побываете в месте, напоминающем знаменитую Долину гейзеров. Узнаете о природе фумарол и особенностях местной экосистемы, увидите кратер вулкана Горелый.

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Описание экскурсии

Мини-долина гейзеров

Так в народе называют Дачные источники — крупнейшие в комплексе Мутновских термальных вод, расположенные между двумя сопками: Скалистой и Двугорбой. Вы увидите фумарольные площадки, из-за которых источники сравнивают со знаменитой Долиной гейзеров, одним из самых больших гейзерных полей мира. Узнаете, что такое фумаролы, чем интересны исследования вулканологов и каковы особенности местной экосистемы.

🌋 По пути к Дачным источникам вы также осмотрите впечатляющие пейзажи Вилючинского, Горелого и Мутновского вулканов. Кроме того, в программе будет перерыв на чай и легкий ланч.

Организационные детали

Как проходит экскурсия