Егор проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Мини-долина гейзеров

Так в народе называют Дачные источники — крупнейшие в комплексе Мутновских термальных вод, расположенные между двумя сопками: Скалистой и Двугорбой. Вы увидите фумарольные площадки, из-за которых источники сравнивают со знаменитой Долиной гейзеров, одним из самых больших гейзерных полей мира. Узнаете, что такое фумаролы, чем интересны исследования вулканологов и каковы особенности местной экосистемы. А также взглянете на наиболее зрелищный участок долины, где находится крупный кипящий котел, и откроете интересные факты об известной Мутновской геотермальной станции.

🌋 По пути к Дачным источникам вы также осмотрите впечатляющие пейзажи Вилючинского, Горелого и Мутновского вулканов. Кроме того, в программе будет перерыв на чай и легкий ланч.

Организационные детали