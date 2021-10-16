Что вас ожидает

Дорога к перевалу

Из города мы доедем до нулевого километра по асфальтированной трассе, а затем начнем покорять камчатское бездорожье, в пути делая остановки в самых впечатляющих местах. Вы побываете на Зайкином ключе (Серебряный ручей) с целебной водой, а у моста через реку Паратунка оцените открыточный вид на Вилючинский вулкан.

Водопады и вулканы Камчатки

Затем начнется самая впечатляющая часть нашего путешествия. Вы увидите один из двух водопадов (на выбор): сможете совершить восхождение через лес и снежник к водопаду Вилючинский высотой 50 м либо доберетесь до отвесного водопада Спокойный. А после покорите Вилючинский перевал с панорамами, которые бесполезно описывать словами. Увидите во всей красе вулканы Мутновский, Горелый и Вилючинский, полюбуетесь долинами рек и, при желании, устроите пикник на смотровой площадке перевала.

Мини-долина гейзеров

Последняя наша цель расположилась у подножья Мутновского вулкана: это Дачные источники, которые представляют собой парящие вулканические фумаролы. Вы увидите множество горячих источников разного состава и кипящие грязевые котлы. А в одном из диких «бассейнов» даже сможете искупаться в горячей термальной воде! И всё это — в окружении камчатских гор и заснеженных сопок.

Организационные детали