Лучшее время для посещения Вилючинского перевала - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, дороги открыты, а виды на вулканы и водопады особенно впечатляют. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в мае могут быть снежные участки, а в сентябре - дожди. В остальное время года доступ к перевалу может быть затруднён из-за погодных условий, но при удачном стечении обстоятельств можно насладиться зимними пейзажами.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Вилючинскому перевалу, где вас ожидает настоящее приключение среди величественных вулканов, живописных водопадов и таинственной Мини-долины гейзеров. Откройте Камчатку во всем ее многообразии: насладитесь снежными вершинами, зеленеющими долинами и горячими источниками. Уникальность маршрута в том, что все эти красоты вы сможете увидеть за один насыщенный день. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые открытия на каждом шагу

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога к перевалу

Из города мы доедем до нулевого километра по асфальтированной трассе, а затем начнем покорять камчатское бездорожье, в пути делая остановки в самых впечатляющих местах. Вы побываете на Зайкином ключе (Серебряный ручей) с целебной водой, а у моста через реку Паратунка оцените открыточный вид на Вилючинский вулкан.

Водопады и вулканы Камчатки

Затем начнется самая впечатляющая часть нашего путешествия. Вы увидите один из двух водопадов (на выбор): сможете совершить восхождение через лес и снежник к водопаду Вилючинский высотой 50 м либо доберетесь до отвесного водопада Спокойный. А после покорите Вилючинский перевал с панорамами, которые бесполезно описывать словами. Увидите во всей красе вулканы Мутновский, Горелый и Вилючинский, полюбуетесь долинами рек и, при желании, устроите пикник на смотровой площадке перевала.

Мини-долина гейзеров

Последняя наша цель расположилась у подножья Мутновского вулкана: это Дачные источники, которые представляют собой парящие вулканические фумаролы. Вы увидите множество горячих источников разного состава и кипящие грязевые котлы. А в одном из диких «бассейнов» даже сможете искупаться в горячей термальной воде! И всё это — в окружении камчатских гор и заснеженных сопок.

Организационные детали