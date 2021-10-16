Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!

Увидеть космические ландшафты Камчатки, совершить восхождение к водопаду и посетить источники

5
6 отзывов
Вилючинский перевал можно назвать «Камчаткой в миниатюре» — здесь вы найдете и заснеженные шапки гор, и дымящиеся сопки, и спрятанные в ущельях водопады и окутанные паром гейзеры.

За один день мы исследуем эти фантастические места: сосчитаем вулканы со смотровой площадки, устроим пикник на перевале и даже окунемся в горячие источники.
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров!

Что вас ожидает

Дорога к перевалу

Из города мы доедем до нулевого километра по асфальтированной трассе, а затем начнем покорять камчатское бездорожье, в пути делая остановки в самых впечатляющих местах. Вы побываете на Зайкином ключе (Серебряный ручей) с целебной водой, а у моста через реку Паратунка оцените открыточный вид на Вилючинский вулкан.

Водопады и вулканы Камчатки

Затем начнется самая впечатляющая часть нашего путешествия. Вы увидите один из двух водопадов (на выбор): сможете совершить восхождение через лес и снежник к водопаду Вилючинский высотой 50 м либо доберетесь до отвесного водопада Спокойный. А после покорите Вилючинский перевал с панорамами, которые бесполезно описывать словами. Увидите во всей красе вулканы Мутновский, Горелый и Вилючинский, полюбуетесь долинами рек и, при желании, устроите пикник на смотровой площадке перевала.

Мини-долина гейзеров

Последняя наша цель расположилась у подножья Мутновского вулкана: это Дачные источники, которые представляют собой парящие вулканические фумаролы. Вы увидите множество горячих источников разного состава и кипящие грязевые котлы. А в одном из диких «бассейнов» даже сможете искупаться в горячей термальной воде! И всё это — в окружении камчатских гор и заснеженных сопок.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута 220 км, за весь день в дороге мы проведем примерно 5-6 часов. Общее время маршрута от 10 до 12 часов в зависимости от состояния дороги, скорости нашего передвижения и количества остановок.
  • Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport (детские автокресла имеются)
  • С собой можно взять чай и легкий перекус для пикника
  • Желательно выбрать для поездки кроссовки или треккинговые ботинки (пешая часть маршрута составит от 5 до 7 км)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Владислав
Владислав
Родился и вырос на Камчатке, с детства занимаюсь туризмом, путешествую по нашему красивому краю как на различных транспортных средствах, так и пешком. Покажу вам красивые места, сориентирую, куда стоит сходить и что посетить.
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6 реальных отзывов от туристов

Ю
16 окт 2021
Очень интересная поездка. Всем рекомендую.
Владислав связался с нами накануне, порекомендовал как лучше одется и что взять с собой, согласился начать экскурсию от нашего отеля, приехал за нами в назначенное время.
Владислав приятный в общении, не только хороший рассказчик, но и умеет слушать и слышать других.
План поездки обозначил сразу, предупредил об ее особенностях, дальше следовал своему плану.
С погодой нам повезло, мы увидели красивый водопад, посетили горячие источники, останавливались на смотровых площадках для фото вулканов. Владислав рассказал про жизнь на Камчатке, про работу тепловой станции, про флору и фауну, про все, что нас интересовало. Мы организовали вместе небольшой пикник на площадке с видом на Вилючинский вулкан, позже искупались в горячих источниках. Закончили поездку совместным чаепитием в «шашлычке», как называют местные жители придорожные Кафе. С наступлением темноты вернулись в отель. Отдельно отмечу, что Владислав был внимательным к нашей безопасности, во время посещения водопада мы наткнулись на свежие следы медведя. Владислав достал спец отпугивающие устройства, постоянно их применял при пешем участке маршрута.
Уже после поездки, через несколько дней, мы получили по почте фотографии, которые сделал для нас Владислав.
Наша семья очень ему благодарна.
Е
28 сен 2021
Огромаднейшее количество впечатлений! Я это осознала только на следующий день. Очень насыщенная программа экскурсии, продуманный маршрут, никакой спешки, все в удовольствие (даже ягод поела и шишек кедрача набрала), экскурсия на наивысший балл. И все эти красивейшие места, наилучшие точки съемки, нужная информация и возможность спрашивать и говорить о многом на фоне легкого и приятного общения с человеком. Спасибо большое Владиславу, что придумал и проводит такие экскурсии
Н
27 сен 2021
Поездка очень впечатлила. Это возможность в малой группе, на небольшое время и с доступным комфортом оказаться в горах Камчатки, ощутить мощь вулкана и подземной жизни Земли. Мы приехали по работе на непродолжительное время, и для нас эта поездка была находкой. Жаль не повезло с погодой и два вулкана из трех мы не увидели, но малой долиной гейзеров и зрелищем горных долин насладились сполна. Все эти парящие и бурлящие образования можно было не только посмотреть, но и потрогать))). Камчатка осенью невозможно хороша и притягательна.
Владислав влюблен в это место, живет им, хорошо водит машину, интересно знакомит с обстановкой, следит за безопасностью, дает советы по выбору точке для фотографирования. Очень захотелось подняться в его обществе на вулкан Горелый.
Советую подобную поездку. Получите ворох эмоций и восторгов. Путешествие по силам и возрастным туристам.
Инга
23 сен 2021
Безумно красивые виды! Даже не смотря на то, что вулканы были в облаках, впечатлений масса! Рекомендую.
Анатолий
19 сен 2021
Шикарная экскурсия! Такие виды, пейзажи, столько всего - перевалы, сопки, вулканы, гейзеры и горячие источники, тундра - все потрясающе красивое! Влад очень увлеченно и интересно рассказывает обо всем. Очень понравилось и запомнилось, однозначно рекомендую.
А
27 авг 2021
Рекомендую, отличный гид, показал и рассказал много интересного. Благодаря опыту построения маршрута, почти во всех местах мы оказались единственными и спокойно делали фото без толп туристов.

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