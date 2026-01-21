Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Вилючинскому перевалу, где вас ожидает настоящее приключение среди величественных вулканов, живописных водопадов и таинственной Мини-долины гейзеров.
Откройте Камчатку во всем ее многообразии: насладитесь снежными вершинами, зеленеющими долинами и горячими источниками. Уникальность маршрута в том, что все эти красоты вы сможете увидеть за один насыщенный день. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые открытия на каждом шагу
Лучшее время для посещения Вилючинского перевала - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, дороги открыты, а виды на вулканы и водопады особенно впечатляют. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в мае могут быть снежные участки, а в сентябре - дожди. В остальное время года доступ к перевалу может быть затруднён из-за погодных условий, но при удачном стечении обстоятельств можно насладиться зимними пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Вилючинский перевал
Вилючинский вулкан
Мутновский вулкан
Горелый вулкан
Вилючинский водопад
Водопад Спокойный
Дачные источники
Описание экскурсии
Дорога к перевалу
Из города мы доедем до нулевого километра по асфальтированной трассе, а затем начнем покорять камчатское бездорожье, в пути делая остановки в самых впечатляющих местах. Вы побываете на Зайкином ключе (Серебряный ручей) с целебной водой, а у моста через реку Паратунка оцените открыточный вид на Вилючинский вулкан.
Водопады и вулканы Камчатки
Затем начнется самая впечатляющая часть нашего путешествия. Вы увидите один из двух водопадов (на выбор): сможете совершить восхождение через лес и снежник к водопаду Вилючинский высотой 50 м либо доберетесь до отвесного водопада Спокойный. А после покорите Вилючинский перевал с панорамами, которые бесполезно описывать словами. Увидите во всей красе вулканы Мутновский, Горелый и Вилючинский, полюбуетесь долинами рек и, при желании, устроите пикник на смотровой площадке перевала.
Мини-долина гейзеров
Последняя наша цель расположилась у подножья Мутновского вулкана: это Дачные источники, которые представляют собой парящие вулканические фумаролы. Вы увидите множество горячих источников разного состава и кипящие грязевые котлы. А в одном из диких «бассейнов» даже сможете искупаться в горячей термальной воде! И всё это — в окружении камчатских гор и заснеженных сопок.
Организационные детали
Протяженность маршрута 220 км, за весь день в дороге мы проведем примерно 5-6 часов. Общее время маршрута от 10 до 12 часов в зависимости от состояния дороги, скорости нашего передвижения и количества остановок.
Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport (детские автокресла имеются)
С собой можно взять чай и легкий перекус для пикника
Желательно выбрать для поездки кроссовки или треккинговые ботинки (пешая часть маршрута составит от 5 до 7 км)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 1901 туриста
Родился и вырос на Камчатке, с детства занимаюсь туризмом, путешествую по нашему красивому краю как на различных транспортных средствах, так и пешком. Покажу вам красивые места, сориентирую, куда стоит сходить и что посетить.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ольга
Владислав - отличный гид! Подарил нам незабываемую предновогоднюю Камчатку. Увлекательно, креативно рассказал много интересной информации о Камчатском крае и дал дельные советы. Мы заехали везде, куда только можно было заехать, учитывая недавнюю пургу и ситуацию на дорогах.
Владислав - надежный! Очень рекомендуем!!!
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Д
Дарья
Владислав прекрасно организовал тур по времени и по содержанию, всем рекомендую!
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О
Ольга
Очень зрелищная экскурсия и отличный гид Владислав, широко эрудированный и истинно любящий свой край, знающий массу интересных мест и просто замечательеый рассказчик и приятный собеседник! В ходе экскурсии немного поменяли читать дальшеуменьшить
маршрут и поехали к водопаду Ольга, очень красивый водопад, но труднодоступный (явно не для всех)- теперь прям гордимся собой, что смогли не только пройти спуск по дебрям ольшанника, но достаточно не плохо именно вскарабкаться вверх на обратном пути. При этом Владислав максимально помогал нам в этом не простом для нас пути (и расчищал дебри палкой как мачетой, и забрал все наши лишние вещи в свой рюкзак, да ещё и умудрялся что то говоритт-рассказывать! Его физ. подготовка выше всяких похвал!) Получили положительно незабываемые впечатления! Экскурсия длинна, пару раз останавливались на перекус с чаем, заботливо предложенный Владиславом, да и заранее взятый им обед также был весьма кстати. Всё это вошло в стоимость экскурсии. Видели медведей, а с биноклем, предоставленным гидом, смогли их разглядеть во всех подробностях. Дачные источники действительно прям долина гейзеров в миниатюре, но в отличии от нее всё можно рассмотреть близко и даже потрогать, соблюдая аккуратно и бережное отношение к природе. В общем - мы с сестрой в восторге! И от Камчатки, в частности этой экскурсии, и от нашего гида Владислава! Это наша вторая экскурсия с ним. Было бы больше времени, однозначно поехали бы с ним ещё куда-нибудь! Бесспорно рекомендуем! Владиславу - новых интересных маршрутов, сохранения любви к своему краю, и искреннее СПАСИБО!
+1
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Тимофей
Наша вторая встреча с Владиславом (чему мы рады). Дорога была продолжительной, множество сменяющихся красочных пейзажей: р Паратунка, сопки, вулканы, огромные сугробы, и вот наконец: геотермальная станция, малая долина гейзеров. Природа читать дальшеуменьшить
поражает своей красотой, масштабностью и разнообразием. Владислав рассказал нам подробно о горячих источниках и о том, как их используют. Мы так же искупались в термальном источнике с лечебной глиной. Далее был вкусный обед с прекрасным видом на вулканы! Путешествие продолжилось на восхождение к Вилючинскому водопаду, путь был не простой, но оно того стоило! Рекомендуем к посещению!
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Татьяна
Великолепная экскурсия! Владислав отличный гид! Показал такие места красивущие! Позаботился обо всем - о нашей безопасности, удобстве и питании! Рассказал столько всего интересного - от жизнедеятельности термофильных водорослей до работы парогенераторов! Огромное спасибо, Владислав! И наилучшие рекомендации!
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Т
Таисия
Остались очень довольны, Владислав хорошо ориентируется на местности, знает свой край и может много интересного рассказать о нем. Подстраивает маршрут под погодные условия и участников, что не маловажно)Машина комфортная, водит аккуратно. Однозначно могу порекомендовать своим друзьям)
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