Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»

Горный массив Вачкажец

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Вачкажец — памятник природы регионального значения, который представляет собой сочетание различных живописных ландшафтов, в том числе два больших ледниковых цирка.

Эта территория считается одной из самых живописных на местности, преимущественно образованной экзарацией (геологический процесс разрушения ледником слагающих его ложе горных пород с последующим выносом обломков) и является простым туристическим маршрутом.

По пути следования (трек протяженностью 14 км) можно увидеть большое разнообразие представителей флоры, от горно-степного до субальпийского пояса и вдоволь налюбоваться живописными видами.
Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Горный массив Вачкажец
  • Озеро Тахколоч
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсииПредставьте себе мир, где зеленые луга Шотландии раскинулись у подножия снежных вершин Северной Канады, а чуть поодаль — горное озеро Алтая дремлет на фоне величественных ледников Исландии. Скажете, что подобное место вымысел? И действительно, не легко поверить в дивный уголок, который мог бы существовать лишь на страницах сказочного романа! Однако, окрестности горного массива Вачкажец раскрывают перед нами уникальный ландшафтный микс! В эти потрясающие панорамные виды природа Камчатки вложила фантазию, красоту и некое таинство, раскрыть которое вы сможете лишь побывав здесь.
Программа• Выезд в 08:00.
  • Переезд на автомобиле к месту начала пешей части маршрута (ориентировочно 1,5 часа).
  • Инструктаж на тему «Правила поведения при встрече с дикими животными».
  • Выход на маршрут.

Пешая часть пути разбита на отрезки:

  • 1. Стоянка — озеро Тахколоч (3 км).
  • 2. Озеро Тахколоч — водопады, ледниковые цирки – озеро Тахколоч (7 км).
  • 3. Озеро Тахколоч — стоянка (3 км).
  • Возвращение в гостиницу ориентировочно к 20:00.
  • Что необходимо взять с собой:• Одежда (комплект ветро и влагозащитной верхней одежды, утеплённая куртка, легкая флисовая кофта, влагоотводящее термобелье (комплект), шапка, перчатки);
  • Треккинговая обувь (желательно влагонепроницаемая), сменная обувь (легкая и удобная);
  • Треккинговые палки;
  • Небольшой (10 – 15 л.) рюкзак для личных вещей;
  • Солнцезащитные очки;
  • Солнцезащитный крем;
  • Персональная аптечка;
  • Предметы личной гигиены;
  • Репеллент (средства защиты от кровососущих насекомых);
  • Походная сидушка (пендаль).

Ежедневно в 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от гостиницы (места проживания) и обратно
  • Cопровождение и питание на маршруте
  • Ужин по возвращении в базовый лагерь
Что не входит
  • Личные вещи (см. описание)
Место начала и завершения?
Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Перед бронированием экскурсии предварительно свяжитесь со мной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Выездные
На весь день
Природа и пейзажи
Горы

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