Горный массив Вачкажец
Вачкажец — памятник природы регионального значения, который представляет собой сочетание различных живописных ландшафтов, в том числе два больших ледниковых цирка.
Эта территория считается одной из самых живописных на местности, преимущественно образованной экзарацией (геологический процесс разрушения ледником слагающих его ложе горных пород с последующим выносом обломков) и является простым туристическим маршрутом.
По пути следования (трек протяженностью 14 км) можно увидеть большое разнообразие представителей флоры, от горно-степного до субальпийского пояса и вдоволь налюбоваться живописными видами.
Эта территория считается одной из самых живописных на местности, преимущественно образованной экзарацией (геологический процесс разрушения ледником слагающих его ложе горных пород с последующим выносом обломков) и является простым туристическим маршрутом.
По пути следования (трек протяженностью 14 км) можно увидеть большое разнообразие представителей флоры, от горно-степного до субальпийского пояса и вдоволь налюбоваться живописными видами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Горный массив Вачкажец
- Озеро Тахколоч
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсииПредставьте себе мир, где зеленые луга Шотландии раскинулись у подножия снежных вершин Северной Канады, а чуть поодаль — горное озеро Алтая дремлет на фоне величественных ледников Исландии. Скажете, что подобное место вымысел? И действительно, не легко поверить в дивный уголок, который мог бы существовать лишь на страницах сказочного романа! Однако, окрестности горного массива Вачкажец раскрывают перед нами уникальный ландшафтный микс! В эти потрясающие панорамные виды природа Камчатки вложила фантазию, красоту и некое таинство, раскрыть которое вы сможете лишь побывав здесь.
Программа• Выезд в 08:00.
- Переезд на автомобиле к месту начала пешей части маршрута (ориентировочно 1,5 часа).
- Инструктаж на тему «Правила поведения при встрече с дикими животными».
- Выход на маршрут.
Пешая часть пути разбита на отрезки:
- 1. Стоянка — озеро Тахколоч (3 км).
- 2. Озеро Тахколоч — водопады, ледниковые цирки – озеро Тахколоч (7 км).
- 3. Озеро Тахколоч — стоянка (3 км).
- Возвращение в гостиницу ориентировочно к 20:00.
- Что необходимо взять с собой:• Одежда (комплект ветро и влагозащитной верхней одежды, утеплённая куртка, легкая флисовая кофта, влагоотводящее термобелье (комплект), шапка, перчатки);
- Треккинговая обувь (желательно влагонепроницаемая), сменная обувь (легкая и удобная);
- Треккинговые палки;
- Небольшой (10 – 15 л.) рюкзак для личных вещей;
- Солнцезащитные очки;
- Солнцезащитный крем;
- Персональная аптечка;
- Предметы личной гигиены;
- Репеллент (средства защиты от кровососущих насекомых);
- Походная сидушка (пендаль).
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от гостиницы (места проживания) и обратно
- Cопровождение и питание на маршруте
- Ужин по возвращении в базовый лагерь
- Что не входит
- Личные вещи (см. описание)
- Место начала и завершения?
- Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Перед бронированием экскурсии предварительно свяжитесь со мной
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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