1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
«Нашей следующей целью станет гора Верблюд»
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
32 212₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
«После мы отправимся пешком на небольшую гору Верблюд, которая образовалась после извержения вулкана Авачинский»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец: уникальная природа и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по горному массиву Вачкажец с пикником на берегу озера и релаксацией в термальных бассейнах
Начало: От места жительства
«Высшая точка гряды — гора Вачкажец (1556 м»
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 40 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Вы посмотрите на каньон, сформированный горными разломами и развалинами кратера»
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
«Чтобы прочувствовать уникальность места, вы отправитесь туда, где перед вами предстанет сразу целая плеяда «огнедышащих гор»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3700033 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка к Малкинским термальным источникам: живописное путешествие по Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, погрузитесь в мир гор, скал и лечебных термальных источников
«Мы проедем по долине реки в обрамлении гор, скал и ущельев, о которых я расскажу»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Авачинский перевал и Халактырский пляж: приключение на краю света
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным местам Камчатки, где природа сохранила свою первозданную красоту
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горный массив Вачкажец и термальные источники: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному массиву Вачкажец с завершением дня в целебных термальных источниках
Начало: У Вашего отеля
«Горный массив Вачкажец никого не оставляет равнодушным»
Расписание: В любой день, с 8 утра.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
«Взойдете на гору Верблюд, где взглянете на Корякский и Авачинский вулкан, а еще встретите очаровательных сусликов»
9 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке
Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 40 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками
Начало: От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Ра...
«Посетим там горную реку и пять вулканических озёр, которые отличаются друг от друга глубиной, размерами и формой»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Вулкан Горелый: «40.000 лет спустя»
Начало: Ленинградская улица, 87, Петропавловск
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
38 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
9 часов
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
«С плато под вулканом вам откроется шикарный вид на гору Верблюд (1200 метров н»
18 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Медвежье сафари у Толмачевского озера
Начало: Петропавловск-Камчатский или Елизово
«По дороге к нашему главному пункту назначения вы увидите камчатские леса с густой растительностью, нерестовые реки, заснеженные горы, вулкан Опала, трехсотлетнюю березу, у которой сделаем остановку, озеро с плавающими островками»
Расписание: Ежедневно в 8:00
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
от 45 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Комфортабельный трансфер аэропорт - Петропавловск-Камчатский: ваш выбор
Встреча в аэропорту Камчатки с табличкой, помощь с багажом и комфортный переезд до вашего назначения
«Мы остановимся у скульптурной композиции «Медведи» с надписью «Здесь начинается Россия», где вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне многочисленных гор и вулканов»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
Сделать сотни фото с вулканами, гейзерами и прочими красотами Камчатки
Начало: У вашего отеля
«Проедем вдоль Паратунской низменности и насладимся впечатляющими видами гор Горячая и Бабий камень»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 6499058 491₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
Полюбоваться невероятной камчатской природой и обрести гармонию в живописном месте
Начало: По договорённости
«Припаркуемся на стоянке, где есть удобства, и отправимся на гору Верблюд»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья24 мая 2024Анатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на Вачкажец мы не поехали, вместо
- ДДарья24 мая 2024Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также
- ЕЕлена12 мая 2024Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
- ВВадим10 мая 2024Отличная поездка!! Иван хороший собеседник. Дорога, в результате, показалась короче. Встретились в назначенное время без опозданий. Ограничений по времени не было. Организация поездки и впечатления на отлично. Всем рекомендуем. (Май 2024)
- ДДарт25 апреля 2024В любой сфере всегда приятно работать с профессионалом - сегодня мы встретили не просто водителя-экскурсовода, а педагога, помощника и наставника. У
- ЕЕкатерина30 марта 2024Иван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекус с блинами, рыбой и
- ннадежда26 февраля 2024Всем добрый день,, 25 февраля ездили к малкинским термальным источникам Поездка просто супер,Спасибо нашему гиду Ивану, Всем друзьям буду рекомендовать
- ЕЕлена29 ноября 2023Спасибо Сергею за замечательную экскурсия, а обед с лисой был великолепен!
- ддиана28 ноября 2023Ходили на гору Верблюд 27.11.23. Очень понравилось, что у Сергея вместительная и подготовленная к подобным мероприятиям машина. Также не стал обещать
- ММария21 ноября 2023Путешествие на Камчатку получилось спонтанным и от этого ещё более насыщенным. Экскурсию к вулканам и подъем на гору Верблюд нашли
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Горы" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 6 670 до 70 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий на Камчатке на 2024 год по теме «Горы», 62 ⭐ отзыва, цены от 6670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август