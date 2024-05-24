Экскурсии к горам Камчатки

Найдено 20 экскурсий в категории «Горы» на Камчатке, цены от 6 670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
«Нашей следующей целью станет гора Верблюд»
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
32 212 за всё до 4 чел.
Экскурсия к Авачинскому вулкану
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
«После мы отправимся пешком на небольшую гору Верблюд, которая образовалась после извержения вулкана Авачинский»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000 за всё до 4 чел.
Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Горный массив Вачкажец: уникальная природа и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по горному массиву Вачкажец с пикником на берегу озера и релаксацией в термальных бассейнах
Начало: От места жительства
«Высшая точка гряды — гора Вачкажец (1556 м»
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 40 000 за всё до 7 чел.
Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Вы посмотрите на каньон, сформированный горными разломами и развалинами кратера»
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800 за всё до 6 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
«Чтобы прочувствовать уникальность места, вы отправитесь туда, где перед вами предстанет сразу целая плеяда «огнедышащих гор»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3700033 300 за всё до 6 чел.
Поездка к Малкинским термальным источникам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Поездка к Малкинским термальным источникам: живописное путешествие по Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, погрузитесь в мир гор, скал и лечебных термальных источников
«Мы проедем по долине реки в обрамлении гор, скал и ущельев, о которых я расскажу»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Авачинский перевал, экструзия «Верблюд» плюс Халактырский пляж
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Авачинский перевал и Халактырский пляж: приключение на краю света
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным местам Камчатки, где природа сохранила свою первозданную красоту
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
Горный массив «Вачкажец» плюс купание в термальных источниках
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Горный массив Вачкажец и термальные источники: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному массиву Вачкажец с завершением дня в целебных термальных источниках
Начало: У Вашего отеля
«Горный массив Вачкажец никого не оставляет равнодушным»
Расписание: В любой день, с 8 утра.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 50 000 за всё до 3 чел.
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
«Взойдете на гору Верблюд, где взглянете на Корякский и Авачинский вулкан, а еще встретите очаровательных сусликов»
9 000 за человека
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке
Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 40 000 за всё до 3 чел.
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками
Начало: От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Ра...
«Посетим там горную реку и пять вулканических озёр, которые отличаются друг от друга глубиной, размерами и формой»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
18 000 за человека
Вулкан Горелый: «40.000 лет спустя»
Индивидуальная
12 часов
Вулкан Горелый: «40.000 лет спустя»
Начало: Ленинградская улица, 87, Петропавловск
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
38 000 за всё до 4 чел.
Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
Индивидуальная
12 часов
Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 000 за всё до 5 чел.
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Мини-группа
9 часов
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
«С плато под вулканом вам откроется шикарный вид на гору Верблюд (1200 метров н»
18 500 за человека
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
❄️ На снегоходах
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500 за человека
Медвежье сафари у Толмачевского озера
Индивидуальная
12 часов
Медвежье сафари у Толмачевского озера
Начало: Петропавловск-Камчатский или Елизово
«По дороге к нашему главному пункту назначения вы увидите камчатские леса с густой растительностью, нерестовые реки, заснеженные горы, вулкан Опала, трехсотлетнюю березу, у которой сделаем остановку, озеро с плавающими островками»
Расписание: Ежедневно в 8:00
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
от 45 000 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Комфортабельный трансфер аэропорт - Петропавловск-Камчатский: ваш выбор
Встреча в аэропорту Камчатки с табличкой, помощь с багажом и комфортный переезд до вашего назначения
«Мы остановимся у скульптурной композиции «Медведи» с надписью «Здесь начинается Россия», где вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне многочисленных гор и вулканов»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 670 за всё до 5 чел.
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за человека
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
Сделать сотни фото с вулканами, гейзерами и прочими красотами Камчатки
Начало: У вашего отеля
«Проедем вдоль Паратунской низменности и насладимся впечатляющими видами гор Горячая и Бабий камень»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 6499058 491 за всё до 6 чел.
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
Полюбоваться невероятной камчатской природой и обрести гармонию в живописном месте
Начало: По договорённости
«Припаркуемся на стоянке, где есть удобства, и отправимся на гору Верблюд»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
    Анатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на Вачкажец мы не поехали, вместо
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    этого покорили гору "Верблюд". На Nissan Patrol с большими колесами мы медленно, но верно преодолели русло "Сухой речки". Несмотря на полное отсутствие у меня физической подготовки, в условиях дождя, мокрого и проваливающегося снега, ветра и тумана, мы забрались на вершину за 2,5 часа. Зато как весело, сидя на хобе, спустились со снежного склона, заметно сократив путь назад🙃 Нам встретились белый зайчик, огромный черный ворон, а также евражки. Еще попались свежие следы медведя немаленького размера; хорошо, что не он сам🤭

    Анатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на Вачкажец
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
    Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также
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    очень заботливым человеком. Несмотря на хорошую погоду в городе, на верхней точке перевала был туман… Там не то, что вулкан, иной раз и машину не было видно! Павел любезно согласился расширить нашу поездку до "Дачных источников", и не зря - малая долина гейзеров великолепна. И самое главное - на обратном пути туман рассеялся, а Вилючинский вулкан открылся нам во всей своей красе🥰

    Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
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    вы собираетесь на экскурсию с Сергеем и его командой Олегом и Андреем. Путешествие по снежной пустыне к Дачным источникам, переезд к Опасному каньону и парящему Мутковскому вулкану вас точно не оставят равнодушным. Минимум пеших переходов. Ребята позаботились и об обуви, и о перекусе с ароматный чаем. Все учтено, чтоб получить максимальное удовольствие. Отдельное спасибо Сергею за душевность и помощь в решении наших неурядиц.

  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    Поездка к Малкинским термальным источникам
    Отличная поездка!! Иван хороший собеседник. Дорога, в результате, показалась короче. Встретились в назначенное время без опозданий. Ограничений по времени не было. Организация поездки и впечатления на отлично. Всем рекомендуем. (Май 2024)
  • Д
    Дарт
    25 апреля 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    В любой сфере всегда приятно работать с профессионалом - сегодня мы встретили не просто водителя-экскурсовода, а педагога, помощника и наставника. У
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    меня неплохое знание матчасти, но Сергей помог мне расширить их и систематизировать. Помимо этого Сергей очень мобилен: в силу (отсутствия) своей физподготовки финальную часть маршрута я не стал проходить, дабы избежать проблем себе и гиду. Сергей предложил альтернативный вариант, а также пообещал указать этот момент в описании маршрута. Кроме того, Сергей подстраивался под наши хотелки прямо во время маршрута: нашли информацию в путеводители про геотермальную станцию - заедем, надо пофоткаться с елизовским монументов с мишками - да нет проблем. В итоге 7 часов превратились почти в 10, но стоимость не изменилась. В общем, если вы готовы получить дозу дофамина и серотонина без регистраций и СМС, а также закрыть мечту детства и покататься на монстер-траке - вам сюда. 10 Звезд Смерти из 10!

  • Е
    Екатерина
    30 марта 2024
    Поездка к Малкинским термальным источникам
    Иван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекус с блинами, рыбой и
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    вкусным чаем. По пути до источников открываются красивые виды, на источниках кроме нас никого не было, насладились тишиной и пением проснувшихся лягушек.

    Иван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекусИван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекусИван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекусИван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекусИван - замечательный, улыбчивый и эрудированный гид. Экскурсия понравилась - все четко по времени, организовал перекус
  • н
    надежда
    26 февраля 2024
    Поездка к Малкинским термальным источникам
    Всем добрый день,, 25 февраля ездили к малкинским термальным источникам Поездка просто супер,Спасибо нашему гиду Ивану, Всем друзьям буду рекомендовать
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    его, Хороший собеседник,грамотный,позитивный, хорошо знает свое дело,Заезжали покушать знаменитых пирожков(если честно сенгвичи Ивана с рыбкой и вкусным чаем понравились больше) Источники огонь, накупались,,,5 часов пролетели как пять минут,,Спасибо Ивану за такое увлекательное мини - путешествие!!!!!

    Всем добрый день,, 25 февраля ездили к малкинским термальным источникам Поездка просто супер,Спасибо нашему гиду ИвануВсем добрый день,, 25 февраля ездили к малкинским термальным источникам Поездка просто супер,Спасибо нашему гиду ИвануВсем добрый день,, 25 февраля ездили к малкинским термальным источникам Поездка просто супер,Спасибо нашему гиду ИвануВсем добрый день,, 25 февраля ездили к малкинским термальным источникам Поездка просто супер,Спасибо нашему гиду Ивану
  • Е
    Елена
    29 ноября 2023
    Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
    Спасибо Сергею за замечательную экскурсия, а обед с лисой был великолепен!
  • д
    диана
    28 ноября 2023
    Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
    Ходили на гору Верблюд 27.11.23. Очень понравилось, что у Сергея вместительная и подготовленная к подобным мероприятиям машина. Также не стал обещать
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    невозможного, а сразу предупредил, что подъем сложный и все зависит от погодных условий. Привез на место с красивыми видами. Мы не очень спортивная группа с детьми, поэтому подниматься пешком даже и не думали. Набегались по снегу, сделали тыщу классных фото. Сергей устроил нам потрясающий пикник с чаем, бутербродами, шампанским)) Получили невероятное удовольствие. Спасибо большое!!!

    Ходили на гору Верблюд 27.11.23
  • М
    Мария
    21 ноября 2023
    Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
    Путешествие на Камчатку получилось спонтанным и от этого ещё более насыщенным. Экскурсию к вулканам и подъем на гору Верблюд нашли
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    случайно, но увидев красивые фотографии и восторженные отзывы не раздумывая записались. Сергей очень грамотный экскурсовод, на месте провел инструктаж по технике безопасности, объяснял как безопасно передвигаться по заснеженным склонам, рассказывал историю возникновения вулканов, особенности, подробно ответил на все вопросы, а их было много)) Что касается организационных моментов - так же все понравилось, Сергей пошёл на встречу и забрал нас из отеля в Паратунке, по окончании экскурсии отвёл, по нашей просьбе, на рынок и подсказал где купить самую вкусную и свежую рыбу. Впечатления не забываемые, всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
  2. Экскурсия к Авачинскому вулкану
  3. Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
  4. Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
  5. В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
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