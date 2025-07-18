Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Камчатки - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа раскрывается во всей красе, а погода наиболее благоприятна для треккинга и купания в горячих источниках. Май и сентябрь также подойдут для поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы путешествие возможно, но стоит учитывать, что погодные условия могут быть суровыми, что ограничит возможности для активного отдыха.

Камчатка - это место, где можно увидеть всё: от безжизненных пейзажей до живописных альпийских лугов. Экскурсия начинается с горного массива Вачкажец, где вы увидите водопады и горное озеро. Затем отправитесь

на Мишенную сопку, откуда открываются виды на восемь вулканов Камчатки. Завершите день расслабляющим купанием в горячих источниках «Зеленовские озерки». В поездке предусмотрен перекус с местными закусками. Путешествие проходит на внедорожнике Honda, что делает его комфортным и безопасным

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Выезжаем в 7–10 утра, чтобы всё успеть и вернуться до вечера в город. Дорога в одну сторону займёт 2 часа. За это время мы познакомимся, поговорим о Камчатке, её флоре, фауне и истории.

Вачкажец. Этот горный массив находится на месте древнего разрушенного вулкана. Во время несложного треккинга вы окунётесь в уникальность природы, увидите переход растительности от кустарников и горной тундры до высокотравья и горных лугов, насладитесь видами водопадов и горного озера.

Перекус по-камчатски. Я угощу вас местными закусками — обед в окружении восхитительной природы будет особенно приятен.

Мишенная сопка. Именно отсюда вы сможете увидеть аж 8 вулканов Камчатки: Авачинский, Арик и Ааг, Вилючинский, Козельский, Корякский, Мутновский и Горелый. А также разглядите Петропавловск-Камчатский с высоты.

«Зеленовские озерки». Время расслабиться в горячих источниках после насыщенной поездки. Здесь можно принять природные «ванны» с минерализованной термальной водой, окунуться в ледяное озеро, поплавать в тёплом бассейне. Купание в источниках улучшает обмен веществ, ускоряет заживление кожи и выведение из организма токсинов.

Организационные детали