Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
Камчатка - это место, где можно увидеть всё: от безжизненных пейзажей до живописных альпийских лугов. Экскурсия начинается с горного массива Вачкажец, где вы увидите водопады и горное озеро. Затем отправитесь читать дальшеуменьшить
на Мишенную сопку, откуда открываются виды на восемь вулканов Камчатки. Завершите день расслабляющим купанием в горячих источниках «Зеленовские озерки». В поездке предусмотрен перекус с местными закусками. Путешествие проходит на внедорожнике Honda, что делает его комфортным и безопасным
Лучшее время для посещения Камчатки - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа раскрывается во всей красе, а погода наиболее благоприятна для треккинга и купания в горячих источниках. Май и сентябрь также подойдут для поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы путешествие возможно, но стоит учитывать, что погодные условия могут быть суровыми, что ограничит возможности для активного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Вачкажец
Мишенная сопка
Зеленовские озерки
Описание экскурсии
Выезжаем в 7–10 утра, чтобы всё успеть и вернуться до вечера в город. Дорога в одну сторону займёт 2 часа. За это время мы познакомимся, поговорим о Камчатке, её флоре, фауне и истории.
Вачкажец. Этот горный массив находится на месте древнего разрушенного вулкана. Во время несложного треккинга вы окунётесь в уникальность природы, увидите переход растительности от кустарников и горной тундры до высокотравья и горных лугов, насладитесь видами водопадов и горного озера.
Перекус по-камчатски. Я угощу вас местными закусками — обед в окружении восхитительной природы будет особенно приятен.
Мишенная сопка. Именно отсюда вы сможете увидеть аж 8 вулканов Камчатки: Авачинский, Арик и Ааг, Вилючинский, Козельский, Корякский, Мутновский и Горелый. А также разглядите Петропавловск-Камчатский с высоты.
«Зеленовские озерки». Время расслабиться в горячих источниках после насыщенной поездки. Здесь можно принять природные «ванны» с минерализованной термальной водой, окунуться в ледяное озеро, поплавать в тёплом бассейне. Купание в источниках улучшает обмен веществ, ускоряет заживление кожи и выведение из организма токсинов.
Организационные детали
Поездка пройдёт на внедорожнике Honda. По запросу предоставлю детское кресло.
В летнее время советую взять с собой средство от комаров. Также рекомендую надеть комфортную обувь и одежду по сезону.
Питание включено в стоимость.
Дополнительно оплачивается вход в «Зеленовские озерки» — 400 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 90 туристов
Меня зовут Максим. Я родился и вырос на Камчатке. С радостью познакомлю вас с природой родного края, заряжу позитивом и поделюсь интересными фактами. С нетерпением жду встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ekaterina
Очень понравилось путешествие! Остались в восторге от прекрасных видов Камчатки! Медведя так и не встретили, но, думаю, это к лучшему) Были на сопке Мишленной, затем поехали на Вачкажец и в Озерки. Хороший легкий маршрут, потрясающий водопад! Спасибо за позитивные впечатления!
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие тёплые слова! 😊 Очень рад, что путешествие оставило у вас только позитивные впечатления. Вачкажец, сопка читать дальшеуменьшить
Мишенная, Озерки — это места, где Камчатка раскрывается особенно нежно: альпийские луга, водопады, удивительная тишина. Медведя не встретили — значит, в следующий раз обязательно повезёт! 😊
Рад, что маршрут показался вам лёгким и комфортным. Я стараюсь подбирать тропы так, чтобы вы могли наслаждаться красотой, не перегружая себя. Спасибо, что выбрали меня! Буду рад видеть вас снова 🙌💙
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Дарья
Потрясающий маршрут: красиво невероятно, интересно и интерактивно (спасибо сусликам). Отличный гид: веселый человек, интересный рассказчик, крутой фотограф!!! Такие виды, что не передать словами!!
Максим
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой замечательный отзыв! 🥰 Суслики — это наши местные звёзды! 😊 А я очень рад, что вам читать дальшеуменьшить
понравился и маршрут, и моя роль рассказчика и фотографа. Виды на Камчатке — это то, ради чего стоит приезжать, и я счастлив, что вы это прочувствовали. Приезжайте ещё — будет так же классно!
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Ж
Жанна
Место очень красивое,сказанное. Гид заранее согласовал маршрут (можно по-сложнее/по-легче пройти). Провели беззаботно время как в кругу друзей
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие тёплые слова! 😊 Я очень рад, что вы оценили гибкость маршрута — для меня важно, читать дальшеуменьшить
чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно, независимо от выбранного уровня сложности. А "беззаботно, как в кругу друзей" — это, наверное, лучший комплимент, который может получить гид. Именно такую атмосферу я и стараюсь создавать. Спасибо, что доверились мне! Буду рад видеть вас снова 🙌
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М
Марина
Отличная поездка! Очень красивый маршрут! Пикник на берегу горной реки и купание в горном озере - это незабываемо! Большое спасибо!!!
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие тёплые слова! 😊 Очень рад, что маршрут вам понравился. Пикник на берегу горной реки и читать дальшеуменьшить
купание в горном озере — это те самые моменты, когда природа дарит ощущение полной свободы и уюта одновременно. Я очень рад, что вам удалось это прочувствовать. Спасибо, что выбрали меня! Буду рад видеть вас снова 🙌