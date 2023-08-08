Насладиться уникальной природой горного массива, видами вулканов и релаксом в «Зеленовских озерках»
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Описание
Что вас ожидает
Выезжаем в 7–10 утра, чтобы всё успеть и вернуться до вечера в город. Дорога в одну сторону займёт 2 часа. За это время мы познакомимся, поговорим о Камчатке, её флоре, фауне и истории.
Вачкажец. Этот горный массив находится на месте древнего разрушенного вулкана. Во время несложного треккинга вы окунётесь в уникальность природы, увидите переход растительности от кустарников и горной тундры до высокотравья и горных лугов, насладитесь видами водопадов и горного озера.
Перекус по-камчатски. Я угощу вас местными закусками — обед в окружении восхитительной природы будет особенно приятен.
Мишенная сопка. Именно отсюда вы сможете увидеть аж 8 вулканов Камчатки: Авачинский, Арик и Ааг, Вилючинский, Козельский, Корякский, Мутновский и Горелый. А также разглядите Петропавловск-Камчатский с высоты.
«Зеленовские озерки». Время расслабиться в горячих источниках после насыщенной поездки. Здесь можно принять природные «ванны» с минерализованной термальной водой, окунуться в ледяное озеро, поплавать в тёплом бассейне. Купание в источниках улучшает обмен веществ, ускоряет заживление кожи и выведение из организма токсинов.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на внедорожнике Honda. По запросу предоставлю детское кресло.
- В летнее время советую взять с собой средство от комаров. Также рекомендую надеть комфортную обувь и одежду по сезону.
- Питание включено в стоимость.
- Дополнительно оплачивается вход в «Зеленовские озерки» — 400 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.