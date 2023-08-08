Камчатка — многоликое место. Где-то она напоминает безжизненный Марс, а где-то — живописные Альпы. Именно в такое, зелёное и скалистое, место мы отправимся. Это гора Вачкажец, где вы насладитесь альпийскими пейзажами с водопадами. Затем побываем на Мишенной сопке, с которой открываются виды на вулканы. А в конце вы отдохнёте в горячих источниках!

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Описание

Что вас ожидает

Выезжаем в 7–10 утра, чтобы всё успеть и вернуться до вечера в город. Дорога в одну сторону займёт 2 часа. За это время мы познакомимся, поговорим о Камчатке, её флоре, фауне и истории.

Вачкажец. Этот горный массив находится на месте древнего разрушенного вулкана. Во время несложного треккинга вы окунётесь в уникальность природы, увидите переход растительности от кустарников и горной тундры до высокотравья и горных лугов, насладитесь видами водопадов и горного озера.

Перекус по-камчатски. Я угощу вас местными закусками — обед в окружении восхитительной природы будет особенно приятен.

Мишенная сопка. Именно отсюда вы сможете увидеть аж 8 вулканов Камчатки: Авачинский, Арик и Ааг, Вилючинский, Козельский, Корякский, Мутновский и Горелый. А также разглядите Петропавловск-Камчатский с высоты.

«Зеленовские озерки». Время расслабиться в горячих источниках после насыщенной поездки. Здесь можно принять природные «ванны» с минерализованной термальной водой, окунуться в ледяное озеро, поплавать в тёплом бассейне. Купание в источниках улучшает обмен веществ, ускоряет заживление кожи и выведение из организма токсинов.

Организационные детали