Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники

Насладиться уникальной природой горного массива, видами вулканов и релаксом в «Зеленовских озерках»

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Камчатка — многоликое место. Где-то она напоминает безжизненный Марс, а где-то — живописные Альпы. Именно в такое, зелёное и скалистое, место мы отправимся. Это гора Вачкажец, где вы насладитесь альпийскими пейзажами с водопадами. Затем побываем на Мишенной сопке, с которой открываются виды на вулканы. А в конце вы отдохнёте в горячих источниках!
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
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Описание

Что вас ожидает

Выезжаем в 7–10 утра, чтобы всё успеть и вернуться до вечера в город. Дорога в одну сторону займёт 2 часа. За это время мы познакомимся, поговорим о Камчатке, её флоре, фауне и истории.

Вачкажец. Этот горный массив находится на месте древнего разрушенного вулкана. Во время несложного треккинга вы окунётесь в уникальность природы, увидите переход растительности от кустарников и горной тундры до высокотравья и горных лугов, насладитесь видами водопадов и горного озера.

Перекус по-камчатски. Я угощу вас местными закусками — обед в окружении восхитительной природы будет особенно приятен.

Мишенная сопка. Именно отсюда вы сможете увидеть аж 8 вулканов Камчатки: Авачинский, Арик и Ааг, Вилючинский, Козельский, Корякский, Мутновский и Горелый. А также разглядите Петропавловск-Камчатский с высоты.

«Зеленовские озерки». Время расслабиться в горячих источниках после насыщенной поездки. Здесь можно принять природные «ванны» с минерализованной термальной водой, окунуться в ледяное озеро, поплавать в тёплом бассейне. Купание в источниках улучшает обмен веществ, ускоряет заживление кожи и выведение из организма токсинов.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на внедорожнике Honda. По запросу предоставлю детское кресло.
  • В летнее время советую взять с собой средство от комаров. Также рекомендую надеть комфортную обувь и одежду по сезону.
  • Питание включено в стоимость.
  • Дополнительно оплачивается вход в «Зеленовские озерки» — 400 руб. /чел.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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8 авг 2023
Место очень красивое,сказанное. Гид заранее согласовал маршрут (можно по-сложнее/по-легче пройти). Провели беззаботно время как в кругу друзей

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