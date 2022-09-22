Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки

Рай для людей, увлекающихся ботаникой, и всех тех, кто ценит первозданную природу

В путешествии вы полюбуетесь высотами остроконечных гор Вачкажец, Вачкажцы и Летняя Поперечная. Оцените пейзажи камчатских цирков, речек и водопадов. Попьете чистейшей воды из родников. Встретите очаровательных евражек и узнаете, чем уникальны местные минеральные образования. В середине дня устроим пикник с красной рыбкой. А на обратном пути заедем в термальные бассейны.
Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
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Описание

Что вас ожидает

Потрясающая природа Камчатки

Горный массив Вачкажец располагается к западу от Петропавловска-Камчатского и является частью Южно-Быстринского хребта. Высшая точка гряды — гора Вачкажец (1556 м. н. м.). От города до особо охраняемого памятника природы около 80 км. И это, без сомнения, одно из обязательных к посещению мест в нашем крае.

По пути вы полюбуетесь захватывающими панорамами. Сможете встретить кречетов и перепелов, евражек, лис, зайцев, росомах, медведей. Я покажу и расскажу о редких минеральных образованиях, являющихся при этом остатками самой редкой в этих местах «фауны-прародительницы». Кроме того, в дороге вы услышите общую историю Камчатки, узнаете, как возник горный массив и как сформировалась его удивительная флора и фауна.

В середине дня устроим пикник — мы возьмем с собой красную камчатскую рыбу, сэндвичи с колбасой, сыром и огурцом, вареные яйца, фирменный чай, яблоки и сладости к чаю. А в конце заедем в термальные бассейны, где вы сможете расслабиться после насыщенного дня.

Примерный план путешествия

  • Выезд из города ориентировочно в 9:00-11:00
  • Путь к горному массиву Вачкажец займет около полутора часов
  • Поход к водопадам и обход цирков горного массива — 2-5 часов
  • После прогулки обед (ланч) на берегу живописного горного озера
  • Возвращение в город около 19:00 (по желанию заезд в бассейн с термальной водой)

Организационные детали

Сложность маршрута и расходы

  • Маршрут для прогулок по этой территории несложный и подходит даже для неподготовленных путешественников и детей от 5 лет
  • Трансфер и питание включены в стоимость программы
  • Посещение бассейна оплачивается отдельно — 500 руб. /человека

Подготовка к поездке

  • одежда для трекинга: головной убор (шапка, кепка), кофта на флисе, непродуваемая куртка или теплая куртка по сезону, штаны, удобные ботинки с хорошим протектором
  • средство от комаров
  • запас воды, сладких или протеиновых батончиков, орешков по желанию
  • индивидуальные лекарства (если есть необходимость), т. к. поездка на целый день
  • купальные принадлежности (купальники, полотенца, тапочки) — на обратном пути поедем купаться в термальный бассейн!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏆Активный отдых🏡Выездные☀️На весь день🍀Природа и пейзажиГоры

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