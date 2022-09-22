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Описание
Что вас ожидает
Потрясающая природа Камчатки
Горный массив Вачкажец располагается к западу от Петропавловска-Камчатского и является частью Южно-Быстринского хребта. Высшая точка гряды — гора Вачкажец (1556 м. н. м.). От города до особо охраняемого памятника природы около 80 км. И это, без сомнения, одно из обязательных к посещению мест в нашем крае.
По пути вы полюбуетесь захватывающими панорамами. Сможете встретить кречетов и перепелов, евражек, лис, зайцев, росомах, медведей. Я покажу и расскажу о редких минеральных образованиях, являющихся при этом остатками самой редкой в этих местах «фауны-прародительницы». Кроме того, в дороге вы услышите общую историю Камчатки, узнаете, как возник горный массив и как сформировалась его удивительная флора и фауна.
В середине дня устроим пикник — мы возьмем с собой красную камчатскую рыбу, сэндвичи с колбасой, сыром и огурцом, вареные яйца, фирменный чай, яблоки и сладости к чаю. А в конце заедем в термальные бассейны, где вы сможете расслабиться после насыщенного дня.
Примерный план путешествия
Выезд из города ориентировочно в 9:00-11:00
Путь к горному массиву Вачкажец займет около полутора часов
Поход к водопадам и обход цирков горного массива — 2-5 часов
После прогулки обед (ланч) на берегу живописного горного озера
Возвращение в город около 19:00 (по желанию заезд в бассейн с термальной водой)
Организационные детали
Сложность маршрута и расходы
Маршрут для прогулок по этой территории несложный и подходит даже для неподготовленных путешественников и детей от 5 лет
Трансфер и питание включены в стоимость программы
Посещение бассейна оплачивается отдельно — 500 руб. /человека
Подготовка к поездке
одежда для трекинга: головной убор (шапка, кепка), кофта на флисе, непродуваемая куртка или теплая куртка по сезону, штаны, удобные ботинки с хорошим протектором
средство от комаров
запас воды, сладких или протеиновых батончиков, орешков по желанию
индивидуальные лекарства (если есть необходимость), т. к. поездка на целый день
купальные принадлежности (купальники, полотенца, тапочки) — на обратном пути поедем купаться в термальный бассейн!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид на Камчатке
Здравствуйте! Меня зовут Анатолий, мне 35 лет. Я родился и вырос на Камчатке. Восхищаюсь ее природой, ее потрясающими пейзажами во все времена года. Женат, имею двоих детей. Я люблю Камчатку, лично объездил и проходил пешком каждый ее уголок. Побывал на вершинах практически всех вулканов полуострова. Прочувствовал на себе всю прелесть этих мест. И теперь хочу поделится с вами этой первозданной красотой. Я самостоятельно вожу и берегу своих туристов на протяжении всего маршрута!