Лучшее время для посещения горного массива Вачкажец - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а природа раскрывает всю свою красоту. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы доступ к массиву может быть затруднён из-за погодных условий, но при желании и соответствующей подготовке путешествие всё же возможно.

Представьте себя на вершине горы, окруженной захватывающими панорамами Камчатки.Экскурсия на Вачкажец предлагает не только восхождение на гору, но и встречу с уникальной флорой и фауной этих мест.По пути вас ждут

встречи с дикими животными, осмотр редких минеральных образований и истории о происхождении этого чудесного места. В середине дня насладитесь пикником с видом на живописные горные озера, а завершит ваше приключение расслабляющее купание в термальных бассейнах

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Потрясающая природа Камчатки

Горный массив Вачкажец располагается к западу от Петропавловска-Камчатского и является частью Южно-Быстринского хребта. Высшая точка гряды — гора Вачкажец (1556 м. н. м.). От города до особо охраняемого памятника природы около 80 км. И это, без сомнения, одно из обязательных к посещению мест в нашем крае.

По пути вы полюбуетесь захватывающими панорамами. Сможете встретить кречетов и перепелов, евражек, лис, зайцев, росомах, медведей. Я покажу и расскажу о редких минеральных образованиях, являющихся при этом остатками самой редкой в этих местах «фауны-прародительницы». Кроме того, в дороге вы услышите общую историю Камчатки, узнаете, как возник горный массив и как сформировалась его удивительная флора и фауна.

В середине дня устроим пикник — мы возьмем с собой красную камчатскую рыбу, сэндвичи с колбасой, сыром и огурцом, вареные яйца, фирменный чай, яблоки и сладости к чаю. А в конце заедем в термальные бассейны, где вы сможете расслабиться после насыщенного дня.

Примерный план путешествия

Выезд из города ориентировочно в 9:00-11:00

Путь к горному массиву Вачкажец займет около полутора часов

Поход к водопадам и обход цирков горного массива — 2-5 часов

После прогулки обед (ланч) на берегу живописного горного озера

Возвращение в город около 19:00 (по желанию заезд в бассейн с термальной водой)

Организационные детали

Сложность маршрута и расходы

Маршрут для прогулок по этой территории несложный и подходит даже для неподготовленных путешественников и детей от 5 лет

Трансфер и питание включены в стоимость программы

Посещение бассейна оплачивается отдельно — 500 руб. /человека

Подготовка к поездке

одежда для трекинга: головной убор (шапка, кепка), кофта на флисе, непродуваемая куртка или теплая куртка по сезону, штаны, удобные ботинки с хорошим протектором

средство от комаров

запас воды, сладких или протеиновых батончиков, орешков по желанию

индивидуальные лекарства (если есть необходимость), т. к. поездка на целый день

купальные принадлежности (купальники, полотенца, тапочки) — на обратном пути поедем купаться в термальный бассейн!

Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды.