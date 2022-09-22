В путешествии вы полюбуетесь высотами остроконечных гор Вачкажец, Вачкажцы и Летняя Поперечная. Оцените пейзажи камчатских цирков, речек и водопадов. Попьете чистейшей воды из родников. Встретите очаровательных евражек и узнаете, чем уникальны местные минеральные образования. В середине дня устроим пикник с красной рыбкой. А на обратном пути заедем в термальные бассейны.

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Описание

Что вас ожидает

Потрясающая природа Камчатки

Горный массив Вачкажец располагается к западу от Петропавловска-Камчатского и является частью Южно-Быстринского хребта. Высшая точка гряды — гора Вачкажец (1556 м. н. м.). От города до особо охраняемого памятника природы около 80 км. И это, без сомнения, одно из обязательных к посещению мест в нашем крае.

По пути вы полюбуетесь захватывающими панорамами. Сможете встретить кречетов и перепелов, евражек, лис, зайцев, росомах, медведей. Я покажу и расскажу о редких минеральных образованиях, являющихся при этом остатками самой редкой в этих местах «фауны-прародительницы». Кроме того, в дороге вы услышите общую историю Камчатки, узнаете, как возник горный массив и как сформировалась его удивительная флора и фауна.

В середине дня устроим пикник — мы возьмем с собой красную камчатскую рыбу, сэндвичи с колбасой, сыром и огурцом, вареные яйца, фирменный чай, яблоки и сладости к чаю. А в конце заедем в термальные бассейны, где вы сможете расслабиться после насыщенного дня.

Примерный план путешествия

Выезд из города ориентировочно в 9:00-11:00

Путь к горному массиву Вачкажец займет около полутора часов

Поход к водопадам и обход цирков горного массива — 2-5 часов

После прогулки обед (ланч) на берегу живописного горного озера

Возвращение в город около 19:00 (по желанию заезд в бассейн с термальной водой)

Организационные детали

Сложность маршрута и расходы

Маршрут для прогулок по этой территории несложный и подходит даже для неподготовленных путешественников и детей от 5 лет

Трансфер и питание включены в стоимость программы

Посещение бассейна оплачивается отдельно — 500 руб. /человека

Подготовка к поездке