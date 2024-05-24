Лучшее время для посещения горного массива Вачкажец - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а природа раскрывает всю свою красоту. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы доступ к массиву может быть затруднён из-за погодных условий, но при желании и соответствующей подготовке путешествие всё же возможно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Горный массив Вачкажец
Вачкажцы
Летняя Поперечная
Водопады
Минеральные образования
Описание экскурсии
Потрясающая природа Камчатки
Горный массив Вачкажец располагается к западу от Петропавловска-Камчатского и является частью Южно-Быстринского хребта. Высшая точка гряды — гора Вачкажец (1556 м. н. м.). От города до особо охраняемого памятника природы около 80 км. И это, без сомнения, одно из обязательных к посещению мест в нашем крае.
По пути вы полюбуетесь захватывающими панорамами. Сможете встретить кречетов и перепелов, евражек, лис, зайцев, росомах, медведей. Я покажу и расскажу о редких минеральных образованиях, являющихся при этом остатками самой редкой в этих местах «фауны-прародительницы». Кроме того, в дороге вы услышите общую историю Камчатки, узнаете, как возник горный массив и как сформировалась его удивительная флора и фауна.
В середине дня устроим пикник — мы возьмем с собой красную камчатскую рыбу, сэндвичи с колбасой, сыром и огурцом, вареные яйца, фирменный чай, яблоки и сладости к чаю. А в конце заедем в термальные бассейны, где вы сможете расслабиться после насыщенного дня.
Примерный план путешествия
Выезд из города ориентировочно в 9:00-11:00
Путь к горному массиву Вачкажец займет около полутора часов
Поход к водопадам и обход цирков горного массива — 2-5 часов
После прогулки обед (ланч) на берегу живописного горного озера
Возвращение в город около 19:00 (по желанию заезд в бассейн с термальной водой)
Организационные детали
Сложность маршрута и расходы
Маршрут для прогулок по этой территории несложный и подходит даже для неподготовленных путешественников и детей от 5 лет
Трансфер и питание включены в стоимость программы
Посещение бассейна оплачивается отдельно — 500 руб. /человека
Подготовка к поездке
одежда для трекинга: головной убор (шапка, кепка), кофта на флисе, непродуваемая куртка или теплая куртка по сезону, штаны, удобные ботинки с хорошим протектором
средство от комаров
запас воды, сладких или протеиновых батончиков, орешков по желанию
индивидуальные лекарства (если есть необходимость), т. к. поездка на целый день
купальные принадлежности (купальники, полотенца, тапочки) — на обратном пути поедем купаться в термальный бассейн!
Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места жительства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 226 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов а также инструкторов проводников. Мы все выросли на Камчатке, восхищаемся её природой и потрясающими пейзажами во все времена года. Очень любим Камчатку, объездили и читать дальшеуменьшить
обошли пешком практически каждый её уголок. Побывали на вершинах практически всех вулканов полуострова. Прочувствовали на себе всю прелесть этих мест и теперь хотим поделится с вами этой первозданной красотой. Мы самостоятельно водим и бережём своих гостей на протяжении всего маршрута! Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, расскажем увлекательные истории, вкусно накормим с живописными видами. С вами останутся на всю жизнь незабываемые эмоции и многочисленные фото и видео с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, увлекательно и самое главное безопасно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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Дарья
Анатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на Вачкажец мы не поехали, вместо этого покорили гору "Верблюд". На Nissan Patrol с большими колесами читать дальшеуменьшить
мы медленно, но верно преодолели русло "Сухой речки". Несмотря на полное отсутствие у меня физической подготовки, в условиях дождя, мокрого и проваливающегося снега, ветра и тумана, мы забрались на вершину за 2,5 часа. Зато как весело, сидя на хобе, спустились со снежного склона, заметно сократив путь назад🙃 Нам встретились белый зайчик, огромный черный ворон, а также евражки. Еще попались свежие следы медведя немаленького размера; хорошо, что не он сам🤭
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Елена
В этот день в планы вмешалась погода, вопреки прогнозам накануне, было дождливо, поэтому всей палитры видов этого места объять не удалось, но то, что природа нам всё-таки показала, и то, читать дальшеуменьшить
как была организована поездка, оставило желание вернуться вновь. Мы прошли вдоль бурлящего потока горной реки, преодолели несложный, но эффектный брод, спускались к водопадам, посмотрели на милых евражек. И всё это на фоне гор-призраков, время от времени появляющихся из тумана, что выглядело по-своему сюрреалистично! На обратном пути заехали в термальные источники, где получили заряд тепла и хорошего настроения. Анатолий - истинный знаток Камчатки, тонкий ценитель её красоты, путешествовать с ним интересно и надёжно. Рекомендую.
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ольга
Очень красивый и нетяжелый маршрут. 12км. Несмотря на не очень хорошую погоду получили массу удовольствия. Природа Камчатки не подкачала! Увидели озеро, «цирк», водопад, речку, медведей, евражек. Водил нас Евгений. Большое спасибо ему! Не спеша, равняясь на самых слабых 😉, провел нас по маршруту. Покормил. Сделал великолепные фотографии нашей группы. Наша огромная благодарность ему! ❤️
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Е
Екатерина
Экскурсия прошла шикарно! Анатолий провел по очень хорошему маршруту, темп подстраивал под наши способности, все очень хорошо рассказал, обращал внимание на виды, которые стоит запечатлить, красиво нас пофоткал, показывал места обитания евражек! Евражки умилительны:) Была остановка на перекус с видом на водопад, очень красиво) После экскурсии был хороший обед)
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Анна
Отличная экскурсия от команды великолепных гидов - Анатолия, Александра и Екатерины! Ребята супер! Заряженные позитивом и энергией! Мы увидели красивейшие места и услышали интереснейшие истории! Вкуснейший пикник на природе! Море положительных эмоций! Спасибо!
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А
Анастасия
Отличная экскурсия) Прекрасные люди Все сделано по-домашнему Интересные места, хороший рассказ Приятный домашний обед Получили много эмоций и впечатлений! Спасибо организаторам за такую насыщенную прогулку и рассказ
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