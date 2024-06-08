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Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке
Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 40 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Вулкан Горелый: «40.000 лет спустя»
Начало: Ленинградская улица, 87, Петропавловск
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
38 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
16 часов
Авачинский вулкан: «Восхождение на Камчатский Везувий»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
32 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
32 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Халактырский пляж: «На краю земли»
Начало: Ул. Пограничная, 87
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
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