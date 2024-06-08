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Индивидуальная 6 часов Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас Начало: У Вашего отеля от 40 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов Вулкан Горелый: «40.000 лет спустя» Начало: Ленинградская улица, 87, Петропавловск Расписание: Ежедневно в 08:30 38 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста» Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский Расписание: Ежедневно в 8:00 30 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 16 часов Авачинский вулкан: «Восхождение на Камчатский Везувий» Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский Расписание: Ежедневно в 6:00 32 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 12 часов Дачные горячие источники - «Земля Санникова» Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский Расписание: Ежедневно в 8:30 32 000 ₽ за всё до 4 чел.