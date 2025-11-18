Мои заказы

Самые популярные места Камчатки за один день

Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки: от величественных вулканов до черного песка Халактырского пляжа. Все это за один день
Экскурсия по Камчатке предлагает насыщенный день, полный удивительных открытий. Сопка Мишенная подарит захватывающий вид на Петропавловск и вулканы. Сопка Никольская познакомит с историей города и удивит зимним лежбищем сивучей. Халактырский пляж удивит черным песком и мощью Тихого океана.

Этот маршрут идеально подходит для тех, кто хочет за короткое время увидеть самые знаковые места полуострова и насладиться природной красотой Камчатки

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Величественные вулканы
  • 🏞 Захватывающие панорамы
  • 🌊 Черный песок Халактырского пляжа
  • 🦭 Зимнее лежбище сивучей
  • 📜 Исторические места Петропавловска
Что можно увидеть

  • Сопка Мишенная
  • Сопка Никольская
  • Халактырский пляж

Описание экскурсии

В 10:00 старт экскурсии. Можно в любое другое время по предварительному согласованию.

Невероятная Камчатка
Вы насладитесь удивительной природой полуострова. В программе экскурсии:

10:30. Сопка Мишенная — самая высокая гора Петропавловска-Камчатского с лучшей смотровой площадкой в округе. Отсюда вы полюбуетесь панорамным видом на город, порт Авачинской бухты и величественные вулканы.

11:30. Сопка Никольская — живописный хребет прямо в историческом центре. Я расскажу, как он связан с основанием города и почему его называют «сопка любви». А так же посетим зимнее лежбище сивучей.

13:00 Халактырский пляж — вы пройдете босиком по черному песку, впечатлитесь высокими волнами и ощутите всю мощь Тихого океана.

18:00 возвращение домой.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от места проживания в пределах Петропавловска-Камчатского
  • Сопровождение гида-экскурсовода
  • Перекус
Что не входит в цену
  • Заезды не по маршруту
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Эдуард
Эдуард — Тревел-эксперт
Здравствуйте:) Желаете посмотреть Камчатку, но боитесь что это слишком дорого? Меня зовут Эдуард. Я человек влюблённый в Камчатку, развею Ваши сомнения и покажу красоты Камчатки по доступной цене. Много лет занимаюсь туризмом, знаю все тонкости и нюансы предстоящих экскурсий. Со мной Камчатка запомнится надолго!

