Экскурсия по Камчатке предлагает насыщенный день, полный удивительных открытий. Сопка Мишенная подарит захватывающий вид на Петропавловск и вулканы. Сопка Никольская познакомит с историей города и удивит зимним лежбищем сивучей. Халактырский пляж удивит черным песком и мощью Тихого океана. Этот маршрут идеально подходит для тех, кто хочет за короткое время увидеть самые знаковые места полуострова и насладиться природной красотой Камчатки

Описание экскурсии

В 10:00 старт экскурсии. Можно в любое другое время по предварительному согласованию.

Невероятная Камчатка

Вы насладитесь удивительной природой полуострова. В программе экскурсии:

10:30. Сопка Мишенная — самая высокая гора Петропавловска-Камчатского с лучшей смотровой площадкой в округе. Отсюда вы полюбуетесь панорамным видом на город, порт Авачинской бухты и величественные вулканы.

11:30. Сопка Никольская — живописный хребет прямо в историческом центре. Я расскажу, как он связан с основанием города и почему его называют «сопка любви». А так же посетим зимнее лежбище сивучей.

13:00 Халактырский пляж — вы пройдете босиком по черному песку, впечатлитесь высокими волнами и ощутите всю мощь Тихого океана.

18:00 возвращение домой.