Эта индивидуальная экскурсия на Камчатке позволит вам увидеть Кроноцкий заповедник и насладиться дегустацией крабов. В визит-центре вы узнаете о медвежьих родильных домах и роли лосося в экономике. Полюбуйтесь видами вулканов Горелый и Вилючинский, а также Авачинской бухты. Завершите день дегустацией краба-стригуна и морского ежа в бухте Бабьей. Все билеты и трансфер включены

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Описание экскурсии

Визит-центр Кроноцкого заповедника

Вас ждёт увлекательное знакомство с экспозициями, которые посвящены территории заповедника и его природе. Вы увидите, как выглядит медвежий родильный дом, а как — активный вулкан. Рассмотрите стенды с озёрами, заповедными побережьями и тундрой. Изучите инсталляцию «Долина реки Гейзерной» и запустите гейзер вручную.

Геологические и климатические особенности края

Вы услышите об освоении Камчатки и первых заповедных инициативах. Выясните, какое значение лосось имеет для экономики региона и какие животные играют важную роль для жизни заповедника. Узнаете о первородных лесах и Щапинских елях, о мировом сохранении лесных экосистем и многом другом!

Смотровые площадки Петропавловска-Камчатского

А далее отправимся на центральную площадь города, чтобы насладиться видами Авачинской бухту, вулканов Корякский и Авачинский. И конечно, выходом в Тихий океан.

Дегустация в бухте Бабьей

Самая вкусная часть нашей программы! Мы посетим знаменитое крабовое место Петропавловска-Камчатского, где вы попробуете краба-стригуна и морского ежа. И услышите, как их добывают.

Организационные детали