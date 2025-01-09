5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Визит в Кроноцкий заповедник
- 🦀 Дегустация крабов и морских ежей
- 🚗 Комфортный трансфер
- 📚 Интересные факты о природе
- 🌄 Виды на вулканы и бухту
Что можно увидеть
- Кроноцкий заповедник
- Авачинская бухта
- Вулкан Горелый
- Вулкан Вилючинский
Описание экскурсии
Визит-центр Кроноцкого заповедника
Вас ждёт увлекательное знакомство с экспозициями, которые посвящены территории заповедника и его природе. Вы увидите, как выглядит медвежий родильный дом, а как — активный вулкан. Рассмотрите стенды с озёрами, заповедными побережьями и тундрой. Изучите инсталляцию «Долина реки Гейзерной» и запустите гейзер вручную.
Геологические и климатические особенности края
Вы услышите об освоении Камчатки и первых заповедных инициативах. Выясните, какое значение лосось имеет для экономики региона и какие животные играют важную роль для жизни заповедника. Узнаете о первородных лесах и Щапинских елях, о мировом сохранении лесных экосистем и многом другом!
Смотровые площадки Петропавловска-Камчатского
А далее отправимся на центральную площадь города, чтобы насладиться видами Авачинской бухту, вулканов Корякский и Авачинский. И конечно, выходом в Тихий океан.
Дегустация в бухте Бабьей
Самая вкусная часть нашей программы! Мы посетим знаменитое крабовое место Петропавловска-Камчатского, где вы попробуете краба-стригуна и морского ежа. И услышите, как их добывают.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Suzuki SX4 или Toyota Tundra
- Дегустация, билеты в визит-центр и трансфер из Петропавловска-Камчатского (и обратно) входят в стоимость экскурсии
- Трансфер из других локаций по запросу — подробности уточняйте в переписке
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9000 ₽