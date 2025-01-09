2 в 1 на Камчатке: Кроноцкий заповедник + целый килограмм крабов

Уникальная экскурсия на Камчатке: посетите Кроноцкий заповедник и попробуйте крабов. Погрузитесь в природу и гастрономию региона
Эта индивидуальная экскурсия на Камчатке позволит вам увидеть Кроноцкий заповедник и насладиться дегустацией крабов. В визит-центре вы узнаете о медвежьих родильных домах и роли лосося в экономике. Полюбуйтесь видами вулканов Горелый и Вилючинский, а также Авачинской бухты. Завершите день дегустацией краба-стригуна и морского ежа в бухте Бабьей. Все билеты и трансфер включены
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Визит в Кроноцкий заповедник
  • 🦀 Дегустация крабов и морских ежей
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 📚 Интересные факты о природе
  • 🌄 Виды на вулканы и бухту
2 в 1 на Камчатке: Кроноцкий заповедник + целый килограмм крабов
2 в 1 на Камчатке: Кроноцкий заповедник + целый килограмм крабов
2 в 1 на Камчатке: Кроноцкий заповедник + целый килограмм крабов
Ближайшие даты:
18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев25
фев26
фев
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Кроноцкий заповедник
  • Авачинская бухта
  • Вулкан Горелый
  • Вулкан Вилючинский

Описание экскурсии

Визит-центр Кроноцкого заповедника

Вас ждёт увлекательное знакомство с экспозициями, которые посвящены территории заповедника и его природе. Вы увидите, как выглядит медвежий родильный дом, а как — активный вулкан. Рассмотрите стенды с озёрами, заповедными побережьями и тундрой. Изучите инсталляцию «Долина реки Гейзерной» и запустите гейзер вручную.

Геологические и климатические особенности края

Вы услышите об освоении Камчатки и первых заповедных инициативах. Выясните, какое значение лосось имеет для экономики региона и какие животные играют важную роль для жизни заповедника. Узнаете о первородных лесах и Щапинских елях, о мировом сохранении лесных экосистем и многом другом!

Смотровые площадки Петропавловска-Камчатского

А далее отправимся на центральную площадь города, чтобы насладиться видами Авачинской бухту, вулканов Корякский и Авачинский. И конечно, выходом в Тихий океан.

Дегустация в бухте Бабьей

Самая вкусная часть нашей программы! Мы посетим знаменитое крабовое место Петропавловска-Камчатского, где вы попробуете краба-стригуна и морского ежа. И услышите, как их добывают.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Suzuki SX4 или Toyota Tundra
  • Дегустация, билеты в визит-центр и трансфер из Петропавловска-Камчатского (и обратно) входят в стоимость экскурсии
  • Трансфер из других локаций по запросу — подробности уточняйте в переписке

во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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D
9 янв 2025
Очень интересная экскурсия, в музей заповедника очень много интерактива, отдельное внимание заслуживают фильмы с прекрасными пейзажами, которые вам влюбляют в Камчатку. Много интересного материала и знаний про район и его
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освоение. Музей эт обязательно для посещения, чтобы познать и раскрыть в полном объем все красоты этого края) Краб так же был безумно вкусный, сервированный лемончелой) но для лучшего познания всех красот Камчатки советую экскурсию на Ксудач вертолетную, там просто захватывает дух от природных пейзажей! И контраст теплых источников и зимней прохлады встряхнет ваш организм)

Очень интересная экскурсия, в музей заповедника очень много интерактива, отдельное внимание заслуживают фильмы с прекрасными пейзажами,Очень интересная экскурсия, в музей заповедника очень много интерактива, отдельное внимание заслуживают фильмы с прекрасными пейзажами,Очень интересная экскурсия, в музей заповедника очень много интерактива, отдельное внимание заслуживают фильмы с прекрасными пейзажами,Очень интересная экскурсия, в музей заповедника очень много интерактива, отдельное внимание заслуживают фильмы с прекрасными пейзажами,Очень интересная экскурсия, в музей заповедника очень много интерактива, отдельное внимание заслуживают фильмы с прекрасными пейзажами,Очень интересная экскурсия, в музей заповедника очень много интерактива, отдельное внимание заслуживают фильмы с прекрасными пейзажами,Очень интересная экскурсия, в музей заповедника очень много интерактива, отдельное внимание заслуживают фильмы с прекрасными пейзажами,Очень интересная экскурсия, в музей заповедника очень много интерактива, отдельное внимание заслуживают фильмы с прекрасными пейзажами,Очень интересная экскурсия, в музей заповедника очень много интерактива, отдельное внимание заслуживают фильмы с прекрасными пейзажами,Очень интересная экскурсия, в музей заповедника очень много интерактива, отдельное внимание заслуживают фильмы с прекрасными пейзажами,
I
22 окт 2024
Экскурсию заказывали спонтанно, и не прогадали! В первый день пребывания на Камчатке, в связи с резким изменением погодных условий были немножко напряжены, но все прошло отлично! Маршрут великолепен, экскурсия прошла
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на одном дыхании. В музее были какvip посетители, очень познавательно, особенно для нас, далеких от вулканов. Про дегустацию крабов- восторг! Очень вкусно, показали, рассказали и накормили! Процветания и удачи всем организаторам экскурсии!

Экскурсию заказывали спонтанно, и не прогадали! В первый день пребывания на Камчатке, в связи с резкимЭкскурсию заказывали спонтанно, и не прогадали! В первый день пребывания на Камчатке, в связи с резкимЭкскурсию заказывали спонтанно, и не прогадали! В первый день пребывания на Камчатке, в связи с резкимЭкскурсию заказывали спонтанно, и не прогадали! В первый день пребывания на Камчатке, в связи с резкимЭкскурсию заказывали спонтанно, и не прогадали! В первый день пребывания на Камчатке, в связи с резкимЭкскурсию заказывали спонтанно, и не прогадали! В первый день пребывания на Камчатке, в связи с резкимЭкскурсию заказывали спонтанно, и не прогадали! В первый день пребывания на Камчатке, в связи с резкимЭкскурсию заказывали спонтанно, и не прогадали! В первый день пребывания на Камчатке, в связи с резким

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