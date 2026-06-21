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Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря

Побывать на двух побережьях Камчатки, искупаться в термальных источниках и подняться на вершины гор
Отправляемся в экспедицию по Камчатке от рассвета до заката! За целый день я помогу вам собрать как можно больше впечатлений и локаций полуострова.

Вы пройдете по космическому черному песку, нырнете в дикие горячие источники, подниметесь на сопки, откроете секреты вулканов. И главное — увидите, как солнце утром выныривает из океана, а вечером погружается в Охотское море.
5
50 отзывов
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря

Описание экскурсии

Восход и закат на двух побережьях

К рассвету мы окажемся у берега ревущего Тихого океана — на вулканическом Халактырском пляже (при наличии проезда к нему). Вы поприветствуете солнце, прогуляетесь по черному песку и сделаете атмосферные кадры. А вечером достигнем западного побережья Камчатки в районе поселка Усть-Большерецк: полюбуемся закатом и понаблюдаем, как солнце медленно опускается в воды Охотского моря.

И целый световой день на Камчатке!

После рассвета мы отправимся знакомиться с вулканами, панорамными площадками и горячими источниками Камчатки:

  • Заберемся на смотровые сопки Мишенная и поднимемся по канатной дороге на гору Морозная, с которой открываются невероятные виды.
  • Сделаем классические камчатские фото с «Медведями», «Сивучами», «Начикинским оленем», на фоне вулканов и, конечно, моря и океана.
  • Посетим практически все доступные горячие источники в радиусе 150 км от Петропавловска: термальные ванны комплекса «Зеленовские Озерки», дикие Малкинские источники и горячий бассейн на туристической базе, источники в поселке Начики и Апачинские источники.
  • Прогуляемся до 75-метровому подвесному мосту через реку Быстрая и перекусим знаменитыми Сокочинскими пирожками.
  • Заглянем в мультимедийный интерактивный музей «Вулканариум», где вы узнаете о природе и особенностях камчатских вулканов.

Организационные детали

  • Выезжаем за 30-60 минут до рассвета. Экскурсия заканчивается через 2,5-3 часа после встречи заката по возвращению в Петропавловск-Камчатский. За день мы проедем более более 500 км.
  • Купание в диких источниках бесплатно. С собой необходимо взять купальные принадлежности.
  • Возможно увеличение количества участников до 6 человек
  • Летом, осенью и весной встречать рассвет на Тихом океане и закат на Охотском море не получается из-за длинного светового дня (18-20 ч). Поэтому мы посетим оба побережья и термальные источники с выездом в удобное для вас время.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Питание на маршруте
  • Посещение музея Вулканариум: 800 руб. /чел. (с аудиогидом)
  • Подъем на кресельной дороге — 150 руб. /чел.
  • Катание на собачьих упряжках — 3500 руб. /чел.
  • Посещение термального бассейна: 300-400 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 1914 туристов
Родился и вырос на Камчатке, с детства занимаюсь туризмом, путешествую по нашему красивому краю как на различных транспортных средствах, так и пешком. Покажу вам красивые места, сориентирую, куда стоит сходить и что посетить.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
1
3
2
1
Ольга
Огромное спасибо Владиславу за потрясающую экскурсию: проехали всю Камчатку, посмотрели на нее с разных ракурсов, познакомились с природой, с Тихий океаном и Охотским морем. Справедливости ради, это одна из немногих
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экскурсий по Камчатке, в которой вам не понадобится "особая" одежда или хорошая физическая форма: можно просто наслаждаться видами, кушать вкусняшки (пирожочки, например) и отдыхать всей душой! Рекомендую на 100 из 10!

Огромное спасибо Владиславу за потрясающую экскурсию: проехали всю Камчатку, посмотрели на нее с разных ракурсов, познакомились
Огромное спасибо Владиславу за потрясающую экскурсию: проехали всю Камчатку, посмотрели на нее с разных ракурсов, познакомились
Огромное спасибо Владиславу за потрясающую экскурсию: проехали всю Камчатку, посмотрели на нее с разных ракурсов, познакомились
Огромное спасибо Владиславу за потрясающую экскурсию: проехали всю Камчатку, посмотрели на нее с разных ракурсов, познакомились
Огромное спасибо Владиславу за потрясающую экскурсию: проехали всю Камчатку, посмотрели на нее с разных ракурсов, познакомились
Огромное спасибо Владиславу за потрясающую экскурсию: проехали всю Камчатку, посмотрели на нее с разных ракурсов, познакомились
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Денис
В своём первом путешествии по Камчатке взяли эту экскурсию первой, так как она охватывала максимум мест, в которых мы хотели побывать, и позволяла сполна оценить разные зоны полуострова (насколько это
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возможно за один световой день, конечно). В результате и по огромному Халактырскому пляжу погуляли (одевайтесь туда потеплее!), и на побережье Охотского моря камушки пособирали, и в тёплой и солнечной центральной части Камчатки побывали. Там нам повезло застать самый конец короткого периода цветения лизихитона камчатского - реликта субтропической флоры, растущего в таёжных лесах камчатской каменной берёзы! Вообще, большая благодарность Владиславу за показ растительного мира Камчатки - он действительно интересен! Ближе к вечеру погрелись в Малкинских горячих источниках и прогулялись по подвесному мосту над рекой Быстрой: благо, паводок ещё не достиг пика, и источники с мостом не были залиты вешними водами:) Да, я не оговорился: июнь на Камчатке - это ещё не лета, а весна, и порой много где ещё лежит снег. Учитывайте это!

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Марина
Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите все знания об этом удивительном крае. Маршрут очень интересно составлен. Встретив умопомраченный рассвет, подкрепившись
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ягодами, побывав на Малкинских источниках, попробовав целебной воды, искупавшись в термальном источнике, увидев, как рыба пришла на нерест, мы приехали на суровоый берег Охотского моря. Вот это путешествие- незабываемое, омолаживающее. Это надо увидеть и попробовать.
Огромное спасибо Владиславу за это путешествие по родному краю! За то, что так любит свой Край и бережет его- большая благодарность.
Помогай Вам Бог!

Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите
Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите
Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите
Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите
Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите
Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите
Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите
Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите+2
Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите
Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите
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Ольга
Отлиная и познавательная экскурсия! огромное спасибо Владиславу!
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О
Нам не повезло с погодой - был дождь. Владислав предложил замену - поездку на озеро Толмачёво. По дороге мы искупались в термальных источниках, посмотрели на берёзу Эрмана (обхватить её смогли только вчетвером), полюбовались на озеро Медвежья чаша. Владислав много рассказывал о природе края. Получилась насыщенная интересная поездка.
Нам не повезло с погодой - был дождь. Владислав предложил замену - поездку на озеро Толмачёво.
Нам не повезло с погодой - был дождь. Владислав предложил замену - поездку на озеро Толмачёво.
Нам не повезло с погодой - был дождь. Владислав предложил замену - поездку на озеро Толмачёво.
Нам не повезло с погодой - был дождь. Владислав предложил замену - поездку на озеро Толмачёво.
Нам не повезло с погодой - был дождь. Владислав предложил замену - поездку на озеро Толмачёво.
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Александра
Отличная экскурсия, отличный гид. С Владиславом у нас была первая экскурсия по камчатке, остались довольны, потому что это очень душевный, умный и приятный человек, по которому чувствуешь любовь к природе
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камчатки. Маршрут долгий и насыщенный, по пути останавливались в интересных местах, гид обо всем рассказывал. Владислав хорошо разбирается в природе и устройстве своего края, на это невозможно было не обратить внимание, во время всей поездки он постоянно что-то рассказывал, отвечал на вопросы, создавалась такое впечатление, что он знает вообще все про Камчатку. Однозначно рекомендую гида и его экскурсии

Отличная экскурсия, отличный гид. С Владиславом у нас была первая экскурсия по камчатке, остались довольны, потому
Отличная экскурсия, отличный гид. С Владиславом у нас была первая экскурсия по камчатке, остались довольны, потому
Отличная экскурсия, отличный гид. С Владиславом у нас была первая экскурсия по камчатке, остались довольны, потому
Отличная экскурсия, отличный гид. С Владиславом у нас была первая экскурсия по камчатке, остались довольны, потому
Отличная экскурсия, отличный гид. С Владиславом у нас была первая экскурсия по камчатке, остались довольны, потому
Отличная экскурсия, отличный гид. С Владиславом у нас была первая экскурсия по камчатке, остались довольны, потому
Отличная экскурсия, отличный гид. С Владиславом у нас была первая экскурсия по камчатке, остались довольны, потому
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