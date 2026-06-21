Отправляемся в экспедицию по Камчатке от рассвета до заката! За целый день я помогу вам собрать как можно больше впечатлений и локаций полуострова.
Вы пройдете по космическому черному песку, нырнете в дикие горячие источники, подниметесь на сопки, откроете секреты вулканов. И главное — увидите, как солнце утром выныривает из океана, а вечером погружается в Охотское море.
Вы пройдете по космическому черному песку, нырнете в дикие горячие источники, подниметесь на сопки, откроете секреты вулканов. И главное — увидите, как солнце утром выныривает из океана, а вечером погружается в Охотское море.
Описание экскурсии
Восход и закат на двух побережьях
К рассвету мы окажемся у берега ревущего Тихого океана — на вулканическом Халактырском пляже (при наличии проезда к нему). Вы поприветствуете солнце, прогуляетесь по черному песку и сделаете атмосферные кадры. А вечером достигнем западного побережья Камчатки в районе поселка Усть-Большерецк: полюбуемся закатом и понаблюдаем, как солнце медленно опускается в воды Охотского моря.
И целый световой день на Камчатке!
После рассвета мы отправимся знакомиться с вулканами, панорамными площадками и горячими источниками Камчатки:
- Заберемся на смотровые сопки Мишенная и поднимемся по канатной дороге на гору Морозная, с которой открываются невероятные виды.
- Сделаем классические камчатские фото с «Медведями», «Сивучами», «Начикинским оленем», на фоне вулканов и, конечно, моря и океана.
- Посетим практически все доступные горячие источники в радиусе 150 км от Петропавловска: термальные ванны комплекса «Зеленовские Озерки», дикие Малкинские источники и горячий бассейн на туристической базе, источники в поселке Начики и Апачинские источники.
- Прогуляемся до 75-метровому подвесному мосту через реку Быстрая и перекусим знаменитыми Сокочинскими пирожками.
- Заглянем в мультимедийный интерактивный музей «Вулканариум», где вы узнаете о природе и особенностях камчатских вулканов.
Организационные детали
- Выезжаем за 30-60 минут до рассвета. Экскурсия заканчивается через 2,5-3 часа после встречи заката по возвращению в Петропавловск-Камчатский. За день мы проедем более более 500 км.
- Купание в диких источниках бесплатно. С собой необходимо взять купальные принадлежности.
- Возможно увеличение количества участников до 6 человек
- Летом, осенью и весной встречать рассвет на Тихом океане и закат на Охотском море не получается из-за длинного светового дня (18-20 ч). Поэтому мы посетим оба побережья и термальные источники с выездом в удобное для вас время.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Питание на маршруте
- Посещение музея Вулканариум: 800 руб. /чел. (с аудиогидом)
- Подъем на кресельной дороге — 150 руб. /чел.
- Катание на собачьих упряжках — 3500 руб. /чел.
- Посещение термального бассейна: 300-400 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 1914 туристов
Родился и вырос на Камчатке, с детства занимаюсь туризмом, путешествую по нашему красивому краю как на различных транспортных средствах, так и пешком. Покажу вам красивые места, сориентирую, куда стоит сходить и что посетить.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Владиславу за потрясающую экскурсию: проехали всю Камчатку, посмотрели на нее с разных ракурсов, познакомились с природой, с Тихий океаном и Охотским морем. Справедливости ради, это одна из немногих
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В своём первом путешествии по Камчатке взяли эту экскурсию первой, так как она охватывала максимум мест, в которых мы хотели побывать, и позволяла сполна оценить разные зоны полуострова (насколько это
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Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите все знания об этом удивительном крае. Маршрут очень интересно составлен. Встретив умопомраченный рассвет, подкрепившись
+2
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Отлиная и познавательная экскурсия! огромное спасибо Владиславу!
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О
Нам не повезло с погодой - был дождь. Владислав предложил замену - поездку на озеро Толмачёво. По дороге мы искупались в термальных источниках, посмотрели на берёзу Эрмана (обхватить её смогли только вчетвером), полюбовались на озеро Медвежья чаша. Владислав много рассказывал о природе края. Получилась насыщенная интересная поездка.
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Отличная экскурсия, отличный гид. С Владиславом у нас была первая экскурсия по камчатке, остались довольны, потому что это очень душевный, умный и приятный человек, по которому чувствуешь любовь к природе
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