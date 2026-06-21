Отправляемся в экспедицию по Камчатке от рассвета до заката! За целый день я помогу вам собрать как можно больше впечатлений и локаций полуострова. Вы пройдете по космическому черному песку, нырнете в дикие горячие источники, подниметесь на сопки, откроете секреты вулканов. И главное — увидите, как солнце утром выныривает из океана, а вечером погружается в Охотское море.

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Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Восход и закат на двух побережьях

К рассвету мы окажемся у берега ревущего Тихого океана — на вулканическом Халактырском пляже (при наличии проезда к нему). Вы поприветствуете солнце, прогуляетесь по черному песку и сделаете атмосферные кадры. А вечером достигнем западного побережья Камчатки в районе поселка Усть-Большерецк: полюбуемся закатом и понаблюдаем, как солнце медленно опускается в воды Охотского моря.

И целый световой день на Камчатке!

После рассвета мы отправимся знакомиться с вулканами, панорамными площадками и горячими источниками Камчатки:

Заберемся на смотровые сопки Мишенная и поднимемся по канатной дороге на гору Морозная, с которой открываются невероятные виды.

Сделаем классические камчатские фото с «Медведями», «Сивучами», «Начикинским оленем», на фоне вулканов и, конечно, моря и океана.

Посетим практически все доступные горячие источники в радиусе 150 км от Петропавловска: термальные ванны комплекса «Зеленовские Озерки», дикие Малкинские источники и горячий бассейн на туристической базе, источники в поселке Начики и Апачинские источники.

Прогуляемся до 75-метровому подвесному мосту через реку Быстрая и перекусим знаменитыми Сокочинскими пирожками.

Заглянем в мультимедийный интерактивный музей «Вулканариум», где вы узнаете о природе и особенностях камчатских вулканов.

Организационные детали

Выезжаем за 30-60 минут до рассвета. Экскурсия заканчивается через 2,5-3 часа после встречи заката по возвращению в Петропавловск-Камчатский. За день мы проедем более более 500 км.

Купание в диких источниках бесплатно. С собой необходимо взять купальные принадлежности.

Возможно увеличение количества участников до 6 человек

Летом, осенью и весной встречать рассвет на Тихом океане и закат на Охотском море не получается из-за длинного светового дня (18-20 ч). Поэтому мы посетим оба побережья и термальные источники с выездом в удобное для вас время.

Дополнительные расходы (по желанию)