Путешествие на край света: секретные обзорные площадки, вулканы и черный песок Халактырского пляжа ждут вас в этом незабываемом туре
Путешествие начинается с посещения горы Толстый мыс, где открываются захватывающие виды на вулканы и Тихий океан. Туристы поднимутся на Халактырские скалы, чтобы насладиться потрясающими пейзажами. Завершает экскурсию прогулка по черному пляжу, где можно устроить пикник и полюбоваться закатом.
Водитель предоставит всю необходимую информацию о вулканах и местной кухне, а также поделится советами по другим интересным местам региона
Лучшие месяцы для посещения Халактырского пляжа - с июня по сентябрь. В это время закаты особенно красивы, а прогулки по черному песку и уединение с природой оставят незабываемые впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Халактырский пляж
Толстый мыс
Описание экскурсии
Сопки, город, океан: панорамы Камчатки
Маршрут нашего путешествия круговой — то есть вы увидите максимум природных красот в окрестностях Петропавловска-Камчатского. Мы заедем на гору Толстый мыс, подберемся к двум безлюдным обзорным площадкам с видами на вулканы, отвесные скалы и бескрайний Тихий океан. Совершим захватывающий крутой спуск на машине, а затем поднимемся на Халактырские скалы за новой порцией потрясающих камчатских пейзажей.
Закат на Халактырском пляже
Еще немного — и перед нами фактурный пляж из черного вулканического песка и кромка Тихого океана! У вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по этому красивейшему месту, послушать шум волн, полюбоваться заходящим солнцем и даже устроить пикник. Если захотите, я порекомендую проверенные места, где можно оценить дальневосточную кухню, и дам ценные советы по локациям, которые вы планируете посетить в путешествии.
Организационные детали
Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
Протяженность маршрута 50-60 км, в дороге мы проведем примерно 1,5 часа
Автомобиль Митсубиши Паджеро Спорт (детские автокресла имеются)
С собой можно взять чай и легкий перекус, устроить пикник на смотровой или на берегу Тихого океана.
Желательно обуть кроссовки или ботинки: подъем на Халактырские скалы крутоват
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 1895 туристов
Родился и вырос на Камчатке, с детства занимаюсь туризмом, путешествую по нашему красивому краю как на различных транспортных средствах, так и пешком. Покажу вам красивые места, сориентирую, куда стоит сходить и что посетить.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Все отлично, Владислав настоящий русский парень с доброй душой. Очень эрудированный, рассказывает много интересного про историю края, а так же флору и фауну. Остались потрясающие впечатления, спасибо большое, Владислав 😊!!!
+1
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Нина
Владислав замечательный спутник в этом путешествии. Много чего нам показал, рассказал, сопроводил. Напоил вкусным чаем с конфетами. Весь путь был в сопровождении интересных рассказов и открытий для нас. Спасибо большое Владислав. Рекомендуем.
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Евгения
все очень понравилось. забрали прямо у отеля в заранее оговоренное время. исчерпывающий рассказ, отличные локации. погода подкачала,вылканы за туманом мы не увидели,но это дело житейское. однозначно советую.
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Ирина
Отличная поездка! Услышали очень много интересного, посмотрели все заявленные места. Было очень комфортно и безопасно. Чай очень вкусный. Спасибо большое!
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К
Константин
Спасибо за отличную экскурсию! На экскурсию ездили вдвоём с женой.
Мы сначала попросили поехать на пляж и побыть там подольше, так как был очень тёплый и даже жаркий день. Тихий океан это мощь, читать дальшеуменьшить
которую не забыть, мы заходили в воду, но совсем недалеко, так как волна сбивает с ног, а обратная волна тащит в океан. Халактырский пляж, с его чёрным вулканическим песком, удивителен. Затем поехали вдоль побережья, и Владислав показал и рассказал много интересного о местной растительности. Впервые попробовали ягоду шикша, которую очень любят медведи. Дальше забрались на Халактырские скалы, виды оттуда на закате впечатляют - вулканы и бескрайний океан. Всё было очень интересно и познавательно, к тому же Владислав отличный рассказчик. Владислав обладает энциклопедическими знаниями и глубоким пониманием природы Камчатки.
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С
Светлана
Хотела бы сказать огромное спасибо гиду Владиславу! Это была не просто поездка на пляж, а настоящее и очень познавательное приключение. Мне рассказали массу интереснейшей информации: и о Камчатке в военные годы, читать дальшеуменьшить
и о вулканах, и об океане, и о местной растительности. Владислав ответил на все мои вопросы, и было видно, что он глубоко разбирается в теме, особенно в местных дикоросах, которые мы рассматривали во время прогулки по лесу. Мы поднялись на смотровую площадку и с высоты увидели панораму всего города, а потом на природную — полюбовались нашими «домашними» вулканами. Было очень здорово поэкспериментировать с магнитом и песком, сделать множество атмосферных фотографий на пляже и встретить потрясающий закат. Завершилось это чудесное путешествие вкусным чаем со сладостями. Желаю процветания! Обязательно вернусь за новыми впечатлениями.
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