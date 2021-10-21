Что вас ожидает

Сопки, город, океан: панорамы Камчатки

Маршрут нашего путешествия круговой — то есть вы увидите максимум природных красот в окрестностях Петропавловска-Камчатского. Мы заедем на гору Толстый мыс, подберемся к двум безлюдным обзорным площадкам с видами на вулканы, отвесные скалы и бескрайний Тихий океан. Совершим захватывающий крутой спуск на машине, а затем поднимемся на Халактырские скалы за новой порцией потрясающих камчатских пейзажей.

Закат на Халактырском пляже

Еще немного — и перед нами фактурный пляж из черного вулканического песка и кромка Тихого океана! У вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по этому красивейшему месту, послушать шум волн, полюбоваться заходящим солнцем и даже устроить пикник. Если захотите, я расскажу об особенностях окружающих нас вулканов, порекомендую проверенные места, где можно оценить дальневосточную кухню, и дам ценные советы по локациям, которые вы планируете посетить в путешествии.

Организационные детали