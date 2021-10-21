Халактырский пляж: закат у Тихого океана

Прогуляться по вулканическому песку и подняться на лучшие смотровые в окрестностях города

5
20 отзывов
Готовы отправиться на край света? За 3 часа вы подниметесь на секретные обзорные площадки, с высоты увидите Петропавловск-Камчатский и вулканические сопки, покорите Халактырские скалы и Толстый мыс.

А после потеряете счет времени на черном пляже, оставшись наедине с волнами Тихого океана.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Халактырский пляж: закат у Тихого океана

Что вас ожидает

Сопки, город, океан: панорамы Камчатки

Маршрут нашего путешествия круговой — то есть вы увидите максимум природных красот в окрестностях Петропавловска-Камчатского. Мы заедем на гору Толстый мыс, подберемся к двум безлюдным обзорным площадкам с видами на вулканы, отвесные скалы и бескрайний Тихий океан. Совершим захватывающий крутой спуск на машине, а затем поднимемся на Халактырские скалы за новой порцией потрясающих камчатских пейзажей.

Закат на Халактырском пляже

Еще немного — и перед нами фактурный пляж из черного вулканического песка и кромка Тихого океана! У вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по этому красивейшему месту, послушать шум волн, полюбоваться заходящим солнцем и даже устроить пикник. Если захотите, я расскажу об особенностях окружающих нас вулканов, порекомендую проверенные места, где можно оценить дальневосточную кухню, и дам ценные советы по локациям, которые вы планируете посетить в путешествии.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута 50-60 км, в дороге мы проведем примерно 1, 5 часа
  • Автомобиль Митсубиши Паджеро Спорт (детские автокресла имеются)
  • С собой можно взять чай и легкий перекус, устроить пикник на смотровой или на берегу Тихого океана.
  • Желательно обуть кроссовки или ботинки: подъем на Халактырские скалы крутоват

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Владислав
Владислав
Родился и вырос на Камчатке, с детства занимаюсь туризмом, путешествую по нашему красивому краю как на различных транспортных средствах, так и пешком. Покажу вам красивые места, сориентирую, куда стоит сходить и что посетить.
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20 реальных отзывов от туристов

С
21 окт 2021
Интересная экскурсия. Впечатляющие виды с Халактырских скал.
Е
3 окт 2021
Прекрасная экскурсия. Владислав знает прекрасно все самые выигрышные точки обзора. Прекрасный ритм экскурсии. Возможность и посмотреть, и погулять, и собрать шиповник на побережье. Все прошло прекрасно. Увезла кучу впечатлений и шиповник в придачу!
П
23 сен 2021
Гид Владислав настолько глубоко и широко провел экскурсию, что лучше него это врядли кто-то сделает! Очень интересно во время экскурсии отражена природа обьекта. Нам была предоставлена возможность пособирать все виды ягод, которые там растут. На пляже было показано много интересныъ мест. А "домашние вулканы" Петропавловска-Камчатского были показаны в эксклюзивном освещении - в лучах вечернего заката. При этом смотровая площадка была выбрана Владиславом тоже очень редкая - со скалы. Виды получились просто замечательными! Большое спасибо Владиславу за экскурсию и успехов ему в дальнейшей работе!
А
20 сен 2021
Очень познавательная и увлекательная экскурсия, прекрасные виды на вулканы и океан. Владислав молодец, много интересного знает про Камчатский край.
А
20 сен 2021
Отличный гид и отличный маршрут. Помимо классных видов на океан узнаете много о всем полуострове и о местных способах получения электричества.
Анатолий
17 сен 2021
День полный впечатлений, Владислав отличный рассказчик и опытный водитель, все четко и с точки зрения организации. Узнал много нового не только про объекты, которые мы посетили, но и в целом про местную жизнь. Виды Камчатки просто потрясают, с нетерпением жду следующей экскурсии с Владиславом.
Оксана
3 сен 2021
Спасибо Владиславу!Рассказал много интересного про Камчатку. Собирали шикшу и бруснику. Поразил вид со смотровых площадок. Владислав отвёз на дикий пляж, где можно было безлюдно поплавать и послушать шум волн океана. Обратимся на следующий год снова к Владиславу!
л
27 авг 2021
Выбрали эту экскурсию для первого знакомства с Камчаткой. Халактырский пляж потрясает и не отпускает, настолько мощно дыхание океана. Но и кроме океана, было много интересного: смотровые площадки, джиппинг, ягода шика, и рассказчиком Владислав оказался прекрасным. Спасибо большое
Е
23 авг 2021
Интересный, нестандартный маршрут. Все четко и вовремя. Спасибо, Владислав!
О
19 авг 2021
Владислав показал прекрасные живописные места, с большой любовью рассказал о крае и даже по настойчивым просьбам экскурсантов сдал секретное место с шаурмой:) рекомендую!
И
16 авг 2021
Владислав молодец👍 Все прошло отлично!
М
16 авг 2021
Спасибо большое Вячеславу за экскурсии! Он прекрасный гид, истинный знаток местности, мастер на все руки, приятный собеседник и просто хороший человек! Слава любит Камчатку и знает о ней, если не все, то очень многое! Нам очень повезло, что именно он был нашим проводником в уникальный природный мир Камчатки!
А
16 авг 2021
Отличная экскурсия! Не просто доехать до пляжа, погулять и обратно, а разные смотровые площадки, сбор ягод и прочие плюшки) Рекомендуем на 100%
Е
8 авг 2021
Экскурсия с Владиславом очень понравилась. По моей просьбе Владислав добавил в программу посещение мыса Маячный. Думаю, мы побывали на смотровых площадках, о существовании которых знают не все местные жители:) Очень интересно путешествовать с человеком, который так любит свой край. Большое спасибо!
Ю
4 авг 2021
Спасибо большое за впечатляющую экскурсию! Это было просто здорово!
Ещё 5 отзывов

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