Смотровые площадки Камчатки

Найдено 7 экскурсий в категории «Смотровые площадки» на Камчатке, цены от 8 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У вашего отеля
«Смотровая площадка на сопке Петровская»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
30 отзывов
Камчатка: от вулканических вершин до океанского заката
Захватывающее путешествие по Камчатке с панорамными видами и уникальными пейзажами, которые запомнятся на всю жизнь
«Первым делом мы направимся к сопке Мишенной: без сомнения, это самая эффектная смотровая в окрестностях города»
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
10 670 за всё до 4 чел.
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Камчатка: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж за 1 день
Откройте для себя красоту Камчатки: исторический город и завораживающий Халактырский пляж в одной поездке
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
«Вы побываете на нескольких смотровых площадках и полюбуетесь городом с высоты»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
20 000 за всё до 4 чел.
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
Маршрут проходит по живописным местам Камчатки: смотровая площадка на сопке Мишенной и Халактырский пляж с чёрным песком. Узнайте о местной флоре и фауне
«Мы доедем до смотровой площадки на вершине сопки к горным панорамам»
Сегодня в 10:00
15 июня в 13:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3700033 300 за всё до 6 чел.
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
«Мы доедем до смотровой площадки на вершине сопки к горным панорамам»
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 5 чел.
Очарование ночного Петропавловска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
«И через парк выйдем на смотровую площадку, с которой вам открывается потрясающий вид Авачинскую бухту и ночной город»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
    Здравствуйте! Да, мы были на экскурсии с Дмитрием 29.05. все прошло на 5+ мы очень довольны. Большое ВАМ спасибо.
  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
  • И
    Илья
    1 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
    Отличная программа для ознакомления с городом и Халактырским пляжем. Дмитрий отвез нас на комфортабельном внедорожнике по смотровым площадкам, расположенным на
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    сопках, откуда открываются живописные виды на город, Авачинскую бухту и близлежайшие сопки. Затем мы отправились на Халактырский пляж, где можно увидеть бескрайний Тихий океан и черный вулканический песок. Место просто невероятное! В ходе поездки Дмитрий рассказал много интересного про регион и сделал для нас красивые фото на свой фотоаппарат.

  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
    Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также
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    очень заботливым человеком. Несмотря на хорошую погоду в городе, на верхней точке перевала был туман… Там не то, что вулкан, иной раз и машину не было видно! Павел любезно согласился расширить нашу поездку до "Дачных источников", и не зря - малая долина гейзеров великолепна. И самое главное - на обратном пути туман рассеялся, а Вилючинский вулкан открылся нам во всей своей красе🥰

    Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но лучше поздно, чем никогда.
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    Мы были с сыном на Камчатке в первый раз. Обычно я в таких случаях стараюсь брать ознакомительную экскурсию, чтобы понять в целом где мы, а потом исследовать местность уже более прицельно. И вот экскурсия, организованная Дмитрием, подошла как нельзя лучше. Я списалась с Дмитрием уже поздно вечером, он, к счастью, оказался, свободен. Сходили на Мишенную, съездили на пляж, покупались в горячих источниках. Хотели вместо них в диких, но, к сожалению, дорогу уже развезло и мы не смогли это сделать. Два раза пытались застать сивучей, но у них были другие планы. Поскольку перегоны с одного места на другое довольно продолжительные, было время и природой полюбоваться, и послушать о местах и людях. Дмитрий рассказал о городе, сориентировал, что где находится, что можно глянуть, куда сходить. Мы этим и воспользовались. Кстати, Дмитрий посещает всевозможные встречи и мероприятия, организовываемые музеями, поэтому владеет большим объемом информации. В общем, спрашивайте и он постарается ответить. Ещё у него есть очень интересный канал, откуда мы узнаем много полезного. До сих пор. Вот на "Огненного лиса" собираемся. Что касается экскурсионных объектов, то тут особо и говорить нечего - это надо просто приехать и посмотреть. Словами не опишешь. Кстати, Дмитрий ещё и фотографирует, причём на фотоаппарат, а не на телефон. Так что дополнительно вы получите замечательные фотографии. Подводя итог, я рекомендую эту экскурсию. А Дмитрию от всей души я желаю успешного развития в качестве гида. Прикрепляю несколько фотографий, кстати, сделанных Дмитрием.

    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но
  • Л
    Любовь
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Что за чудо произошло, и что это за удача такая мне улыбнулась, подфартило как. До сих пор не верится, что
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    опять побывала на Камчатке. Мои девчонки собирались в январе, а я «вострила лыжи» совершенно в противоположную сторону, но полетела вместе с ними, обстоятельства так сложились. До сих пор под впечатлением. Несколько дней провели на турбазе, затем переехали в Петропавловск-Камчатский. Поужинали в ресторане «Два моря,океан». Потрясающая кухня и обслуживание. Всем рекомендую! И все семь дней «… то ли дождь со снегом, то ли снег с дождём…»,немного солнца и ни единого вулкана, скрыты все туманом и облаками. В инете нашли туристическую фирму Tripster и заказали индивидуальную обзорную экскурсию по городу и поездку на Халактырский пляж с черным вулканическим песком. Наш гид Валентин потрясающий рассказчик и знаток истории города и края. Очень грамотно продумана сама экскурсия, лаконично выстроена, интересные рассказы сопровождались посещением достопримечательностей города. Со смотровых площадок нам открывались красоты города, Авачинской бухты и выход в Тихий океан. Но вулканов так и не видно…. Халактырский пляж поверг меня в восторг. Тихий океан, волны, морские птицы, сам вулканический песок это что-то фантастическое. На мгновение показалось все не реальностью, особенно когда поднялись на скалу. Сверху был такой вид, что уходить не хотелось. Все это время Валентин рассказывал и рассказывал нам о Камчатке. А мы влюблялись все больше и больше. Не буду перечислять места,где мы побывали, всё есть на сайте!!! А вулканы мы всё-таки увидели!!! В день отлёта! И это было достойнейшее завершение путешествия: Корякский,Авачинский, Козельский, Арик и Ааг,прощались с нами,потрясая своей первозданной красотой!!!! Хочу выразить огромную благодарность фирме Tripster и Валентину Мулюкину, нашему гиду-вдохновителю за прекрасно проведенную экскурсию!!! Приезжайте на Камчатку! Эту землю надо увидеть своими глазами, чтобы потом уже никогда не забыть ее красоты!

  • В
    Валерия
    14 мая 2024
    2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
    Очень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказано
    Очень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказаноОчень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказаноОчень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказано
  • С
    Степан
    30 апреля 2024
    2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
    Добрый день! Большое спасибо за сегодняшнюю экскурсию "2 в 1. Халактырский пляж". Экскурсовод Александр Аладинский. Прекрасное знание материала. У мелое изложение. Чувствуется
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    желание донести всю информацию до слушателей. Добро сердечное отношение. С удовольствием по рекомендуем эту экскурсию другим. С уважение, Степан и Кира из Москвы

  • Д
    Дмитрий
    25 апреля 2024
    2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
    Прекрасная экскурсия, отличные виды, интересные истории о Петропавловске
    Прекрасная экскурсия, отличные виды, интересные истории о ПетропавловскеПрекрасная экскурсия, отличные виды, интересные истории о ПетропавловскеПрекрасная экскурсия, отличные виды, интересные истории о ПетропавловскеПрекрасная экскурсия, отличные виды, интересные истории о ПетропавловскеПрекрасная экскурсия, отличные виды, интересные истории о Петропавловске
  • Д
    Дарья
    21 апреля 2024
    От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
    Большое спасибо Владиславу за такое замечательное знакомство с городом. Удалось заинтересовать нас сразу же, а это, к сожалению, получается не
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    у всех гидов. Владислав не только рассказывал общую информацию, но и делился личным опытом, что было очень интересно послушать. Мы в восторге, рекомендуем к посещению

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Смотровые площадки»

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  1. Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
  2. От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
  3. 2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
  4. Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
  5. В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
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  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
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