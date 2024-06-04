Смотровые площадки Камчатки

1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У вашего отеля
«Смотровая площадка на сопке Петровская»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Камчатка: от вулканических вершин до океанского заката
Захватывающее путешествие по Камчатке с панорамными видами и уникальными пейзажами, которые запомнятся на всю жизнь
«Первым делом мы направимся к сопке Мишенной: без сомнения, это самая эффектная смотровая в окрестностях города»
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Камчатка: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж за 1 день
Откройте для себя красоту Камчатки: исторический город и завораживающий Халактырский пляж в одной поездке
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
«Вы побываете на нескольких смотровых площадках и полюбуетесь городом с высоты»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж
Маршрут проходит по живописным местам Камчатки: смотровая площадка на сопке Мишенной и Халактырский пляж с чёрным песком. Узнайте о местной флоре и фауне
«Мы доедем до смотровой площадки на вершине сопки к горным панорамам»
Сегодня в 10:00
15 июня в 13:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3700033 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
«Мы доедем до смотровой площадки на вершине сопки к горным панорамам»
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
«И через парк выйдем на смотровую площадку, с которой вам открывается потрясающий вид Авачинскую бухту и ночной город»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей4 июня 2024Здравствуйте! Да, мы были на экскурсии с Дмитрием 29.05. все прошло на 5+ мы очень довольны. Большое ВАМ спасибо.
- ДДенис4 июня 2024Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
- ИИлья1 июня 2024Отличная программа для ознакомления с городом и Халактырским пляжем. Дмитрий отвез нас на комфортабельном внедорожнике по смотровым площадкам, расположенным на
- ДДарья24 мая 2024Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также
- ЕЕкатерина21 мая 2024Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но лучше поздно, чем никогда.
- ЛЛюбовь16 мая 2024Что за чудо произошло, и что это за удача такая мне улыбнулась, подфартило как. До сих пор не верится, что
- ВВалерия14 мая 2024Очень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказано
- ССтепан30 апреля 2024Добрый день! Большое спасибо за сегодняшнюю экскурсию "2 в 1. Халактырский пляж". Экскурсовод Александр Аладинский. Прекрасное знание материала. У мелое изложение. Чувствуется
- ДДмитрий25 апреля 2024Прекрасная экскурсия, отличные виды, интересные истории о Петропавловске
- ДДарья21 апреля 2024Большое спасибо Владиславу за такое замечательное знакомство с городом. Удалось заинтересовать нас сразу же, а это, к сожалению, получается не
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Смотровые площадки»
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