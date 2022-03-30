Что вас ожидает

Захватывающие дух панорамы

Мы поднимемся на главные смотровые площадки Петропавловска-Камчатского: «Мишенная сопка» и «Петровская сопка». Полюбуемся потрясающими видами на город и вулканы, которые местные жители ласково называют «домашними». А также остановимся у Казачьего ручья: вы попробуете вкуснейшую родниковую воду и узнаете о ее целебных свойствах.

Знаковые места центра и не только

Вы прогуляетесь по исторической части города и оцените памятники, посвященные великим мореплавателям: Кларку, Лаперузу и Берингу. Посетите старинный парк на Никольской сопке и услышите интересные факты о Крымской войне. Спуститесь к Авачинской бухте и по прибрежной зоне дойдете до центральной площади. Кроме того, мы устроим вкусный перекус с бутербродами по-камчатски и травяным чаем.

Организационные детали