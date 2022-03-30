Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день

Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида

Индивидуальная
Петропавловск-Камчатский — город, где начинается Россия.

Вы познакомитесь с его богатой и непростой историей, увидите главные достопримечательности и подниметесь на самые живописные смотровые площадки.

Прогуляетесь по прибрежной зоне и попробуете бутерброды по-камчатски!
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Захватывающие дух панорамы

Мы поднимемся на главные смотровые площадки Петропавловска-Камчатского: «Мишенная сопка» и «Петровская сопка». Полюбуемся потрясающими видами на город и вулканы, которые местные жители ласково называют «домашними». А также остановимся у Казачьего ручья: вы попробуете вкуснейшую родниковую воду и узнаете о ее целебных свойствах.

Знаковые места центра и не только

Вы прогуляетесь по исторической части города и оцените памятники, посвященные великим мореплавателям: Кларку, Лаперузу и Берингу. Посетите старинный парк на Никольской сопке и услышите интересные факты о Крымской войне. Спуститесь к Авачинской бухте и по прибрежной зоне дойдете до центральной площади. Кроме того, мы устроим вкусный перекус с бутербродами по-камчатски и травяным чаем.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте. Курение в автомобиле запрещено.
  • Перекус включен в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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