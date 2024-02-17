Обзорная экскурсия ночью — это романтическое и даже мистическое приключение: вместо музеев и шумной площади — закат над Авачинской бухтой, шелест прибоя, прогулка на вершину сопки и монументы, окутанные тенями. Вы откроете атмосферные пейзажи подсвеченных улиц и могучих силуэтов вулканов, погуляете по берегу океана и послушаете рассказы об истории нашего края.

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Описание

Что вас ожидает

Историческая часть города

Мы пройдём по набережной, встретим закат над бухтой и полюбуемся Вилючинским вулканом, возвышающимся над водной гладью. Посетим Театральную площадь и направимся в исторический центр, где я познакомлю вас с памятниками мореплавателям и расскажу о прошлом Петропавловска-Камчатского, в том числе о знаковом сражении 1854 года во времена Крымской войны.

По широкой лестнице поднимемся на Никольскую сопку, или «Сопку любви». И через парк выйдем на смотровую площадку, с которой вам открывается потрясающий вид Авачинскую бухту и ночной город.

Смотровая площадка на Мишенной сопке

К самой высокой точке города мы доберёмся на автомобиле. Перед вами предстанет чудесная панорама: старая и новая часть Петропавловска-Камчатского, Култучное озеро, а также Театральная площадь и набережная, на которых вы побывали час назад. «Домашние», как мы их называем, вулканы Авачинский, Корякский и Козельский здесь видны во всей красе.

Прогулка по побережью Тихого океана

В завершение отправимся на Халактырский пляж, где с чаем в руках погуляем по чёрному вулканическому песку и послушаем шум прибоя. В тёплое время можно искупаться под звёздным небом Камчатки.

Организационные детали