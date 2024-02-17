Очарование ночного Петропавловска
Индивидуальная экскурсия на Камчатке

Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом

Обзорная экскурсия ночью — это романтическое и даже мистическое приключение: вместо музеев и шумной площади — закат над Авачинской бухтой, шелест прибоя, прогулка на вершину сопки и монументы, окутанные тенями.

Вы откроете атмосферные пейзажи подсвеченных улиц и могучих силуэтов вулканов, погуляете по берегу океана и послушаете рассказы об истории нашего края.
Очарование ночного Петропавловска
Очарование ночного Петропавловска
Очарование ночного Петропавловска
Ближайшие даты:
17
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фев
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фев
20
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Описание

Что вас ожидает

Историческая часть города

Мы пройдём по набережной, встретим закат над бухтой и полюбуемся Вилючинским вулканом, возвышающимся над водной гладью. Посетим Театральную площадь и направимся в исторический центр, где я познакомлю вас с памятниками мореплавателям и расскажу о прошлом Петропавловска-Камчатского, в том числе о знаковом сражении 1854 года во времена Крымской войны.

По широкой лестнице поднимемся на Никольскую сопку, или «Сопку любви». И через парк выйдем на смотровую площадку, с которой вам открывается потрясающий вид Авачинскую бухту и ночной город.

Смотровая площадка на Мишенной сопке

К самой высокой точке города мы доберёмся на автомобиле. Перед вами предстанет чудесная панорама: старая и новая часть Петропавловска-Камчатского, Култучное озеро, а также Театральная площадь и набережная, на которых вы побывали час назад. «Домашние», как мы их называем, вулканы Авачинский, Корякский и Козельский здесь видны во всей красе.

Прогулка по побережью Тихого океана

В завершение отправимся на Халактырский пляж, где с чаем в руках погуляем по чёрному вулканическому песку и послушаем шум прибоя. В тёплое время можно искупаться под звёздным небом Камчатки.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, перекус
  • Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере Honda CR-V или Honda Vezel. Есть детское кресло.
  • Летом на Камчатке темнеет поздно: закат приходится примерно на 21:30, но до полуночи на улице ещё довольно светло. А зимой темно уже в 18–19 часов. Поэтому время начала программы может изменяться в зависимости от времени года.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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