Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
Вы откроете атмосферные пейзажи подсвеченных улиц и могучих силуэтов вулканов, погуляете по берегу океана и послушаете рассказы об истории нашего края.
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Описание
Что вас ожидает
Историческая часть города
Мы пройдём по набережной, встретим закат над бухтой и полюбуемся Вилючинским вулканом, возвышающимся над водной гладью. Посетим Театральную площадь и направимся в исторический центр, где я познакомлю вас с памятниками мореплавателям и расскажу о прошлом Петропавловска-Камчатского, в том числе о знаковом сражении 1854 года во времена Крымской войны.
По широкой лестнице поднимемся на Никольскую сопку, или «Сопку любви». И через парк выйдем на смотровую площадку, с которой вам открывается потрясающий вид Авачинскую бухту и ночной город.
Смотровая площадка на Мишенной сопке
К самой высокой точке города мы доберёмся на автомобиле. Перед вами предстанет чудесная панорама: старая и новая часть Петропавловска-Камчатского, Култучное озеро, а также Театральная площадь и набережная, на которых вы побывали час назад. «Домашние», как мы их называем, вулканы Авачинский, Корякский и Козельский здесь видны во всей красе.
Прогулка по побережью Тихого океана
В завершение отправимся на Халактырский пляж, где с чаем в руках погуляем по чёрному вулканическому песку и послушаем шум прибоя. В тёплое время можно искупаться под звёздным небом Камчатки.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, перекус
- Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере Honda CR-V или Honda Vezel. Есть детское кресло.
- Летом на Камчатке темнеет поздно: закат приходится примерно на 21:30, но до полуночи на улице ещё довольно светло. А зимой темно уже в 18–19 часов. Поэтому время начала программы может изменяться в зависимости от времени года.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.