Увидеть самое главное на Камчатке

Найдено 17 экскурсий в категории «Самое главное» на Камчатке, цены от 10 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Камчатская экзотика: удивительное путешествие к мысу Маячный и скалам Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
26 411 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
29 июня в 08:00
2 авг в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
30 отзывов
Камчатка: от вулканических вершин до океанского заката
Захватывающее путешествие по Камчатке с панорамными видами и уникальными пейзажами, которые запомнятся на всю жизнь
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
10 670 за всё до 4 чел.
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Групповая
5 часов
4 отзыва
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 11:00
10 000 за человека
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Камчатка: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж за 1 день
Откройте для себя красоту Камчатки: исторический город и завораживающий Халактырский пляж в одной поездке
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
20 000 за всё до 4 чел.
Фантастическая Камчатка со всех сторон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
26 670 за всё до 4 чел.
Самые популярные места Камчатки за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Популярное предложение
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 000 за человека
Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Камчатские красоты: Мыс Маячный и скалы Три брата - путешествие мечты
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки: смотровая площадка «Край света», скалы Три брата и Вилючинский вулкан ждут вас
Начало: Петропавловск камчатский
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 30 000 за всё до 4 чел.
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Незабываемая экскурсия по живописным местам Камчатки: от пляжа до сопок
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите уникальный Халактырский пляж и сопки с великолепными видами на вулканы и бухту
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Камчатка: путешествие на край Евразии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6500058 500 за всё до 6 чел.
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
10 отзывов
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный на Камчатке
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к краю земли, где вас ждут впечатляющие виды, история и природа Камчатки
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
от 39 000 за всё до 6 чел.
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Первый день на Камчатке: от сопок до Тихого океана
За один день познакомьтесь с красотами Камчатки: вулканами, сопками и берегом Тихого океана. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 23 000 за человека
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Начало: в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 750 за человека
Очарование ночного Петропавловска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Увидеть город исторический и современный, покорить сопку Мишенная и полюбоваться вулканами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
13 571 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
    Добрый день. Морская прогулка превзошла все ожидания. Благодаря солнечной погоде и безоблачному небу, увидели красоты Авачинской бухты (если я правильно поняла
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    и запомнила), Вилюченского вулкана и главное Тихий океан. Спасибо организатору, что сказал про таблетки от укачивания, мужа это спасло… Уха и краб просто 🫶. А рыбалка в бухте Тихой приятный бонус в количестве 6 штук камбалы. Пока муж рыбачил, забыл про свое самочувствие. Спасибо еще раз за офигенную (не побоюсь этого слова) морскую прогулку

  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Однозначно рекомендую. В лице гида Сергея нашли подготовленного экскурсовода, умного и образованного, приятного собеседника. Являясь разносторонним человеком, Сергей увлекает историей,
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    географией, с юмором, емко и интересно излагает материал доступным языком, как для взрослых, так и ориентируясь на маленьких туристов, уделяя внимание каждому. Очень уважительное отношение к гостям и их ожиданиям. Отдельный респект за пикник на романтичной смотровой площадке с видом на скалы "Три брата", точнее сказать - маленький банкет, тонко, со вкусом, неожиданно, и очень приятно! Поезжайте, не раздумывая, отличное настроение будет обеспечено, Сергей покажет всю красоту этих мест. Олеся, Барнаул (семья с маленьким ребенком), посещение: май 2024

  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
    В последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всем остальным заниматься. Считаю, что
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    путешественникам не стоит пренебрегать возможностью узнать побольше о месте, где они проводят свой отпуск. Екатерина - отличный гид и рассказчик! Несмотря на то, что погода была дождливая, мы пробыли на улице почти 3 часа. Еще было интересно в рамках экскурсии посетить вулканариум - если бы не дождь, я туда бы вряд ли сама пошла😏

    В последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всемВ последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всемВ последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всемВ последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всем
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Сергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, наша поездка продлилась почти 4
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    часа. Было весьма познавательно узнать об исторических событиях, происходивших на мысе, о самом маяке, а также побывать действительно на краю света! Приятным дополнением к прогулке стал бокал шампанского с видом на "Трех (как оказалось, четырех) братьев"🥰

    Сергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, нашаСергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, нашаСергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, наша
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Благодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такой теплый прием… Рассказал нам
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    много интересных исторических фактов и моментов, сориентировался по погодным условиям, как лучше спланировать экскурсию, чтобы мы смогли максимально увидеть задуманное в туманный и дождливый день… Отдельное спасибо за шампанское с бутербродами с местной рыбой (муж предпочел самогон-и он тоже оказался в меню:)) Сергей нам дал рекомендации по следующим экскурсиям… Очень приятный, общительный, увлеченный и влюбленный в свой край. Самые искренние рекомендации!

    Благодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такойБлагодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такойБлагодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такой
  • Л
    Любовь
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Что за чудо произошло, и что это за удача такая мне улыбнулась, подфартило как. До сих пор не верится, что
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    опять побывала на Камчатке. Мои девчонки собирались в январе, а я «вострила лыжи» совершенно в противоположную сторону, но полетела вместе с ними, обстоятельства так сложились. До сих пор под впечатлением. Несколько дней провели на турбазе, затем переехали в Петропавловск-Камчатский. Поужинали в ресторане «Два моря,океан». Потрясающая кухня и обслуживание. Всем рекомендую! И все семь дней «… то ли дождь со снегом, то ли снег с дождём…»,немного солнца и ни единого вулкана, скрыты все туманом и облаками. В инете нашли туристическую фирму Tripster и заказали индивидуальную обзорную экскурсию по городу и поездку на Халактырский пляж с черным вулканическим песком. Наш гид Валентин потрясающий рассказчик и знаток истории города и края. Очень грамотно продумана сама экскурсия, лаконично выстроена, интересные рассказы сопровождались посещением достопримечательностей города. Со смотровых площадок нам открывались красоты города, Авачинской бухты и выход в Тихий океан. Но вулканов так и не видно…. Халактырский пляж поверг меня в восторг. Тихий океан, волны, морские птицы, сам вулканический песок это что-то фантастическое. На мгновение показалось все не реальностью, особенно когда поднялись на скалу. Сверху был такой вид, что уходить не хотелось. Все это время Валентин рассказывал и рассказывал нам о Камчатке. А мы влюблялись все больше и больше. Не буду перечислять места,где мы побывали, всё есть на сайте!!! А вулканы мы всё-таки увидели!!! В день отлёта! И это было достойнейшее завершение путешествия: Корякский,Авачинский, Козельский, Арик и Ааг,прощались с нами,потрясая своей первозданной красотой!!!! Хочу выразить огромную благодарность фирме Tripster и Валентину Мулюкину, нашему гиду-вдохновителю за прекрасно проведенную экскурсию!!! Приезжайте на Камчатку! Эту землю надо увидеть своими глазами, чтобы потом уже никогда не забыть ее красоты!

  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
    Посетили терпкий край Камчатку в начале мая. Наша экскурсия началась с аэропорта, Екатерина любезно согласилась встретить нас)) дорога до Петропавловск-Камчатского
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    пролетела быстро и познавательно. Т. к. май не очень комфортный месяц, для посещения Екатерина сориентировала нас, куда мы сможем попасть и что стоит посмотреть. Особенно хочется отметить Екатерину как грамотного, исторически подкованного и патриотичного экскурсовода и просто красавицу)) любящую свой край. Огромное спасибо!!!

  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Самые популярные места Камчатки за 1 день
    Порадовало, что Иван откликнулся на заявку моментально и скорректировал время отправления, когда зарядил дождь. Экскурсия была индивидуальная и длилась около 3-часов. Удобная машина. Иван - аккуратный водитель, интересный собеседник. Много всего успели посмотреть. От души рекомендую!
  • В
    Валерия
    14 мая 2024
    2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
    Очень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказано
    Очень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказаноОчень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказаноОчень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказано
  • Л
    Лариса
    11 мая 2024
    Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
    Хочу выразить благодарность Екатерине за замечательную экскурсию с посещением всех видовых и исторических мест города. Экскурсия очень информативная и познавательная,
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    сочетает в себе поездки на авто и пешие маршруты, сделали много красивых фото. Видно, что Екатерина знает и любит свой край, его историю, очень позитивный и открытый человек. Всем рекомендую!!!

    Хочу выразить благодарность Екатерине за замечательную экскурсию с посещением всех видовых и исторических мест города. ЭкскурсияХочу выразить благодарность Екатерине за замечательную экскурсию с посещением всех видовых и исторических мест города. ЭкскурсияХочу выразить благодарность Екатерине за замечательную экскурсию с посещением всех видовых и исторических мест города. Экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
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  3. Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
  4. От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
  5. Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
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