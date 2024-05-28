1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Камчатская экзотика: удивительное путешествие к мысу Маячный и скалам Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
26 411₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Петропавловск-Камчатский за 1 день
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
29 июня в 08:00
2 авг в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Камчатка: от вулканических вершин до океанского заката
Захватывающее путешествие по Камчатке с панорамными видами и уникальными пейзажами, которые запомнятся на всю жизнь
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 11:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Камчатка: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж за 1 день
Откройте для себя красоту Камчатки: исторический город и завораживающий Халактырский пляж в одной поездке
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Камчатские красоты: Мыс Маячный и скалы Три брата - путешествие мечты
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки: смотровая площадка «Край света», скалы Три брата и Вилючинский вулкан ждут вас
Начало: Петропавловск камчатский
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая экскурсия по живописным местам Камчатки: от пляжа до сопок
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите уникальный Халактырский пляж и сопки с великолепными видами на вулканы и бухту
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6500058 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный на Камчатке
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к краю земли, где вас ждут впечатляющие виды, история и природа Камчатки
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
от 39 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первый день на Камчатке: от сопок до Тихого океана
За один день познакомьтесь с красотами Камчатки: вулканами, сопками и берегом Тихого океана. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 23 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Начало: в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 750₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Увидеть город исторический и современный, покорить сопку Мишенная и полюбоваться вулканами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
13 571₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна28 мая 2024Добрый день. Морская прогулка превзошла все ожидания. Благодаря солнечной погоде и безоблачному небу, увидели красоты Авачинской бухты (если я правильно поняла
- ООлеся27 мая 2024Однозначно рекомендую. В лице гида Сергея нашли подготовленного экскурсовода, умного и образованного, приятного собеседника. Являясь разносторонним человеком, Сергей увлекает историей,
- ДДарья24 мая 2024В последнее время я всегда стараюсь сначала пройтись по городу с гидом, а потом уже всем остальным заниматься. Считаю, что
- ДДарья24 мая 2024Сергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, наша поездка продлилась почти 4
- ДДарья24 мая 2024Благодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такой теплый прием… Рассказал нам
- ЛЛюбовь16 мая 2024Что за чудо произошло, и что это за удача такая мне улыбнулась, подфартило как. До сих пор не верится, что
- ААнастасия14 мая 2024Посетили терпкий край Камчатку в начале мая. Наша экскурсия началась с аэропорта, Екатерина любезно согласилась встретить нас)) дорога до Петропавловск-Камчатского
- ТТатьяна14 мая 2024Порадовало, что Иван откликнулся на заявку моментально и скорректировал время отправления, когда зарядил дождь. Экскурсия была индивидуальная и длилась около 3-часов. Удобная машина. Иван - аккуратный водитель, интересный собеседник. Много всего успели посмотреть. От души рекомендую!
- ВВалерия14 мая 2024Очень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказано
- ЛЛариса11 мая 2024Хочу выразить благодарность Екатерине за замечательную экскурсию с посещением всех видовых и исторических мест города. Экскурсия очень информативная и познавательная,
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