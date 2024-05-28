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опять побывала на Камчатке. Мои девчонки собирались в январе, а я «вострила лыжи» совершенно в противоположную сторону, но полетела вместе с ними, обстоятельства так сложились. До сих пор под впечатлением. Несколько дней провели на турбазе, затем переехали в Петропавловск-Камчатский. Поужинали в ресторане «Два моря,океан». Потрясающая кухня и обслуживание. Всем рекомендую! И все семь дней «… то ли дождь со снегом, то ли снег с дождём…»,немного солнца и ни единого вулкана, скрыты все туманом и облаками. В инете нашли туристическую фирму Tripster и заказали индивидуальную обзорную экскурсию по городу и поездку на Халактырский пляж с черным вулканическим песком. Наш гид Валентин потрясающий рассказчик и знаток истории города и края. Очень грамотно продумана сама экскурсия, лаконично выстроена, интересные рассказы сопровождались посещением достопримечательностей города. Со смотровых площадок нам открывались красоты города, Авачинской бухты и выход в Тихий океан. Но вулканов так и не видно…. Халактырский пляж поверг меня в восторг. Тихий океан, волны, морские птицы, сам вулканический песок это что-то фантастическое. На мгновение показалось все не реальностью, особенно когда поднялись на скалу. Сверху был такой вид, что уходить не хотелось. Все это время Валентин рассказывал и рассказывал нам о Камчатке. А мы влюблялись все больше и больше. Не буду перечислять места,где мы побывали, всё есть на сайте!!! А вулканы мы всё-таки увидели!!! В день отлёта! И это было достойнейшее завершение путешествия: Корякский,Авачинский, Козельский, Арик и Ааг,прощались с нами,потрясая своей первозданной красотой!!!! Хочу выразить огромную благодарность фирме Tripster и Валентину Мулюкину, нашему гиду-вдохновителю за прекрасно проведенную экскурсию!!! Приезжайте на Камчатку! Эту землю надо увидеть своими глазами, чтобы потом уже никогда не забыть ее красоты!