Также до 31.08.2023 на тур действует акция «Ранее бронирование» на сезон 2024: цена по акции — 139 000 руб., цена без акции — 142 000 руб.
Активный тур без рюкзаков по Камчатке с насыщенной программой, которая включает самые известные точки притяжения полуострова.
Совершим восхождение на 3 вулкана, сплавимся по реке и порыбачим, отправимся на морскую прогулку по Авачинской бухте, искупаемся в горячих источниках и Тихом океане.
И, конечно, увидим Камчатку во всей ее красе с водопадами, фурамольными полями, гейзерами и пляжем с вулканическим песком. Все переезды осуществляются на автомобилях повышенной проходимости — вахтовках. Ночевки в домиках и палатках.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Халактырский пляж
Встреча группы в 12:00 в хостеле в городе Петропавловск-Камчатский.
Оставляем вещи и отправляемся на Халактырский пляж Тихого океана.
Да-да, тот самый, с черным вулканическим песком.
Рокот волн. Чайки. Ракушки. Медитация.
Можно нырнуть в солёные волны океана. Бегом и с громким визгом. Рай.
Поедим уху, а потом возвращаемся в хостел.
Ужин в кафе (самостоятельно).
Отправляемся спать, так как завтра нас ждёт ранний выезд.
Вулкан Горелый
Встаем рано, завтракаем и отправляемся к южной группе вулканов.
На ближайшие три дня у нас очень насыщенная программа.
Погода в этой части полуострова очень нестабильная, поэтому маршрут может измениться, исходя из метеоусловий.
На машине повышенной проходимости мы проедем 110 км (время в пути ориентировочно 4–5 часов и зависит от состояния дорог).
Первый в нашей программе — действующий вулкан Горелый, высота которого 1829 м.
По приезду — перекусываем и отправляемся на восхождение (набор высоты ~700–750 м, расстояние 4,5 км в одну сторону).
Восхождение не сложное и в хорошую погоду мы сможем не только заглянуть в два из одиннадцати кратеров Горелого, но и увидеть Вилючинский вулкан.
Возвращаемся в лагерь, где нас ждет обед.
Если сегодня успеем, то доедем до лавовых пещер вулкана Горелый.
Возвращаемся, делимся впечатлениями, ужинаем и отправляемся спать.
Ночевка в палатках.
Вулкан Мутновский
Сегодня нас тоже ждет ранний подъем и еще один активный вулкан — Мутновский. (расстояние ~4 км в одну сторону, набор высоты 450 м).
Состоит из нескольких конусов, слившихся в единый массив.
Пройдём по краю вулкана.
На всем протяжении маршрута откроются невероятные виды на кратер вулкана, а в конце подъема увидим фумарольные поля.
На обратном пути дойдём до водопада в каньоне Опасный.
Это потрясающий водопад! Высота его около 80 метров. Взору открывается метров 50–60. Остальная мощь воды ныряет в нетаящий годами ледник.
Оглядитесь по сторонам и поверите, что вы почти в Гранд Каньоне. Невероятно!
После этого перекусываем и отправляемся на стоянку.
Ужинаем и отправляемся спать.
Ночевка в палатках.
Малая долина гейзеров
Сегодня мы посетим так называемую Малую долину гейзеров.
К знаменитой Долине гейзеров это место не имеет отношения, однако виды здесь тоже очень впечатляющие.
Горячие источники являются активным фумарольным полем, газы которого подогревают холодную воду горного ручья, и в результате можно наблюдать фонтаны горячей воды и пара.
Кроме того, здесь есть горячие источники с голубой глиной, где можно будет искупаться.
Обедаем и переезжаем в поселок Паратунка.
По пути заедем на водопад на ручье Спокойный.
Остановимся на базе отдыха. Ура!
Цивилизация: душ, сотовая связь, электричество и самые настоящие кровати.
Этнодеревня и переезд к Авачинскому вулкану
Завтракаем на базе отдыха в Паратунке (завтрак включен в стоимость) и отправляемся в этнодеревню.
Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова.
Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов — завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов.
Мы освоим даже несколько движений национального танца.
Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре.
На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева.
После обеда мы отправимся на машинах к подножью Авачинского вулкана.
Дорога займет около 2 часов (70 км).
По приезде располагаемся в домиках (по 10 человек, душ за отдельную плату, туалет на улице).
Ужинаем и наслаждаемся видами дремлющего гиганта под первыми звездами на антрацитовом камчатском небе.
Восхождение на Авачинский вулкан
Восхождение на Авачинский вулкан (радиально 15 км).
Перепад высоты от места старта до вершины больше, чем при восхождении на Эльбрус — 1900 м.
Высоты конечно не те, но на Камчатке горняшка приходит раньше, чем на Кавказе.
Идем налегке.
Любуемся потрясающими видамина Корякский вулкан и Тихий океан.
В случае хорошей погоды, у нас есть все шансы попасть на вершину.
Здесь, как и положено, все горячее, все дымится и кипит.
Многообразие красок и пород восхищает.
Перекусываем и начинаем спуск вниз.
Переезжаем в гостиницу в населенном пункте Начики.
Первая часть нашего путешествия позади.
Переезд в пос. Козыревск
Ранний выезд.
Переезд в пос. Козыревск.
В пути 470 км. Переезд долгий, обычно занимает около 7–8 часов, но возможно увеличение или уменьшение времени (зависит от дорожной обстановки).
По пути заедем в знаменитый на всю Камчатку поселок Сокоч, где купим огромные вкусные пирожки (в стоимость не включено).
По желанию группы можно заехать на горячие источники в поселке Малки.
Обед в с. Мильково (в стоимость не включено).
По пути не исключена встреча хозяином Камчатки — бурым медведем.
В Козыревске располагаемся в домиках (размещение по 4–5 человек).
Дополнительно можно заказать баню (доплата — 5000 руб. за группу).
Переезд под Толбачик
Отправляемся в сторону вулкана Толбачик.
Нам предстоит проехать ~65 км по лесной дороге, переезд занимает от 4 до 6 часов.
И наконец мы добираемся до Северного прорыва Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ).
Нас ждут лунные ландшафты, Мёртвый Лес, пещеры.
Эти пейзажи никого не оставят равнодушным.
Разбиваем палаточный лагерь, сегодня у нас ночёвка в палатках.
Восхождение на Плоский Толбачик
Сегодня нас ждет восхождение на действующий вулкан Плоский Толбачик, высота которого 3140 м.
Восхождение не простое (около 8 часов).
Зато наверху нас ждёт удивительная картина: огромный по размерам кратер, 3 км в диаметре и 400 м в глубину, с обрывистыми внутрь стенами.
Если будет хорошая погода, то мы увидим панорамы вулканов Ключевской группы, а также безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.
Возвращаемся в лагерь.
Ночевка в палатках.
Переезд в Эссо
Переезжаем в село Эссо (переезд 6–7 часов).
После такой активной части нас ждет купание в горячих источниках.
Ночевка на базе отдыха (размещение по 3–4 человека).
Сплав по реке Быстрой
Сплав по реке Быстрой.
Отправимся в очень живописные места, где порыбачим, пообедаем, сделаем много красивых снимков.
Ночевка на базе отдыха.
Переезд в Петропавловск-Камчатский
Ранний подъем, сборы.
И вновь долгая дорога в Петропавловск-Камчатский (6–8 часов).
По пути мы снова пообедаем в столовой в с. Мильково (не включено в стоимость), заедем за пирожками в Сокоч и наконец доберемся до хостела в Петропавловск-Камчатском.
Ужин (не входит в стоимость).
Ночевка в хостеле (размещение по 6–10 человек).
Морская прогулка по Авачинской бухте и Вулканариум
Сегодня у нас морская прогулка по Авачинской бухте.
Она не замерзает зимой, считается одной из крупнейших бухт на планете и способна принять судно любого размера.
В ходе путешествия на кораблике мы полюбуемся красотами океанского побережья, познакомимся с удивительным островом Старичков, увидим колонии морских птиц, половим рыбу и отведаем вкусной ухи.
Возвращаемся в город и идем в Вулканариум.
На экскурсии мы обобщим все знания о вулканах, узнаем много фактов о вулканах Камчатки и Мира.
В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать.
Кроме того, мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток.
А также сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов.
Ужинаем в кафе (не входит в стоимость).
Ночуем в хостеле.
В последний вечер устраиваем посиделки, делимся впечатлениями о походе, обмениваемся контактами и благодарим друг друга за компанию.
Окончание тура
Завтрак.
Освобождение номеров.
Самостоятельное отправление в аэропорт.
До свидания, Камчатка!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, базах отдыха, хостелах, домиках, палатках. Размещение по 4-6-10 человек, зависит от локации.
1-2-местное размещение возможно, но не везде (на Авачинском кордоне только 10-местные домики). Размер доплаты уточняйте при бронировании.
На тур действуют скидки:
- Для групп от 4 человек (не суммируется с другими скидками) — 3000 руб.
- Для тех, кто идет с нами в длинный поход не первый раз — 1500 руб.
- Для доноров — 1000 руб.
- Для тех, кто берет свою палатку, подходящую под условия похода (уточнить, подходит ли ваша палатка, можно у консультанта) — 500 руб. (за каждое палаткоместо).
Варианты проживания
Хостел в Петропавловске-Камчатском
База отдыха в Паратунке
Домики у подножья Авачинского вулкана
Гостиница в Начиках
Домики в Козыревске
База отдыха в Эссо
Палаточный лагерь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) — по запросу
- 2-3-разовое питание на маршруте
- Перекусы на маршруте
- Все переезды на маршруте
- Проживание на маршруте в гостиницах, базах отдыха, хостелах, домиках, палатках (размещение по 4-6-10 человек, зависит от локации, подробности можно уточнить у консультанта)
- Сплав по реке Быстрая
- Морская прогулка
- Средства для защиты от медведей (сигнал охотника, фальшфейры и пр.)
- Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, котлы, пилы, топоры, кухонное, групповая аптечка)
- Экологические взносы за пользования рекреационными ресурсами
- Услуги инструкторов
- Услуги повара
- Страховка от несчастного случая
- Доставка авиапочтой на Камчатку модулей с едой и общественным снаряжением
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка
- Питание в кафе
- Любые личные расходы
- Все расходы связанные с вынужденным изменением программы и форс-мажорами
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20–35 литров);
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5°C);
- подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- рюкзак / спортивная сумка / чемодан.
Рекомендуемое снаряжение:
- пуховик (теплая куртка);
- термос (1л);
- часы наручные;
- фотоаппарат;
- телефон;
- платье.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- носки или термоноски;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка / мембрана / горнолыжная);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки / кроксы / сандалии;
- пуховый жилет.
Личное снаряжение;
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- термос (1л);
- набор посуды (клмн);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- свисток.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка включена в стоимость тура.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие есть скидки?
На тур действуют скидки:
- Для групп от 4 человек (не суммируется с другими скидками) — 3000 руб.
- Для тех, кто идет с нами в длинный поход не первый раз — 1500 руб.
- Для доноров — 1000 руб.
- Для тех, кто берет свою палатку, подходящую под условия похода (уточнить, подходит ли ваша палатка, можно у консультанта) — 500 руб. (за каждое палаткоместо).
- С какого возраста можно участвовать?
Несовершеннолетних участников мы берём только в сопровождении взрослого.
С возрастом очень индивидуально, зависит от походного опыта.
Мы не рекомендуем участвовать в данном туре до 12 лет, но можем обсудить этот вопрос с вами индивидуально.
- На какое время брать билеты?
Туда: можно добираться до Петропавловска-Камчатского любым рейсом из любого города (самолеты летают из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Иркутска и Якутска). Можно прилетать раньше на 1-2 дня, чтобы адаптироваться к местному времени (разница с Москвой 9 часов: в 15:00 по Московскому времени в Петропавловске-Камчатском полночь).
Встреча в хостеле в первый день похода в 12:00, поэтому прилет не позже 10:30.
Обратно: Если время позволяет, можно задержаться в Петропавловск-Камчатском на день-другой, чтобы погулять по городу и познакомиться с жизнью камчадалов или съездить на вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров или на Курильское озеро.
Вылет в любое время в последний день похода.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
По части дисциплины, на мой взгляд, Любе и Алёне удалось нащупать оптимальный баланс между организованностью и обоснованной свободой для того, чтобы люди смогли посмотреть и пофотографировать всё без ощущения постоянного бега с языком на плече. В группе на этот счёт были разные мнения, но я высказываю своё.
Поддержка и участие всем в группе были оказаны на достойном уровне, никто, насколько я могу судить, не остался без внимания. Все возникающие вопросы Люба и Алёна старались решать и интересовались как у кого обстоят дела: физическая форма у всех разная, это старались учитывать. Всевозможные мероприятия из разряда «массовик-затейник» были также организованы и предложены всем желающим, в то же время не желающим была предоставлена возможность отдохнуть без лишнего шума.
Сверх того, для полноты атмосферы Люба и Алёна привнесли ещё некоторые самобытные оттенки во время вечерних посиделок. Но, не буду раскрывать все карты: записывайтесь в поход и сами всё узнаете…
Еще по организационным вопросам: в ходе поездки я по неосторожности повредил арендованный пуховик: ткань зацепилась об острую ледышку и надорвалась. Неприятненько! Но, сам виноват, и никто от этого не застрахован. Сложил аккуратно пуховик и больше не пользовал, благо не особо-то и было надо: погода не лютовала. По возвращении сотрудники принимающей стороны отдали его в ремонт, мне выслали в телеге копию счёта с суммой, в которую обошелся ремонт, как обоснование для размера удержания из залога. Очень конструктивно, люблю деловой подход! Так что по разрешению небольших нештатных ситуаций у меня к компании в целом и работе её сотрудников вопросов нет.