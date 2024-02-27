1 чел.
По популярности
Авторский тур
9 дней
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
26 июня в 08:00
9 июля в 08:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легендарные маршруты Камчатки
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
95 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Вся Камчатка за 14 днейСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Вся Камчатка за 14 днейОгромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ААлександр30 августа 2023Камчатка без рюкзаков. Комбинированный турПрекрасная природа, красиво подобранные места, собралась хорошая компания, отличные гиды
- ККонстантин29 августа 2023Вся Камчатка за 14 днейОтлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ВВиталий6 августа 2023Камчатка без рюкзаков. Комбинированный турНам очень понравилось. Спасибо большое!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Сплавы и рафтинг»
Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 тура от 95 000 до 139 900.
Забронируйте тур на Камчатке на 2024 год по теме «Сплавы и рафтинг», цены от 95000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август