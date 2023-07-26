Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Это путешествие отлично подойдет для тех, кто любит много ходить и любоваться природными видами.
За два дня у нас будет два треккинга: сначала поднимемся на гору Верблюд и посмотрим на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы.
А во второй день вас ждет восхождение на Авачинский вулкан — фантастические виды и невероятная красота природы! В путешествии вас будет сопровождать опытный гид, вечером будет костер с вкусным ужином и дружеским общением, а ночь проведем в палатках, любуясь звездным небом и красотой Камчатки.
За два дня у нас будет два треккинга: сначала поднимемся на гору Верблюд и посмотрим на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы.
А во второй день вас ждет восхождение на Авачинский вулкан — фантастические виды и невероятная красота природы! В путешествии вас будет сопровождать опытный гид, вечером будет костер с вкусным ужином и дружеским общением, а ночь проведем в палатках, любуясь звездным небом и красотой Камчатки.
Ближайшие даты:
3
июл
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5
июл
июл
7
июл
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июл
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12
июл
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14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Для восхождения обязательно необходимо надеть треккинговую обувь, непродуваемую одежду, термобелье, шапку, перчатки.
Оставляем за собой право менять программу тура вследствие неблагоприятных погодных условий. Мы — за безопасность: решение о выходе на маршрут принимает гид!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Петропавловск-Камчатский
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор на Камчатке
Провела 630 экскурсий для 297 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании