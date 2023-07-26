Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд

Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Это путешествие отлично подойдет для тех, кто любит много ходить и любоваться природными видами.

За два дня у нас будет два треккинга: сначала поднимемся на гору Верблюд и посмотрим на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы.

А во второй день вас ждет восхождение на Авачинский вулкан — фантастические виды и невероятная красота природы! В путешествии вас будет сопровождать опытный гид, вечером будет костер с вкусным ужином и дружеским общением, а ночь проведем в палатках, любуясь звездным небом и красотой Камчатки.
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Ближайшие даты:
3
июл
5
июл
7
июл
10
июл
12
июл
14
июл
17
июл
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для восхождения обязательно необходимо надеть треккинговую обувь, непродуваемую одежду, термобелье, шапку, перчатки.
Оставляем за собой право менять программу тура вследствие неблагоприятных погодных условий. Мы — за безопасность: решение о выходе на маршрут принимает гид!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки

На машине
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
Вулканы
Многодневные туры
Животные
Восхождения

Похожие туры из Камчатки

Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
По договоренности
26 июля
11 авг
27 авг
38 000 за человека
Восхождение на вулкан Плоский Толбачик и сплав по реке Быстрая (5 дней)
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Восхождение на вулкан Плоский Толбачик и сплав по реке Быстрая (5 дней)
По договоренности
26 июля
11 авг
27 авг
75 900 за человека
В поход по Камчатке: вулканы и горячие источники парка «Налычево»
11 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Организатор экскурсии Валентин
Валентин
Нет отзывов
В поход по Камчатке: вулканы и горячие источники парка «Налычево»
Полюбоваться заснеженными вершинами сопок, искупаться в целебной воде и покорить Авачинский вулкан
Петропавловск-Камчатский, аэропорт, 15:00
31 июля
42 000 за человека
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Камчатке
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ