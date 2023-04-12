Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Если вы любите путешествовать с комфортом и при этом хотите увидеть максимум красивых мест Камчатки, то это приключение для вас! Никаких палаток — будем жить в отличной гостинице и ездить на джипах в самые впечатляющие локации (а при желании и на вертолетах).
Вас ждут захватывающие треккинги на вулканы, сплав по Быстрой реке, купания в термальных источниках и вкуснейшие морские деликатесы.
Вас ждут захватывающие треккинги на вулканы, сплав по Быстрой реке, купания в термальных источниках и вкуснейшие морские деликатесы.
Ближайшие даты:
1
июл
июл
8
июл
июл
15
июл
июл
22
июл
июл
29
июл
июл
5
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12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Просьба учитывать погодные нюансы в регионе: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут вследствие неблагоприятных погодных условий!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостиница)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор на Камчатке
Провела 634 экскурсии для 297 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!
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