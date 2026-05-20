Описание тура
Знакомимся с Камчаткой за 8 дней! Побываем на 3 вулканах, погуляем по пляжу с чёрным песком, отправимся в мини-круиз на катере и увидим Тихий океан!
Программа тура по дням
Петропавловск-Камчатский - Халактырский пляж
Встреча участников группы состоится в аэропорту города Петропавловск-Камчатский. После встречи все участники поедут заселяться в гостиницу, а затем отправятся на Тихоокеанское побережье, а точнее на Халактырский пляж, поверхность которого покрыта уникальным черным вулканическим песком. При желании вы сможете окунуться в прохладные океанские воды. Затем вернёмся в гостиницу, где поужинаем и отдохнём.
Проживание: гостиница
Питание: ужин
Налегке: 3 км
Авачинская бухта Остров Старичков
Этот день будет незабываемым, так как нам предстоит морское путешествие по прекрасной Авачинской бухте. Считается, что эта бухта настолько велика, что способна вместить в своих водах весь флот нашей планеты. В течение прогулки мы насладимся удивительными видами на Вилючинскую и Корякскую сопки, полюбуемся на уникальные птичьи поселения, так называемые базары, на острове Старичков, приблизимся к скалам Три брата, являющимися местным символом, увидим лежбища ушастых тюленей, и вполне вероятно встретим дельфинов и касаток.
В этих прекрасных краях собираются для гнездования разные виды уникальных морских птиц, некоторые из которых даже внесены в Красную книгу Камчатки.
Помимо созерцания красоты удивительной природы мы сможем порыбачить и даже полакомиться свежим уловом во время обеда.
Полные впечатлений вернёмся в гостиницу для ужина и отдыха.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин
Вулкан Вачкажец
Позавтракав, мы поедем к первому вулкану на нашем пути вулкану Вачкажец, очень древнему, но потухшему на данный момент. Во время мощных извержений много лет назад кратеры вулкана были разрушены, образовав на поверхности большие цирки. Подножие сопки покрыто каменно-березовый лесом, который выше сменяются зарослями ольхи и кедра. Вы также сможете заметить на откосах вулкана необычные формы древнего ледникового происхождения.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин
Налегке: до 13 км
Вулкан Горелый
После раннего завтрака снова в путь. На этот раз к вулкану Горелый. До подножия вулкана доедем на машине. Поднявшись на него, словно на ладони увидим перед собой его кратер и живописную кальдеру, фумарола этого вулкана является активной. Возможно, вы сможете также насладиться видами на соседние сопки Вилючинскую и Мутновскую, если погода будет ясной.
Расположимся на ночлег в гостинице.
Набор высоты составит примерно 750 м.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин
На авто: 110 км
Налегке: 8 км
Авачинский вулкан
Сегодня мы совершим восхождение на весьма активный вулкан Камчатского полуострова Авачинский. Его последнее извержение состоялось в 1991 году. Мы начнем путь рано утром. Будем любоваться фумарольными полями, очень большой чашей вулкана, заполненной потоками застывшей лавы, пообедаем на вершине, созерцая ошеломляющие виды.
К вечеру вернёмся отдыхать в гостиницу.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин
Налегке: до 18 км
Свободный день
После предыдущих насыщенных дней сегодня вы сможете организовать свой досуг по собственному желанию. Можете выбрать экскурсию на свой вкус (оплачиваются дополнительно) или просто отдохнуть на территории отеля.
Возможные варианты:
- Экскурсия на вертолёте к Курильскому озеру, где обитает большое количество медведей и находится крупнейшее нерестилище нерки;
- Экскурсия на вертолёте в знаменитую Долину Гейзеров;
- Морской круиз по красивейшей бухте Русская (продолжительность круиза 9 часов);
- Сплав по реке Быстрая;
- Поездка на Начикинское озеро или озеро Толмачёва.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, ужин
День в городе - посещение Вулканариума
Сегодня можно немного переключиться: после активных дней будет приятно выспаться и сбавить темп.
Мы прогуляемся по Петропавловску-Камчатскому, заглянем в ключевые места города и посетим музей Вулканариум первый в России музей вулканов! На экскурсии вы понаблюдаете за извержениями вулканов, посетите лавовую пещеру и увидите ещё много всего интересного.
После основной части экскурсии предусмотрено свободное время — можно пройтись по центру, заглянуть в лавки и выбрать сувениры.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, ужин
Налегке: 1 км
Вылет домой
С утра отправимся на рыбный рынок, чтобы закупить местных деликатесов, а оттуда поедем в аэропорт. Прибудем в аэропорт около 10:30.
Питание: завтрак
Внимание: в случае непогоды в маршрут путешествия могут быть внесены изменения.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструктора-проводника
- Групповой трансфер из/в аэропорт (в 1 и 8 день тура)
- Проживание в 2-местных номерах в отеле (7 ночей)
- Трёхразовое питание с ужина 1 дня по завтрак 8 дня (искл: обед в 5 и 7 дни)
- Прогулка на катере по Авачинской бухте
- Все описанные в программе треккинги и экскурсии
- Посещение Вулканариума
- Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
- Авиабилеты до старта маршрута и обратно
- Питание: обеды в 1, 5, 7, 8 дни
- Личные расходы (доп. экскурсии и активности, экскурсии в свободный день, одноместное размещение, инд. трансферы и пр.)
- Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки
Пожелания к путешественнику
- Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
- Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
- Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
- В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
- На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
- Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
- Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
- Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
- Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.