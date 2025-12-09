В нашей копилке воспоминаний окажется целая россыпь вулканов: покорим Горелый и Авачинский, увидим Вачкажец и узнаем много интересного в вулканариуме.
Описание тура
Организационные детали
Попасть на Камчатку можно одним способом — самолётом, и только в один аэропорт, который находится в городе Елизово. Из Москвы ежедневно прилетает около 5 рейсов, и большинство из них прибывает до 12:30. Время в пути — от 8 часов. Стоимость авиабилетов зависит от города вылета, сроков и количества пересадок.
Важно! Разница местного времени с московским +9 часов, поэтому, чтобы утром в 1-й день тура быть в Петропавловске-Камчатском, вылетать из Москвы нужно накануне. Будьте внимательны при выборе билетов, обращайте внимание на даты вылета и прилёта. В последний день тура вы можете брать обратные билеты на рейсы после 12:30.
Из Москвы в Петропавловск-Камчатский есть субсидированные билеты. Такими билетами могут воспользоваться пенсионеры, молодые люди до 23 лет, а также члены многодетных семей. Вы можете купить билет по льготной цене на сайте «Аэрофлота» в разделе «Субсидированные перевозки». А также на сайте S7 после выбора направления и даты полета. Стоимость билетов и сроки акции уточняйте у представителей авиакомпании.
Программа тура по дням
Центр Петропавловска-Камчатского, Халактырский пляж
Встретимся у аэропорта и поедем в исторический центр Петропавловска-Камчатского. Погуляем, а затем переместимся на Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком. Желающие смогут освежиться в прохладных водах Тихого океана.
Вулкан Вачкажец
Позавтракав, поедем к первому вулкану на нашем пути — Вачкажец. После мощных извержений много лет назад его кратеры были разрушены и превратились в цирки. Подножие сопки покрыто берёзовым лесом, который выше сменяется зарослями ольхи и кедра. А на откосах вы сможете заметить необычные формы древнего ледникового происхождения.
Морской круиз с рыбалкой и дегустацией
В этот день мы отправимся на прогулку по Авачинской бухте. Полюбуемся бескрайними просторами и видами на ближайшие вулканы. Остановимся у символа Камчатки — скалы Три брата — и осмотрим птичьи базары на острове Старичков. Встретим лежбища ушастых морских львов, если улыбнётся удача, увидим дельфинов и косаток, а также порыбачим.
Вулкан Горелый
После раннего завтрака снова в путь, на этот раз к вулкану Горелый. Поднявшись на него, словно на ладони увидим кратер и живописную кальдеру. При ясной погоде насладимся видами соседних сопок — Вилючинской и Мутновской.
Вулканариум
Сегодня день отдыха — можно выспаться и никуда не спешить. Мы немного пройдёмся по Петропавловску-Камчатскому и сходим в вулканариум, где узнаем много интересного о местных и мировых вулканах. Увидим модели извержений, посетим лавовую пещеру, прикоснёмся к древним камням и понаблюдаем за выходом вулканических газов. Купим сувениры и вернёмся в отель.
Авачинский вулкан
В планах на день — восхождение на вулкан Авачинский. Начнём путь рано утром. Будем любоваться фумарольными полями, заполненной потоками застывшей лавы чашей и пообедаем на вершине, созерцая ошеломляющие панорамы.
Свободный день
После насыщенных дней вы сможете организовать свой досуг самостоятельно или дополнить отпуск экскурсиями за доплату. Например, на вертолёте добраться к Курильскому озеру или Долине гейзеров, устроить морской круиз по Русской бухте или сплав по Быстрой реке, съездить на Начикинское озеро или озеро Толмачёва.
До свидания, Камчатка
С утра отправимся на рыбный рынок, чтобы купить деликатесов, а оттуда поедем в аэропорт. Хорошего полёта!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|188 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (кроме 2 обедов)
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение внедорожным транспортом
- Работа инструкторов-проводников
- Все экскурсии по программе
- Прогулка на катере по Авачинской бухте с рыбалкой
- Посещение вулканариума
- Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
- Перелёты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
- 2 обеда
- 1-местное проживание
- Страховка