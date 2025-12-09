Мои заказы

Экспедиция по Камчатке с восхождениями на вулканы, морской прогулкой и рыбалкой

Подняться на Горелый и Авачинский, с борта увидеть обитателей Тихого океана и сходить в вулканариум
Отправимся туда, где природа предстаёт в первозданной мощи, — на Камчатку.

В нашей копилке воспоминаний окажется целая россыпь вулканов: покорим Горелый и Авачинский, увидим Вачкажец и узнаем много интересного в вулканариуме.

Слушая
шёпот Тихого океана, проследуем по Авачинской бухте на катере: порыбачим, понаблюдаем за птичьими базарами и лежбищами сивучей, если повезёт — встретим дельфинов и косаток. Изучим сердце региона — Петропавловск-Камчатский — и побываем на Халактырском пляже с чёрным песком. А также распробуем множество местных блюд: включено трёхразовое питание, за исключением 2 обедов.

Описание тура

Организационные детали

Попасть на Камчатку можно одним способом — самолётом, и только в один аэропорт, который находится в городе Елизово. Из Москвы ежедневно прилетает около 5 рейсов, и большинство из них прибывает до 12:30. Время в пути — от 8 часов. Стоимость авиабилетов зависит от города вылета, сроков и количества пересадок.

Важно! Разница местного времени с московским +9 часов, поэтому, чтобы утром в 1-й день тура быть в Петропавловске-Камчатском, вылетать из Москвы нужно накануне. Будьте внимательны при выборе билетов, обращайте внимание на даты вылета и прилёта. В последний день тура вы можете брать обратные билеты на рейсы после 12:30.

Из Москвы в Петропавловск-Камчатский есть субсидированные билеты. Такими билетами могут воспользоваться пенсионеры, молодые люди до 23 лет, а также члены многодетных семей. Вы можете купить билет по льготной цене на сайте «Аэрофлота» в разделе «Субсидированные перевозки». А также на сайте S7 после выбора направления и даты полета. Стоимость билетов и сроки акции уточняйте у представителей авиакомпании.

Программа тура по дням

1 день

Центр Петропавловска-Камчатского, Халактырский пляж

Встретимся у аэропорта и поедем в исторический центр Петропавловска-Камчатского. Погуляем, а затем переместимся на Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком. Желающие смогут освежиться в прохладных водах Тихого океана.

Центр Петропавловска-Камчатского, Халактырский пляжЦентр Петропавловска-Камчатского, Халактырский пляжЦентр Петропавловска-Камчатского, Халактырский пляжЦентр Петропавловска-Камчатского, Халактырский пляж
2 день

Вулкан Вачкажец

Позавтракав, поедем к первому вулкану на нашем пути — Вачкажец. После мощных извержений много лет назад его кратеры были разрушены и превратились в цирки. Подножие сопки покрыто берёзовым лесом, который выше сменяется зарослями ольхи и кедра. А на откосах вы сможете заметить необычные формы древнего ледникового происхождения.

Вулкан ВачкажецВулкан ВачкажецВулкан ВачкажецВулкан Вачкажец
3 день

Морской круиз с рыбалкой и дегустацией

В этот день мы отправимся на прогулку по Авачинской бухте. Полюбуемся бескрайними просторами и видами на ближайшие вулканы. Остановимся у символа Камчатки — скалы Три брата — и осмотрим птичьи базары на острове Старичков. Встретим лежбища ушастых морских львов, если улыбнётся удача, увидим дельфинов и косаток, а также порыбачим.

Морской круиз с рыбалкой и дегустациейМорской круиз с рыбалкой и дегустациейМорской круиз с рыбалкой и дегустациейМорской круиз с рыбалкой и дегустацией
4 день

Вулкан Горелый

После раннего завтрака снова в путь, на этот раз к вулкану Горелый. Поднявшись на него, словно на ладони увидим кратер и живописную кальдеру. При ясной погоде насладимся видами соседних сопок — Вилючинской и Мутновской.

Вулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан Горелый
5 день

Вулканариум

Сегодня день отдыха — можно выспаться и никуда не спешить. Мы немного пройдёмся по Петропавловску-Камчатскому и сходим в вулканариум, где узнаем много интересного о местных и мировых вулканах. Увидим модели извержений, посетим лавовую пещеру, прикоснёмся к древним камням и понаблюдаем за выходом вулканических газов. Купим сувениры и вернёмся в отель.

ВулканариумВулканариумВулканариумВулканариум
6 день

Авачинский вулкан

В планах на день — восхождение на вулкан Авачинский. Начнём путь рано утром. Будем любоваться фумарольными полями, заполненной потоками застывшей лавы чашей и пообедаем на вершине, созерцая ошеломляющие панорамы.

Авачинский вулканАвачинский вулканАвачинский вулканАвачинский вулкан
7 день

Свободный день

После насыщенных дней вы сможете организовать свой досуг самостоятельно или дополнить отпуск экскурсиями за доплату. Например, на вертолёте добраться к Курильскому озеру или Долине гейзеров, устроить морской круиз по Русской бухте или сплав по Быстрой реке, съездить на Начикинское озеро или озеро Толмачёва.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

До свидания, Камчатка

С утра отправимся на рыбный рынок, чтобы купить деликатесов, а оттуда поедем в аэропорт. Хорошего полёта!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет188 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (кроме 2 обедов)
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение внедорожным транспортом
  • Работа инструкторов-проводников
  • Все экскурсии по программе
  • Прогулка на катере по Авачинской бухте с рыбалкой
  • Посещение вулканариума
  • Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
  • Перелёты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
  • 2 обеда
  • 1-местное проживание
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:00-10:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 107 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

