По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру

Увидеть вулканы вблизи, посетить дикие пляжи Охотского моря и понаблюдать за медведями
Отправляемся исследовать уникальный край, полный контрастов и не похожий на остальную Россию, — живописный полуостров Камчатка.

Эти места отличаются природным многообразием: здесь вулканы соседствуют с ледниками, кипящие гейзеры сменяются горячими источниками,
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а стремительные реки бурлят водопадами.

На внедорожниках мы поедем к труднодоступному Курильскому озеру, одному из крупнейших в регионе, добраться к которому можно только на вертолёте или в составе джип-тура.

За время путешествия вы изучите территорию Кроноцкого заповедника и окрестности посёлка Паужетка, полюбуетесь завораживающими ландшафтами с борта катера и понаблюдаете за медведями, обитающими на острове.

По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание: прилететь в Петропавловск-Камчатский нужно минимум за день до начала тура, а после его окончания запланировать запасной день на случай непогоды перед отлётом.

Проживание. Размещение в гостевых домиках по 4-6 человек, на территории есть столовая зона и бассейн с термальной водой.

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку, переезд к базе отдыха

Утром встретимся в Петропавловске-Камчатском и поедем в небольшой посёлок Паужетка, раскинувшийся в южной части полуострова, между Охотским морем и Курильским озером. Прибыв на место, разместимся в гостевых домиках, оборудованных всем необходимым. Поужинаем и отдохнём.

Прибытие на Камчатку, переезд к базе отдыхаПрибытие на Камчатку, переезд к базе отдыхаПрибытие на Камчатку, переезд к базе отдыхаПрибытие на Камчатку, переезд к базе отдыха
2 день

Прогулка по Кроноцкому заповеднику

После завтрака направимся в посёлок Озерновский, чтобы посетить визит-центр Кроноцкого заповедника, одного из старейших в России. Здесь мы познакомимся с современной интерактивной выставкой «Наш дом — юг Камчатки», с использованием мультимедийных технологий рассказывающей о взаимоотношениях людей и природы. Экспозиция показывает, как в этих местах соблюдается баланс между сохранением уникальной природы, созданием комфортных условий для жителей и развитием экологического туризма.

Затем отправимся гулять по заповеднику, на территории которого расположены действующие вулканы, термальные озёра, водопады и Долина гейзеров. Пройдёмся вдоль побережья Охотского моря к крайней южной точке Камчатского полуострова, мысу Лопатка. В Паужетку вернёмся к вечеру.

Прогулка по Кроноцкому заповедникуПрогулка по Кроноцкому заповедникуПрогулка по Кроноцкому заповедникуПрогулка по Кроноцкому заповеднику
3 день

Экскурсия в окрестностях Паужетки

В зависимости от погодных условий, сегодня проведём одну из трёх пеших экскурсий по окрестностям.

Первая — восхождение на пик Скалистый, высота которого превышает 1000 метров. В ясные дни с его вершины открываются завораживающие панорамы Курильского и Витаминного озёр, посёлка Паужетка, окружающих гор со снежными шапками.

Второй маршрут — к Каменному городку. Это одна из самых загадочных локаций полуострова, которую называют местом силы. Тут известняковые строения стремятся к самым облакам, а многие фигуры имеют весьма причудливые, словно рукотворные, формы.

Третий вариант — прогулка через Паужетскую ГеоЭС к фумарольным полям. Здесь буквально можно понаблюдать, как дышит под ногами земля, ведь из термальных скважин, напоминающих гейзеры, на поверхность вырываются струи пара и облака газа.

Экскурсия в окрестностях ПаужеткиЭкскурсия в окрестностях ПаужеткиЭкскурсия в окрестностях ПаужеткиЭкскурсия в окрестностях Паужетки
4 день

Круиз по Курильскому озеру

Утром доберёмся до переправы Южно-Камчатского заказника, сменим транспорт и доедем до кордона Озерного. По пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться фантастическими пемзовыми скалами — Кутхиными батами.

Прибыв в кордон, разместимся в кемпинге, где можно отдохнуть и пообедать. Затем на катере отправимся исследовать Курильское озеро, берега которого покрыты непроходимыми зарослями ольхового и кедрового стлаников. Полюбуемся величественным вулканом Ильинский и в естественной среде обитания понаблюдаем за медведями, живущими на острове. В Паужетку вернёмся вечером.

Круиз по Курильскому озеруКруиз по Курильскому озеруКруиз по Курильскому озеруКруиз по Курильскому озеру
5 день

Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Позавтракав, отправимся в обратный путь. В Петропавловск-Камчатский прибудем к вечеру и попрощаемся. На этом наше путешествие завершено.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет120 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на внедорожниках комфорт-класса
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий
  • Страховой полис
Что не входит в цену
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Спиртные напитки
  • Трансфер от/до аэропорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
Завершение: Петропавловск-Камчатский, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхПетропавловск-КамчатскийВыездныеВулканыВсе туры5-дневные турыПерезагрузкаДжиппингВодные развлеченияПляжи

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