После завтрака направимся в посёлок Озерновский, чтобы посетить визит-центр Кроноцкого заповедника, одного из старейших в России. Здесь мы познакомимся с современной интерактивной выставкой «Наш дом — юг Камчатки», с использованием мультимедийных технологий рассказывающей о взаимоотношениях людей и природы. Экспозиция показывает, как в этих местах соблюдается баланс между сохранением уникальной природы, созданием комфортных условий для жителей и развитием экологического туризма.

Затем отправимся гулять по заповеднику, на территории которого расположены действующие вулканы, термальные озёра, водопады и Долина гейзеров. Пройдёмся вдоль побережья Охотского моря к крайней южной точке Камчатского полуострова, мысу Лопатка. В Паужетку вернёмся к вечеру.