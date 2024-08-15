Эти места отличаются природным многообразием: здесь вулканы соседствуют с ледниками, кипящие гейзеры сменяются горячими источниками,
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание: прилететь в Петропавловск-Камчатский нужно минимум за день до начала тура, а после его окончания запланировать запасной день на случай непогоды перед отлётом.
Проживание. Размещение в гостевых домиках по 4-6 человек, на территории есть столовая зона и бассейн с термальной водой.
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку, переезд к базе отдыха
Утром встретимся в Петропавловске-Камчатском и поедем в небольшой посёлок Паужетка, раскинувшийся в южной части полуострова, между Охотским морем и Курильским озером. Прибыв на место, разместимся в гостевых домиках, оборудованных всем необходимым. Поужинаем и отдохнём.
Прогулка по Кроноцкому заповеднику
После завтрака направимся в посёлок Озерновский, чтобы посетить визит-центр Кроноцкого заповедника, одного из старейших в России. Здесь мы познакомимся с современной интерактивной выставкой «Наш дом — юг Камчатки», с использованием мультимедийных технологий рассказывающей о взаимоотношениях людей и природы. Экспозиция показывает, как в этих местах соблюдается баланс между сохранением уникальной природы, созданием комфортных условий для жителей и развитием экологического туризма.
Затем отправимся гулять по заповеднику, на территории которого расположены действующие вулканы, термальные озёра, водопады и Долина гейзеров. Пройдёмся вдоль побережья Охотского моря к крайней южной точке Камчатского полуострова, мысу Лопатка. В Паужетку вернёмся к вечеру.
Экскурсия в окрестностях Паужетки
В зависимости от погодных условий, сегодня проведём одну из трёх пеших экскурсий по окрестностям.
Первая — восхождение на пик Скалистый, высота которого превышает 1000 метров. В ясные дни с его вершины открываются завораживающие панорамы Курильского и Витаминного озёр, посёлка Паужетка, окружающих гор со снежными шапками.
Второй маршрут — к Каменному городку. Это одна из самых загадочных локаций полуострова, которую называют местом силы. Тут известняковые строения стремятся к самым облакам, а многие фигуры имеют весьма причудливые, словно рукотворные, формы.
Третий вариант — прогулка через Паужетскую ГеоЭС к фумарольным полям. Здесь буквально можно понаблюдать, как дышит под ногами земля, ведь из термальных скважин, напоминающих гейзеры, на поверхность вырываются струи пара и облака газа.
Круиз по Курильскому озеру
Утром доберёмся до переправы Южно-Камчатского заказника, сменим транспорт и доедем до кордона Озерного. По пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться фантастическими пемзовыми скалами — Кутхиными батами.
Прибыв в кордон, разместимся в кемпинге, где можно отдохнуть и пообедать. Затем на катере отправимся исследовать Курильское озеро, берега которого покрыты непроходимыми зарослями ольхового и кедрового стлаников. Полюбуемся величественным вулканом Ильинский и в естественной среде обитания понаблюдаем за медведями, живущими на острове. В Паужетку вернёмся вечером.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский
Позавтракав, отправимся в обратный путь. В Петропавловск-Камчатский прибудем к вечеру и попрощаемся. На этом наше путешествие завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|120 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на внедорожниках комфорт-класса
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий
- Страховой полис
Что не входит в цену
- Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно
- Спиртные напитки
- Трансфер от/до аэропорта