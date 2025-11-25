Вас ждёт активный отдых и максимум впечатлений за 10 дней: вы прогуляетесь по лавовым полям, пройдётесь по
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой трекинговую обувь, термобелье, ветрозащитную куртку.
Питание. В стоимость входят завтраки и обеды, для каждого участника подбираем индивидуальное питание.
Транспорт. Подготовленные японские внедорожники, в каждой машине есть кондиционер, вода и зарядки.
Возраст участников. 12-65 лет.
Уровень сложности. Вас ждёт треккинг по горному массиву Вачкажец: 12 км, 5-6 часов в пути. В 5-й день взойдём на гору Верблюд: набор высоты 200 м, подъём займёт 40-60 минут. В 6-й день покорим вершину вулкана Горелый: набор высоты 900 м, восхождение займёт 3–3,5 часа в одну сторону.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании.
Программа тура по дням
Встреча, заселение и знакомство
Встретим вас в аэропорту и отправимся в путь. Сделаем остановку у монумента «Здесь начинается Россия», чтобы сделать первые фотографии на фоне камчатских пейзажей.
Заселение в гостиницу ориентировочно с 14:00 по местному времени. Остаток дня будет свободным, чтобы вы смогли восстановиться после перелёта. Вечером — ужин в ресторане, где вы познакомитесь с группой и проводником, а также обсудите детали предстоящего маршрута. Завершим день купанием в термальных источниках — тёплая вода поможет расслабиться и почувствовать атмосферу Камчатки.
Халактырский пляж, мыс Маячный и старинный маяк
Сегодня отправимся на знаменитый Халактырский пляж с чёрным песком вулканического происхождения. Его протяжённость превышает 30 километров! Прогуляемся по берегу, почувствуем ветер с океана и сделаем эффектные снимки.
Далее по маршруту — мыс Маячный. По пути сделаем остановки на смотровых площадках, откуда открываются виды на побережье, скалы и вулканы. А ещё полюбуемся старейшим на Камчатке маяком 19 века. С его территории, словно с высоты птичьего полёта, вы увидите бескрайние просторы Тихого океана и живописные ландшафты.
Озёра Медвежья чаша и Толмачёвское
Предстоит проехать около 250 км, чтобы добраться до одного из самых живописных горных озёр Камчатки. По пути сделаем остановку у могучей трёхсотлетней берёзы.
Поднимемся к озеру с поэтичным названием Медвежья чаша. Оно расположено в кратере давно потухшего вулкана и окружено живописными склонами. Финальной точкой маршрута станет Толмачёвское озеро — уединённое и суровое место, где порой можно встретить бурых медведей. Мы сделаем здесь остановку на обед и отдых среди первозданной природы, а затем вернёмся в гостиницу.
Треккинг по горному массиву Вачкажец, озеро Тахколочь
Сегодня нас ждёт треккинг по одному из самых живописных районов Камчатки — Вачкажец. Протяжённость маршрута составит около 12 км, общее время в пути — 5–6 часов.
Вачкажец — не только горный массив, но и древний потухший вулкан, разрушенный в результате мощного взрыва. По другой гипотезе, когда-то на этом месте простиралось древнее океаническое дно. Ландшафты здесь резко отличаются от привычных вулканических районов Камчатки: вместо лавовых полей — леса, альпийские луга, ледниковые цирки и горные водопады.
На маршруте мы подойдём к озеру Тахколочь — тихому водоёму, окружённому вершинами.
Подъём на гору Верблюд и релакс в термах
Отправимся к Авачинскому перевалу, где возвышаются два знаменитых вулкана: Корякский и Авачинский. Здесь же, между ними, расположена гора Верблюд — вулканическая экструзия с причудливым силуэтом.
Нас ждёт восхождение на вершину. Его высота — около 1200 метров над уровнем моря, перепад составляет чуть более 200 метров. Подъём займёт 40-60 минут. С вершины открывается широкая панорама вулканических массивов, долин и камчатских просторов.
После активной части программы мы пообедаем, а затем искупаемся в термальных источниках «Озёрки». Минеральная вода здесь обладает целебными свойствами и помогает расслабиться после походного дня.
Восхождение на вулкан Горелый
Утром поедем на смотровую площадку Вилючинского перевала. Отсюда открывается завораживающий вид на вулкан Вилючинский, высота которого составляет 2173 метра. Остановимся, чтобы насладиться пейзажами и сделать памятные фотографии.
Затем продолжим путь к подножию действующего вулкана Горелый. Уже на подъезде вы заметите, как меняется ландшафт — вокруг раскинулись пепловые поля и застывшие лавовые потоки, по которым и пройдёт наш маршрут. Восхождение займёт 3–3,5 часа в одну сторону, с набором высоты около 900 метров. Вершина Горелого (1829 метров) откроет перед нами вид на кратер с бирюзовым озером — внеземной пейзаж.
После спуска устроим обед на свежем воздухе, а затем отправимся к водопаду Спокойный — финальной точке этого насыщенного дня.
Дачные источники и каньон Опасный
Посетим Дачные источники — природный феномен, который часто называют «малой долиной гейзеров». На самом деле здесь нет настоящих гейзеров: перед вами — активные фумарольные поля, где через трещины в земле выходят горячие газы. Они создают впечатляющий эффект фонтанирующего пара и напоминают кипящие котлы.
Затем мы направимся к каньону Опасному. Это место сформировано горными разломами и остатками древнего кратера. Из тающих снегов Мутновского вулкана образуется мощный поток, который обрушивается вниз водопадом высотой около 80 метров.
Свободный день или морская прогулка
Программа дня зависит от вас. Вы можете отдохнуть или за доплату отправиться на прогулку в поисках китов и косаток. Вас также будет ждать рыбалка, свежеприготовленная уха и морские деликатесы.
Запасной день
Камчатка — край дикой природы и переменчивой погоды. Иногда маршруты приходится корректировать из-за погодных условий, поэтому в программе предусмотрены резервные дни. Если стихия будет благосклонна, вы сможете использовать это время по своему выбору.
Можно прогуляться по Петропавловску-Камчатскому, посетить местный рынок, приобрести сувениры и свежую красную икру. Также доступен ряд дополнительных экскурсий и услуг, которые оплачиваются отдельно:
— полёт на параплане над побережьем Тихого океана;
— восхождение на Авачинский вулкан (маршрут повышенной сложности, требует хорошей физической формы);
— серфинг на Халактырском пляже;
— сеанс аюрведического массажа от специалиста из Индии.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт. Наш тур завершён, до новых встреч!
Стоимость тура
|Стандартный билет
|150 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги гидов
- Треккинговое оборудование
Что не входит в цену
- Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 4000 ₽
- Дополнительные экскурсии и активности (по желанию)
- Морская прогулка (по желанию)
- Посещение термальных источников