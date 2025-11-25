Возьмите с собой трекинговую обувь, термобелье, ветрозащитную куртку.

Питание. В стоимость входят завтраки и обеды, для каждого участника подбираем индивидуальное питание.

Транспорт. Подготовленные японские внедорожники, в каждой машине есть кондиционер, вода и зарядки.

Возраст участников. 12-65 лет.

Уровень сложности. Вас ждёт треккинг по горному массиву Вачкажец: 12 км, 5-6 часов в пути. В 5-й день взойдём на гору Верблюд: набор высоты 200 м, подъём займёт 40-60 минут. В 6-й день покорим вершину вулкана Горелый: набор высоты 900 м, восхождение займёт 3–3,5 часа в одну сторону.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании.