Тур-приключение на Камчатке: главные места, треккинг и восхождение на вулкан

Взойти на вершину вулкана Горелый, погулять по Халактырскому пляжу, увидеть маяк и фумарольные поля
Отправляемся на Камчатку — край инопланетных пейзажей, огнедышащих гор-великанов и бескрайних просторов Тихого океана.

Вас ждёт активный отдых и максимум впечатлений за 10 дней: вы прогуляетесь по лавовым полям, пройдётесь по
склонам древних потухших вулканов, подниметесь на гору Верблюд и окажетесь на вершине Горелого — действующего исполина с бирюзовым озером в кратере. А ещё сделаете фото на фоне старинного маяка и на чёрном песке Халактырского пляжа.

В стоимость мы уже включили вкусное 2-разовое питание, комфортабельное проживание и всё необходимое треккинговое оборудование.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой трекинговую обувь, термобелье, ветрозащитную куртку.

Питание. В стоимость входят завтраки и обеды, для каждого участника подбираем индивидуальное питание.

Транспорт. Подготовленные японские внедорожники, в каждой машине есть кондиционер, вода и зарядки.

Возраст участников. 12-65 лет.

Уровень сложности. Вас ждёт треккинг по горному массиву Вачкажец: 12 км, 5-6 часов в пути. В 5-й день взойдём на гору Верблюд: набор высоты 200 м, подъём займёт 40-60 минут. В 6-й день покорим вершину вулкана Горелый: набор высоты 900 м, восхождение займёт 3–3,5 часа в одну сторону.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение и знакомство

Встретим вас в аэропорту и отправимся в путь. Сделаем остановку у монумента «Здесь начинается Россия», чтобы сделать первые фотографии на фоне камчатских пейзажей.

Заселение в гостиницу ориентировочно с 14:00 по местному времени. Остаток дня будет свободным, чтобы вы смогли восстановиться после перелёта. Вечером — ужин в ресторане, где вы познакомитесь с группой и проводником, а также обсудите детали предстоящего маршрута. Завершим день купанием в термальных источниках — тёплая вода поможет расслабиться и почувствовать атмосферу Камчатки.

2 день

Халактырский пляж, мыс Маячный и старинный маяк

Сегодня отправимся на знаменитый Халактырский пляж с чёрным песком вулканического происхождения. Его протяжённость превышает 30 километров! Прогуляемся по берегу, почувствуем ветер с океана и сделаем эффектные снимки.

Далее по маршруту — мыс Маячный. По пути сделаем остановки на смотровых площадках, откуда открываются виды на побережье, скалы и вулканы. А ещё полюбуемся старейшим на Камчатке маяком 19 века. С его территории, словно с высоты птичьего полёта, вы увидите бескрайние просторы Тихого океана и живописные ландшафты.

3 день

Озёра Медвежья чаша и Толмачёвское

Предстоит проехать около 250 км, чтобы добраться до одного из самых живописных горных озёр Камчатки. По пути сделаем остановку у могучей трёхсотлетней берёзы.

Поднимемся к озеру с поэтичным названием Медвежья чаша. Оно расположено в кратере давно потухшего вулкана и окружено живописными склонами. Финальной точкой маршрута станет Толмачёвское озеро — уединённое и суровое место, где порой можно встретить бурых медведей. Мы сделаем здесь остановку на обед и отдых среди первозданной природы, а затем вернёмся в гостиницу.

4 день

Треккинг по горному массиву Вачкажец, озеро Тахколочь

Сегодня нас ждёт треккинг по одному из самых живописных районов Камчатки — Вачкажец. Протяжённость маршрута составит около 12 км, общее время в пути — 5–6 часов.

Вачкажец — не только горный массив, но и древний потухший вулкан, разрушенный в результате мощного взрыва. По другой гипотезе, когда-то на этом месте простиралось древнее океаническое дно. Ландшафты здесь резко отличаются от привычных вулканических районов Камчатки: вместо лавовых полей — леса, альпийские луга, ледниковые цирки и горные водопады.

На маршруте мы подойдём к озеру Тахколочь — тихому водоёму, окружённому вершинами.

5 день

Подъём на гору Верблюд и релакс в термах

Отправимся к Авачинскому перевалу, где возвышаются два знаменитых вулкана: Корякский и Авачинский. Здесь же, между ними, расположена гора Верблюд — вулканическая экструзия с причудливым силуэтом.

Нас ждёт восхождение на вершину. Его высота — около 1200 метров над уровнем моря, перепад составляет чуть более 200 метров. Подъём займёт 40-60 минут. С вершины открывается широкая панорама вулканических массивов, долин и камчатских просторов.

После активной части программы мы пообедаем, а затем искупаемся в термальных источниках «Озёрки». Минеральная вода здесь обладает целебными свойствами и помогает расслабиться после походного дня.

6 день

Восхождение на вулкан Горелый

Утром поедем на смотровую площадку Вилючинского перевала. Отсюда открывается завораживающий вид на вулкан Вилючинский, высота которого составляет 2173 метра. Остановимся, чтобы насладиться пейзажами и сделать памятные фотографии.

Затем продолжим путь к подножию действующего вулкана Горелый. Уже на подъезде вы заметите, как меняется ландшафт — вокруг раскинулись пепловые поля и застывшие лавовые потоки, по которым и пройдёт наш маршрут. Восхождение займёт 3–3,5 часа в одну сторону, с набором высоты около 900 метров. Вершина Горелого (1829 метров) откроет перед нами вид на кратер с бирюзовым озером — внеземной пейзаж.

После спуска устроим обед на свежем воздухе, а затем отправимся к водопаду Спокойный — финальной точке этого насыщенного дня.

7 день

Дачные источники и каньон Опасный

Посетим Дачные источники — природный феномен, который часто называют «малой долиной гейзеров». На самом деле здесь нет настоящих гейзеров: перед вами — активные фумарольные поля, где через трещины в земле выходят горячие газы. Они создают впечатляющий эффект фонтанирующего пара и напоминают кипящие котлы.

Затем мы направимся к каньону Опасному. Это место сформировано горными разломами и остатками древнего кратера. Из тающих снегов Мутновского вулкана образуется мощный поток, который обрушивается вниз водопадом высотой около 80 метров.

8 день

Свободный день или морская прогулка

Программа дня зависит от вас. Вы можете отдохнуть или за доплату отправиться на прогулку в поисках китов и косаток. Вас также будет ждать рыбалка, свежеприготовленная уха и морские деликатесы.

9 день

Запасной день

Камчатка — край дикой природы и переменчивой погоды. Иногда маршруты приходится корректировать из-за погодных условий, поэтому в программе предусмотрены резервные дни. Если стихия будет благосклонна, вы сможете использовать это время по своему выбору.

Можно прогуляться по Петропавловску-Камчатскому, посетить местный рынок, приобрести сувениры и свежую красную икру. Также доступен ряд дополнительных экскурсий и услуг, которые оплачиваются отдельно:

— полёт на параплане над побережьем Тихого океана;
— восхождение на Авачинский вулкан (маршрут повышенной сложности, требует хорошей физической формы);
— серфинг на Халактырском пляже;
— сеанс аюрведического массажа от специалиста из Индии.

10 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт. Наш тур завершён, до новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет150 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги гидов
  • Треккинговое оборудование
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 4000 ₽
  • Дополнительные экскурсии и активности (по желанию)
  • Морская прогулка (по желанию)
  • Посещение термальных источников
Место начала и завершения?
Аэропорт Елизово, 8:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов на Камчатке
Мы молодая, активная команда — организуем и сами проводим туры по удивительному месту с огнедышащими вулканами — Камчатке. Мы любим свой край и хотим поделиться этой любовью с нашими гостями. У
нас в команде только местные жители, которые с самого детства знакомы с достопримечательностями края. У всех гидов есть образование инструкторов-проводников по пешему туризму и треккингу. Мы индивидуальном подходим к каждому путешественнику и сделаем всё, чтобы ваш отпуск прошёл незабываемо. В наших турах не будет толп — мы организуем программы для небольших групп, чтобы вы ощутили максимум заботы и отдачи.

