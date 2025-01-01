Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

В этот тур мы собрали все самое интересное, что стоит посетить при первом знакомстве с Камчаткой. Мы отправимся в два совершенно непохожие друг на друга региона полуострова. На юге Камчатки мы совершим восхождения на два уникальных вулкана Горелый и Мутновский. На севере посетим район вулкана Толбачик, увидим застывшие лавовые потоки, спустимся в лавовые пещеры и заночуем в Мертвом лесу. А также совершим экскурсию по Тихому океану, попрактикуемся в морской рыбалке и понаблюдаем за морскими обитателями. Перемещаться мы будем на комфортном внедорожнике, специально подготовленном для труднодоступных мест.