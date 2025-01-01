Описание тура
В этот тур мы собрали все самое интересное, что стоит посетить при первом знакомстве с Камчаткой. Мы отправимся в два совершенно непохожие друг на друга региона полуострова. На юге Камчатки мы совершим восхождения на два уникальных вулкана Горелый и Мутновский. На севере посетим район вулкана Толбачик, увидим застывшие лавовые потоки, спустимся в лавовые пещеры и заночуем в Мертвом лесу. А также совершим экскурсию по Тихому океану, попрактикуемся в морской рыбалке и понаблюдаем за морскими обитателями. Перемещаться мы будем на комфортном внедорожнике, специально подготовленном для труднодоступных мест.
Программа тура по дням
Начало приключений
Встреча группы в аэропорту. С участниками, которые прилетают до 14:00, наше знакомство с Камчаткой мы начнем с побережья Тихого океана. Пообедаем на черном вулканическом песке, познакомимся и обсудим наше предстоящее путешествие. После отправимся в город и заночуем в гостинице.
Дневной переезд 110 км.
Морская экскурсия
Ранним утром отправляемся в порт Петропавловска-Камчатского. На морском катере выйдем в Авачинскую бухту и далее в Тихий океан. Подойдем к острову Старичков, где обитают колонии морских птиц и пятнистых тюленей, и далее пойдем до бухты Русской к лежбищу морских львов. Во время морской экскурсии будет проходить рыбалка на камбалу, терпуга и морского окуня. Повар приготовит горячий обед из морепродуктов. Возле бухты Русской есть вероятность встретить косаток и китов. На обратном пути попробуем местных крабов-стригунов. Вечером вернемся в гостиницу и сходим поужинать в один из ресторанов города.
Дневной переезд 20 км.
Вулкан Горелый
После завтрака отправимся на внедорожнике к подножию вулкана Горелый, откуда начнём восхождение. Высота вулкана 1829 метров. Все восхождение обычно занимает около 6 часов, подъем идет по удобной туристической тропе. Маршрут под силу любому здоровому человеку, но потребует физической выносливости. Вулкан имеет несколько кратеров, часть из которых заполнена озерами разного цвета. Обед на кромке кратера. После спуска с вулкана возвращаемся в Петропавловск-Камчатский. Вечером сходим поужинать в один из ресторанов города.
Дневной переезд 200 км. Дневной переход 12 км.
Вулкан Мутновский
Утром выезжаем на внедорожнике к подножию Мутновского вулкана, откуда начинаем восхождение. Экскурсия занимает около 4 часов и идет по хорошей туристической тропе. Мы поднимемся на край одного из кратеров Мутновского вулкана, где увидим различные виды вулканической активности. На обратном пути посетим каньон Опасный с одноименным водопадом. После спуска с вулкана возвращаемся в Петропавловск-Камчатский. Вечером сходим поужинать в один из ресторанов города.
Дневной переезд 230 км. Дневной переход 10 км.
Малая долина гейзеров
Утром на внедорожнике подъедем к Мутновской геотермальной станции, откуда начнем экскурсию. Пройдем вдоль сооружений станции, мимо горячих источников. Посетим Малую долину гейзеров с её уникальным ландшафтом. После обеда возвращаемся в Петропавловск-Камчатский. Вечером сходим поужинать в один из ресторанов города.
Дневной переезд 220 км. Дневной переход 6 км.
Переезд на север Камчатки
Утром отправимся на внедорожнике в пос. Козыревск, по пути остановимся на обед в придорожном кафе. На ночь остановимся в гостевых домиках и сходим в настоящую русскую баню.
Дневной переезд 520 км.
Кратер Звезда
Утром выезжаем в сторону вулкана Толбачик. Установим лагерь в Мёртвом лесу, погибшем в результате катастрофического извержения 1975-1976 годов. После обеда прогуляемся к старому кратеру Звезда и посетим лавовые пещеры, которым почти 300 лет. Ночевка в палатках.
Дневной переезд 72 км. Дневной переход 4 км.
Лавовые поля
Утром поедем на внедорожнике к туристической базе Клешня и к лавовым полям 2012 года. В 2012 году произошло последнее извержение вулкана Толбачик, в результате которого на поверхности оказались потоки застывшей лавы. В этот день мы посетим лавовые пещеры, прогуляемся по лаве, поднимемся на конус, из которого началось извержение. На обратном пути посетим семейство беренгийских сусликов евражек, которые совсем не боятся человека. Вечером вернемся в палаточный лагерь.
Дневной переезд 30 км. Дневной переход 12 км.
Большое Толбачинское трещинное извержение
Утром собираем лагерь и отправляемся к следам Большого Толбачинского трещинного извержения (Бтти) 1975-1976 годов. Поднимемся на конусы Северного прорыва(1100 м), которые не остывают более сорока пяти лет. Приготовим обед в кратере вулкана. После обеда возвращаемся в цивилизацию, по пути остановимся у реки Студеной с видом на Ключевской вулкан. Переедем в село Эссо, которое еще называют камчатской Швейцарией. Перед ужином искупаемся и отдохнем в горячих источниках.
Дневной переезд 132 км. Дневной переход 4 км.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский
Весь день проведем в обратной дороге до Петропавловска-Камчатского. Вечером остановимся в гостинице. Совместный прощальный ужин в городе.
Дневной переезд 520 км.
Трансфер в аэропорт
Перед вылетом посетим рыбный рынок, где мы подскажем, какую икру и красную рыбу лучше привезти друзьям и близким. Уезжаем в аэропорт и прощаемся.
Дневной переезд 30 км.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Такси аэропорт гостиница аэропорт (в случае прилета и вылета с основной группой)
- Сопровождение инструктора с прилёта в г. Петропавловск-Камчатский
- Все перемещения по Камчатке в пределах маршрута
- Проживание в гостиницах в г. Петропавловске-Камчатском и в гостевых домах в пос. Козыревск (двухместное размещение)
- Морская экскурсия до бухты Русской
- Питание на маршруте
- Групповое снаряжение: палатки, спальники, туристические коврики, посуда и все кухонное оборудование (аренда личного снаряжения оплачивается отдельно)
- Медицинская страховка (включена эвакуация вертолетом)
- Групповая аптечка
- Для иностранных граждан разрешения на посещение пограничных зон (необходимо предоставить копии своих документов не позднее, чем за месяц до начала экспедиции)
- Разрешения на посещение природных парков
Что не входит в цену
- Расходы, связанные с питанием, проживанием и транспортировкой вне маршрута
- Питание в кафе и ресторанах
- Ужины в г. Петропавловске-Камчатском
- Личное снаряжение
Пожелания к путешественнику
Обо всех ваших особенностях здоровья и питания укажите в анкете. Мы помогаем всем участникам подобрать личные вещи и снаряжение, необходимые для путешествия. Иностранным туристам необходимо бронировать путешествие не позднее, чем за 21 день до начала. Это связано с получением пропусков от Федеральной службе безопасности на Камчатке.