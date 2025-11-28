Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан
Покорить неприступные вулканические хребты и зарядиться энергией в целебных природных источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, 8:00
2 авг в 08:00
16 авг в 08:00
₽ за человека
VIP-круиз с экспертами и музыкантами от Камчатки до Чукотки (всё включено)
Насладиться премиальным отдыхом, понаблюдать за дикими животными и пообщаться с малыми народами
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском,...
1 июл в 09:00
1 590 000 ₽ за человека
Автомобильный тур «Вся Камчатка»
В этот тур мы собрали всё самое интересное
2 авг в 10:00
от 219 000 ₽ за человека
