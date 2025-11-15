Мои заказы

Зимний тур на Камчатке

Зимний тур на Камчатку - это уникальное приключение
Описание тура

Зимний тур на Камчатку — это уникальное приключение для тех, кто хочет пережить настоящую зиму, полную активных впечатлений и незабываемых природных пейзажей. В течение 6 дней вы окажетесь в сердце Камчатки, где вулканы, Тихий океан, снегоходные приключения и горячие источники подарят вам незабываемые эмоции.

Идея тура — погрузиться в атмосферу дикой природы, исследуя её красоты через активные виды отдыха и культурные открытия. Вы посетите величественные вулканы, совершите поездку к Тихому океану, прокатитесь на снегоходах по снежным просторам и познакомитесь с традициями коренных народов. Вечера будут наполнены отдыхом в термальных источниках и уютных домах, где вы сможете расслабиться и восстановить силы.

Тур создаёт ощущение настоящего зимнего волшебства, где каждый день — это новый опыт, а Камчатка открывается перед вами во всей своей дикой и первозданной красоте.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и отдых

Зимний тур на Камчатку начинается с теплой и гостеприимной встречи, которая поможет вам легко адаптироваться и почувствовать атмосферу этого удивительного края.

Встреча в аэропорту Елизово у стелы Здесь начинается Россия — символ начала вашего путешествия по Камчатке.

Камчатский завтрак в уютном месте: традиционные блюда, знакомство с гидом и участниками тура, обсуждение программы. Это отличный момент для того, чтобы познакомиться с местной кухней и культурой.

Заселение в комфортное жильё, выбранное в зависимости от ваших предпочтений и бюджета. Вас ждёт отдых и возможность спокойно акклиматизироваться.

Отдых после перелёта: Время для восстановления сил после долгого путешествия. Прогулка по окрестностям или просто отдых в уютной атмосфере вашего размещения.

После насыщенного дня — спокойный вечер в окружении камчатской природы, где вы сможете почувствовать уникальную атмосферу этого края и подготовиться к активному продолжению путешествия.

2 день

Обзорная экскурсия и Тихий океан

Второй день — это знакомство с природной красотой Камчатки, её удивительными пейзажами и культурой. Вас ждёт увлекательная прогулка по Петропавловску-Камчатскому и путешествие к Тихому океану.

Прогулка по Петропавловску-Камчатскому: Вас ожидает экскурсия по главному городу Камчатки. Вы посетите Никольскую сопку и Мишенную сопку, с которых открывается невероятный панорамный вид на город и окрестные вулканы. Прогулка подарит вам незабываемые виды на бухту, её живописные берега и морские просторы.

Панорамный вид на город и бухту: Смотровые площадки на сопках позволят вам насладиться видами Петропавловска-Камчатского с высоты. Это отличный момент для фотографий и наслаждения окружающими пейзажами.

Поездка к Тихому океану: Вас ждёт незабываемое путешествие к вулканическому пляжу на побережье Тихого океана. Здесь, среди черных песков, вы почувствуете мощь океана и силу Камчатки.

Дополнительные опции: По желанию, вы сможете посетить баню на берегу, чтобы насладиться традиционным русским паром с видом на океан, попробовать серфинг или устроить фотосессию на фоне захватывающих пейзажей.

Обед и горячий чай: После увлекательной экскурсии вас ждёт обед с горячим чаем в уютном месте, где вы сможете отдохнуть и насладиться местными блюдами.

Возвращение в город: По завершению экскурсии, вас доставят обратно в Петропавловск-Камчатский, где у вас будет время для отдыха перед следующим активным днем.

Время проведения экскурсии: до 12 часов.

Что входит:

1. Экскурсия

2. Питание и горячий чай

3. Сопровождение опытного гида

Этот день наполнен красотой камчатской природы и уникальной атмосферой, которая точно останется в вашем сердце на долгое время.

3 день

Снегоходное приключение - Авачинский перевал

Третий день подарит вам настоящее зимнее приключение — катание на снегоходах по живописным горным маршрутам, с панорамными видами на вулканы Камчатки и уникальные природные ландшафты.

Выезд на джипах и пересадка в нарты: Утром вас ждёт встреча с гидом и выезд на джипах, которые доставят вас к стартовой точке приключения. Далее, вы пересаживаетесь на снегоходы и отправляетесь в захватывающее путешествие по заснеженным просторам Камчатки.

Смотровые площадки на Жупановский, Корякский и Авачинский вулканы: В пути вас ждут захватывающие виды на три знаменитых вулкана — Жупановский, Корякский и Авачинский. Смотровые площадки, расположенные на высоте, позволяют насладиться панорамными видами на заснеженные вершины, кратеры и вулканические поля. Это идеальное место для фото и отдыха, чтобы запечатлеть мгновения этого уникального путешествия.

Фото, отдых, горячий чай и перекус: В одной из уютных точек, в специально подготовленном домике, будет организован отдых. Здесь можно попить горячий чай, перекусить и немного согреться перед дальнейшим путешествием. Эти перерывы — прекрасная возможность насладиться тишиной и красотой окружающих пейзажей.

Возвращение в город: После насыщенного дня на снегоходах и фото на фоне вулканов, вы вернётесь в Петропавловск-Камчатский. Путешествие по камчатским просторам оставит у вас яркие впечатления и новые воспоминания.

Время проведения экскурсии: до 7 часов.

Что входит:

1. До точки старта и обратно

2. итание (горячий чай и перекус)

3. Катание на снегоходах

4. Сопровождение опытного гида

Дополнительно:

По желанию, вы можете посетить термальные источники для отдыха и восстановления сил после активного дня.

Участники тура получат камчатский сюрприз в память об этом дне.

4 день

Коренные народы и собачьи упряжки

Четвёртый день — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу традиций и культуры коренных народов Камчатки, а также испытать настоящее зимнее приключение на собачьих упряжках.

Знакомство с культурой коряков: Вы посетите этнокомплекс, где сможете узнать о жизни и обычаях коряков — одного из коренных народов Камчатки. Вас познакомят с их традициями, историей, кухней, а также предложат примерить национальные костюмы и увидеть традиционные танцы и обряды.

Местная кухня: После знакомства с культурой, вам предложат попробовать блюда местной кухни. Это будет настоящая кулинарная экспедиция — от мясных и рыболовных деликатесов до традиционных напитков. Этот опыт поможет глубже понять культуру и образ жизни коренных народов.

Катание на собачьих упряжках: Следующий пункт программы — увлекательная поездка на собачьих упряжках. Это настоящий зимний опыт, который подарит вам уникальное ощущение свободы и связи с природой. Ветер в лицо, треск снежных сугробов под лапами собак, а вокруг — безкрайние снежные просторы Камчатки. Этот момент станет настоящим приключением и незабываемым воспоминанием.

Отдых в термальном бассейне (по желанию): После активного дня, если вы захотите расслабиться и восстановить силы, вам предложат отдых в термальном бассейне. Купание в горячих минеральных водах — это не только расслабление, но и идеальный способ снять усталость после активных приключений.

Время проведения экскурсии: 6 часов.

Что входит:

1. Питание (местные блюда)

2. Программа с участием

3. Сопровождение гида

5 день

Свободный день - выбирай сам

Пятый день тура предоставляет вам уникальную возможность выбрать занятие по вкусу и настроению, наслаждаясь свободой и гибкостью. Этот день идеально подходит для тех, кто хочет продолжить исследовать Камчатку или просто отдохнуть и восстановить силы. За дополнительную плату

Вертолетный тур: Если вам хочется увидеть Камчатку с высоты птичьего полета, мы предлагаем вертолетный тур. Это уникальная возможность полетать над вулканами, кратерами и ледниками, а также насладиться панорамными видами Тихого океана и снежных просторов Камчатки.

Фрирайд и хелиски: Для любителей активного отдыха мы предложим фрирайд — катание по нетронутым снежным склонам, или хелиски — спуск с гор на сноуборде или лыжах в труднодоступных местах, куда можно добраться только на вертолете. Это незабываемые впечатления для тех, кто ищет адреналин и новые вызовы.

Конные прогулки: Если вы хотите провести день в более спокойном ритме, можно отправиться на конную прогулку по заснеженным просторам. Это поможет вам насладиться природой Камчатки, насладиться тишиной и красотой местных пейзажей.

Термальные источники: Для тех, кто предпочитает отдых, мы предлагаем дополнительные походы в термальные источники. Это прекрасное место для релаксации, где можно погрузиться в горячие минеральные воды и восстановить силы после активных дней.

День для отдыха и сувениров: Если вам хочется просто отдохнуть и насладиться местными магазинами, вы можете провести день на покупках сувениров или просто расслабиться в гостинице. Мы также поможем вам выбрать лучшие места для обеда или ужина, чтобы вы могли насладиться камчатской кухней.

Что входит:

1. Подбор активности по вашему выбору (вертолет, фрирайд, конные прогулки, термальные источники и другие)

2. Помощь менеджера в выборе наилучшей опции в зависимости от погоды и сезона

6 день

Возвращение домой

Шестой день — это завершение незабываемого путешествия по Камчатке, которое оставит у вас множество ярких впечатлений и воспоминаний.

Завтрак: Начнется последний день тура с традиционного камчатского завтрака. Это будет момент для того, чтобы подвести итоги путешествия, поделиться впечатлениями с участниками группы и поблагодарить гида за прекрасно организованный тур.

В аэропорт: После завтрака вас ждёт в аэропорт Елизово. По пути вы сможете ещё раз полюбоваться камчатскими пейзажами, пока будем двигаться в сторону аэропорта.

Фото на память: В аэропорту у вас будет возможность сделать последние фотографии на память. Это может быть прекрасный момент для прощания с Камчаткой — ещё один снимок на фоне величественных вулканов или с памятной стелой Здесь начинается Россия.

Прощание с Камчаткой: После регистрации на рейс и прощания с гидом, вы отправитесь домой, унося в сердце незабываемые моменты и впечатления от этого удивительного путешествия.

Что входит:

Завтрак

В аэропорт

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все экскурсии по программе
  • Питание во время туров
  • Сопровождение гида
  • Экипировка
  • Проживание апартаменты
  • Поддержка 24/7
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Страховка
  • Свободный день тура
О чём нужно знать до поездки

Мы всех рады видеть на Камчатке

Пожелания к путешественнику

Дорогие гости!

Мы рады, что вы выбрали Камчатку для своего зимнего путешествия. Это удивительный край, наполненный величием природы и активными приключениями, и мы уверены, что этот тур оставит вам незабываемые впечатления!

Пожелаем вам:

Ярких эмоций и впечатлений! Пусть каждый день будет полон новых открытий, захватывающих приключений и прекрасных воспоминаний.

Тёплой и комфортной атмосферы. Камчатка — это не только природа, но и душевное гостеприимство. Пусть каждый момент будет наполнен уютом и радостью.

Здоровья и хорошего настроения. В зимних путешествиях важна энергия и оптимизм, а также поддержка друзей и гидов, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и безопасным.

Безопасности и удачи! В нашем туре вам предстоят активные мероприятия, и мы надеемся, что вы будете наслаждаться каждым моментом, при этом всегда помня о безопасности.

Новых друзей и незабываемых встреч. Мы уверены, что каждый участник тура откроет для себя новые знакомства и обменяется уникальными впечатлениями с окружающими.

Наслаждайтесь величием Камчатки, открывайте её тайны и удивляйтесь каждому её уголку. Пусть ваш путь будет полон радости и вдохновения!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Камчатка - это место, где сливаются невообразимые пейзажи и уникальные приключения. Уже 7 лет мы помогаем путешественникам раскрывать все тайны этого удивительного региона. Наша компания объединяет тех, кто хочет испытать
читать дальше

Камчатку на себе — от вертолетных экскурсий до активного отдыха в самых удаленных уголках полуострова. Каждый тур с нами - это не просто путешествие, а возможность стать частью большого комьюнити, которое может организовать отдых под любой запрос. Роскошный тур с комфортом или экстремальные приключения для искателей адреналина - у нас есть решения для каждого. Мы принимаем семьи с детьми, а также опытных путешественников, готовых бросить вызов природе. Готовы увидеть Камчатку по-настоящему? Вертолетные экскурсии, маршруты для любителей экстрима, сплавы по рекам, серфинг в тихом океане и пешие походы - наш опыт и страсть к этому региону делают ваше путешествие незабываемым.

Тур входит в следующие категории Камчатки

