читать дальше чем я, шикарно, и познавательно, и с юмором, а главное переживает за то что делает, и Ольга, хоть я её не видел, ощущение что она постоянно рядом, я много путешествую, уж поверьте, ошибиться тут никак. Мне понравилось

В общем у меня впечатление позитивное, сначала Александр был очень напряжен, старался подстроится что ли, но когда группа была больше