Авторские туры на 6 дней на Камчатку

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» на Камчатке, цены от 75 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Лососи Камчатки: рыболовный тур на Чавычу в мини-группе
1 отзыв
6 дней
Лососи Камчатки: рыболовный тур на Чавычу в мини-группе
Порыбачить в проверенных местах с лодки и берега, поймать трофеи и сварить уху
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, в первой половине дня
1 июн в 08:00
7 июн в 08:00
75 000 за человека
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
На машине
Джиппинг
На снегоходах
1 отзыв
6 дней
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, время пр...
2 мар в 08:00
9 мар в 08:00
84 900 за человека
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
На машине
На автобусе
6 дней
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Устроить трапезу в открытом океане, попариться в бане и попробовать высокую кухню Камчатки
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит...
24 июн в 10:00
11 июл в 10:00
225 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    27 августа 2024
    Лососи Камчатки: рыболовный тур на Чавычу в мини-группе
    Посетил рыболовный лагерь Большие лососи в пертод с 18 августа по 25 августа. На Камчатке был впераые. Лагерь и организация
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    самого рыболовного тура меня вполне удовлетворили. Я рекомендую этот лагерь любителям хорошей рыбалки. На следующий год собираюсь вновь посетить Камчатку и этот лагерь. Спасибо Юрию Михайловичу за организацию рыбалки и отличного отдыха.

  • О
    Олег
    20 марта 2023
    По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
    В общем у меня впечатление позитивное, сначала Александр был очень напряжен, старался подстроится что ли, но когда группа была больше
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    чем я, шикарно, и познавательно, и с юмором, а главное переживает за то что делает, и Ольга, хоть я её не видел, ощущение что она постоянно рядом, я много путешествую, уж поверьте, ошибиться тут никак. Мне понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «6-дневные туры»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Лососи Камчатки: рыболовный тур на Чавычу в мини-группе
  2. По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
  3. Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Вулкан Мутновский
  2. Халактырский пляж
  3. Авачинская бухта
  4. Набережная
  5. Долина Гейзеров
Сколько стоит тур на Камчатке в феврале 2025
Сейчас на Камчатке в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 75 000 до 225 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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