6 дней
Лососи Камчатки: рыболовный тур на Чавычу в мини-группе
Порыбачить в проверенных местах с лодки и берега, поймать трофеи и сварить уху
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, в первой половине дня
1 июн в 08:00
7 июн в 08:00
75 000₽ за человека
6 дней
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, время пр...
2 мар в 08:00
9 мар в 08:00
84 900₽ за человека
6 дней
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Устроить трапезу в открытом океане, попариться в бане и попробовать высокую кухню Камчатки
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит...
24 июн в 10:00
11 июл в 10:00
225 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир27 августа 2024Посетил рыболовный лагерь Большие лососи в пертод с 18 августа по 25 августа. На Камчатке был впераые. Лагерь и организация
- ООлег20 марта 2023В общем у меня впечатление позитивное, сначала Александр был очень напряжен, старался подстроится что ли, но когда группа была больше
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «6-дневные туры»
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